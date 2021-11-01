5 советов для развития карьеры, если решили сменить профессию

Но как решиться на такие серьезные перемены? Начинать с карьеру с нуля часто бывает очень сложно. Именно поэтому стоит подойти к такой трансформации очень серьезно и выстроить четкую стратегию, которая позволит быстро достигнуть поставленной цели и стать настоящим профессионалом в новой области. А для этого нужно следовать нескольким базовым правилам. О них рассказывает Анастасия Боровская , директор «Русской Школы Управления».

Пандемия серьезно повлияла на рынок труда: многие потеряли работу или лишились значительной части своего дохода. Эта неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне заставляет сотрудников российских компаний искать новые возможности для заработка и профессионального развития. Например, многие хотят поменять работу или даже профессию. Согласно исследованию «Работы.ру» и «Сберуслуг», которое было опубликовано в марте, почти половина опрошенных россиян планировала сменить профессию до конца этого года.

1. Подумайте, чем вы хотите заниматься на самом деле

Многие занимаются одним и тем же делом, только потому что привыкли к этому: долгое время учились в институте, сразу пошли работать по специальности, много лет работали в этой области профессию и теперь боятся сделать хотя бы один шаг в сторону с давно намеченного пути.

Даже если они давно разочаровались в своем выборе, то не решаются на серьезные перемены. Однако это может привести к серьезным последствиям. По данным портала «Работа в России», больше половины россиян считают, что именно разочарование в своей работе может в итоге привести к профессиональному выгоранию. А это проблема, с которой очень сложно справиться самостоятельно и потом вернуться в привычное русло.

Что делать

Проанализируйте свое отношение к текущей работе и определите, что именно вам в ней не нравится;

Четко решите, в какой сфере вы хотите развиваться;

Составьте список подходящих обязанностей;

Опишите корпоративную среду и характеристики компаний, в которых хотите работать;

Подумайте, какими должны быть уровень зарплаты, варианты соцпакета и другие условия труда.

2. Учитесь

Смена профессии невозможна без получения дополнительного профессионального образования. Однако для этого совершенно необязательно долго учиться в вузе и получать высшее. Достаточно будет курсов профессиональной переподготовки.

Они занимают не так много времени (от 250 академических часов) и при этом ориентированы на практику и отработку конкретных профессиональных навыков, а не на изучение голой теории. Такой формат позволяет быстро освоить все необходимые для работы навыки и быстро переключиться на новую сферу деятельности.

Работодатели знают об этом и относятся к курсам профессиональной подготовки как к серьезному дополнительному образованию. Кроме того, существуют государственные программы, которые позволяют учиться на таких курсах бесплатно.

Что делать

Определитесь со специальностью и навыками, которые вам потребуются для работы;

Выберите учебный центр, который имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и выдает дипломы о профессиональной переподготовке. Обратите внимание на срок работы компании на рынке и ее статусе, чтобы действительно получить знания, а не только «корочку» по итогам обучения;

Поберите программу, которая позволит вам изучить максимум навыков, необходимых для работы в новой сфере.

3. Развивайте гибкие навыки

При нехватке ярких достижений в новой профессиональной сфере вашим преимуществом могут стать развитые гибкие навыки (soft skills).

Это эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, постановка целей, переговоры и коммуникации — в общем, все то, что влияет на качество и эффективность рабочего процесса. К тому же эти навыки пригодятся вам не только в работе, но и в жизни.

Что делать

Составьте список гибких навыков, которые могут быть полезными как в текущей, так и в будущей вашей работе;

Указывайте эту информацию в резюме. Если вы проходили курсы по развитию этих навыков, не забудьте рассказать об этом в резюме;

Делайте ставку на гибкие навыки при написании сопроводительного письма и на собеседовании. При этом очень важно не просто заявить о том, что вы обладаете этими навыками. Подкрепите свои заявления конкретными кейсами из прошлой рабочей практики и расскажите, почему это будет полезно на новом месте работы.

4. Развивайте понимание профессиональной среды

Большой опыт работы не всегда является ключевым преимуществом при поиске работы. Иногда гораздо важнее бывает то, как соискатель подает себя в качестве профессионала. И об этом важно позаботиться еще до собеседования.

Что делать

1. Изучите профессиональную среду

— Посмотрите сайты и страницы в соцсетях компаний, в которых вы хотели бы работать. Проанализируйте, о чем они пишут, как представляют свой бренд и как общаются с клиентами;

— Найдите профили в соцсетях или блоги тех людей, которые работают интересной для вас профессиональной области. Обратите внимание на лексику, которую они используют в постах, группы, в которых состоят. Это поможет сформировать общее представление о той среде, в которой вам предстоит работать, и использовать эти знания при поиске работы.

2. Обновите резюме

— Проведите мониторинг существующих вакансий в интересной для вас сфере деятельности, изучите требования, обязанности и сравните со своими возможностями;

— Обновите резюме в соответствии с требованиями работодателей, добавьте информацию о пройденных курсах, расскажите о достижениях на прошлом рабочем месте, сделайте акцент на мягких навыках и универсальных профессиональных компетенциях, которые могут пригодится на любом месте работы;

— Разместите резюме на нескольких популярных ресурсах по поиску работы (в том числе узкопрофильных);

— Посмотрите вакансии на сайтах компаний, в которых вам хотелось бы работать, и отправьте им свое резюме с подробным сопроводительным письмом. Расскажите в нем о том, что именно вы можете дать компании на этой должности.

5. Используйте нетворкинг

Общайтесь с людьми из интересной вам отрасли, чтобы не только больше узнать о профессии, но и завести полезные знакомства, которые помогут вам в трудоустройстве.

Используйте все возможности для того, чтобы завести контакты в новой вам сфере деятельности. Это отличный способ найти клиентов, партнеров и даже работодателя.

Что делать

Разместите в своих соцсетях сообщение о том, что ищите работу;

Сообщите своему окружению (лично или в соцсетях), что вы открыли для себя новую сферу профессиональной деятельности и находитесь в активном поиске новых проектов и решений, где можете поделиться своими знаниями;

Спросите совета у знакомых, которые работают в интересной для вас сфере. Возможно, они знают, где сейчас открыты подходящие вакансии;

Посещайте профессиональные конференции, мастер-классы, воркшопы и другие мероприятия, где собираются профессионалы в нужной вам отрасли. Это отличная возможность не только для получения новых знаний, но и для эффективного нетворкинга.

Смена сферы деятельности — это всегда сложный, многоходовый процесс, который связан со множеством рисков. Но если сделать все правильно и с умом подойти к трансформации своей карьеры, то вы легко сможете добиться желаемых результатов.

Главное — набраться терпения и разработать четкую стратегию дальнейшего профессионального развития.

Фото на обложке: unsplash.com