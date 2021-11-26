5 приложений, которые повысят качество жизни

Мы живем в эпоху, когда модно быть здоровым не только физически, но и ментально. К счастью, у нас есть для этого все возможности и инструменты: бесплатный контент в социальных сетях, приложения, трекеры, доступные цены на походы к психологу. Специально для читателей RB.RU Дмитрий Спиридонов, сооснователь CloudPayments, составил топ-5 приложений, которые способны повысить качество жизни.

Calm

Я стараюсь соблюдать режим сна, чтобы оставаться продуктивным в течение всего дня и иметь стабильное эмоциональное состояние. По данным исследований, взрослый человек должен спать в среднем по 7-9 часов ежедневно. Это все, конечно, очень интересно, но давайте будем реалистами и признаем, что почти никто не может себе позволить себе такую роскошь.

Зато мы можем помочь себе другими способами и улучшить качество сна другими методами: контролировать уровень шума перед сном и во время, регулярно проветривать комнату, исключать воздействие «синего» света (смартфоны, телевизор и т.п.), не есть за несколько часов до сна.

Подготавливаясь ко сну, я стараюсь не заходить в социальные сети и мессенджеры, чтобы отключиться от цифрового шума и успокоить сознание, подвести итоги прошедшего дня и спланировать завтрашний, а уже после уснуть. Для этого я использую приложение Calm, которое можно применять не только перед сном, но и в течение всего дня, когда вам необходимо расслабиться и привести в порядок свои мысли.

Welltory

Welltory — приложение, благодаря которому я могу контролировать свое физическое состояние и избегать перегрузок, планировать и выполнять без ущерба для себя задачи. Российские разработчики создали действительно качественный и удобный продукт, который не стыдно посоветовать.

Связь между ментальным здоровьем и физическим неразрывна, во всем должен быть баланс. Недомогания часто возникают из-за нарушения психического и физического баланса, болезненные состояния отражаются на психологическом состоянии и наоборот.

У меня не всегда есть времени на отслеживание своего физического состояния. За меня это делает приложение, которое собирает информацию обо мне буквально отовсюду. Сейчас Welltory поддерживает около 70 источников информации — от умных часов до системы умного дома.

Приложение анализирует уровень стресса, работу сердца, уровень физической нагрузки и не только. Переодически я оставляю заметки о своем состоянии и измеряю пульс, позже результаты складываются в общую картину дня. На основе всех собранных данных приложение формирует индивидуальные рекомендации по улучшению самочувствия.

10-15 минут в день — это не так уж и много. Ровно столько времени понадобится, чтобы начать управлять своим состоянием.

Google Календарь

Я уверен, что порядок в делах = порядок в голове. И я имею в виду не только рабочие задачи, но и домашние дела, ваш досуг. Опять же, в связи с нехваткой времени я доверяю планирование своих дел моему ассистенту в приложении Google Календарь. Сейчас вы можете выбрать любой планер, навороченный кучей функций или элементарный bullet journal в виде ежедневника или приложения.

Каждому свое, я все-таки остановил свой выбор на планере от Google, потому что мои коллеги могут также следить за моим расписанием рабочего дня и обращаться с вопросами, когда это удобно не только им, но и мне.

Почему планеры — это круто?

Можно равномерно распределить задачи и время, которое понадобится на их выполнение.

Помогают объективно оценивать, насколько удалось быть продуктивным сегодня или в течение недели/месяца.

Напоминания избавляют от необходимости держать кучу бесполезной информации в голове и пытаться ее систематизировать. Проще говоря, можно составить план на неделю и просто ему следовать, не переживая о том, что забыли что-то.

Headspace

Я очень люблю свою работу, это моя жизнь, но устают все без исключения. Понедельник, середина рабочего дня, силы уже на исходе. Всем ли я ответил, ничего ли не забыл, везде ли успею? Мозг кипит, но смена обстановки или рода деятельности не снимает это напряжение.

Вздремнуть? Вздремну дома, а пока я в офисе единственный выход — приложение Headspace. Разработчики позаботились о новичках и создали обучающий курс, который поможет выработать привычку и способность отключаться от внешнего мира и расслаблять свою нервную систему, испытывать меньше стресса.

Storytel

К сожалению, я не располагаю временем на чтение бумажных книг, поэтому за рулем вместо музыки периодически слушаю аудиокниги.

Сервис Storytel предоставляет более 150 000 аудиокниг, подкастов и лекций. Вы можете найти контент не только о психологии, но и последние бестселлеры, классику или научную литературу.

Разработчики заботятся о пользователях, поэтому добавили несколько очень удобных для функций: таймер сна и скоростной режим на случай, если текст начитан слишком медленно для вас.

Все в ваших руках

Качество жизни определяют не только финансовый успех, успешная карьера или семейное благополучие, но и то, как человек достигли всего, сумел ли сохранить себя и свою нервную систему.

К счастью, мы живем в то время, когда у нас есть все возможности сохранить нервишки и оставаться ментально здоровым человеком. Но есть одно условие: нужно этого хотеть и заботиться о себе, а приложения уже помогут чем смогут.