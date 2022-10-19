Слить кучу денег на то, что не полетит: 5 выводов из провалов стартапов

В историях людей, которые теряют деньги на своих проектах, есть закономерности. Какие-то провалы могут быть банальными, но при этом частотными.

Содержание:

Вывод 1. Ощущение, что у тебя много денег, расхолаживает

Не будем уходить в дебри понятий «много» и «мало». Каждый понимает эти величины по-своему. Кто-то способен потратить сто тысяч и выдать хороший результат. А кому-то мало и 100 млн — это вопрос эффективности и/или масштаба продукта.

Стартапу обязательно надо жить в условиях дефицита денег — иначе он скатится в бесконтрольную трату ресурсов. Такое есть и у меня: чуть ли не каждый месяц я хочу высадить дополнительную бригаду кодеров, маркетологов или аналитиков на какую-нибудь задачу.

Но очень быстро вспоминаю, что пока не найден пресловутый PMF — о таких бригадах думать рано.

Читайте по теме: Пять критических ошибок, которые могут привести к провалу в разработке стартапа

Необязательно сидеть в дефиците ресурсов всю жизнь: важно, чтобы этот дефицит был, пока продукт не найдет то самое состояние, при котором он способен расти сам.

Вывод 2. Сначала поймите, зачем вы это делаете

Не все стартаперы начинают делать свои продукты, отталкиваясь от «боли».

Во многих материалах написано, что продукт должен закрывать какую-то боль. Она может быть лично твоя или большого количества людей вокруг (восходящий тренд?). Но оглядываясь на опыт моих знакомых, могу сказать, что это риск. Можно придумать себе проблему — и слить бюджет.

А почему бы не открыть еще один сервис N? В чем мое отличие? Пока что ни в чем. Делаю все то же самое, просто называюсь по-другому.

Вывод 3. Никакого перфекционизма

Один из моих знакомых переписывал фронт трижды, потому что ему не нравилась архитектура кода. И это был не просто лендинг на три блока, а настоящий большой фронт. На ангуляре, кажется.

На это у него ушел примерно год. Год зарплаты даже одного разработчика — посчитйте, сколько это стоит. И этот год он был на фуллтайм-оплате.

Пользоваться продуктом люди не могли. Да их никто особо и не звал.

Другой мой знакомый при старте проекта купил (арендовал впски у хостера) сразу пять или шесть серверов. Да, приклада еще нет, а сервера уже есть.

Когда появился приклад — заняли два сервера. Еще четыре просто стояли. Примерно полгода. Даже если один месяц такого сервера стоил 5 тыс., то четыре на полгода — это 120 тыс. в никуда. При этом гранта от хостера у него не было.

Вывод 4. Удача — это неотъемлемая часть успеха

Один из моих знакомых делал акцент на то, что «удача от них отвернулась». Тут опоздали, там чуть не попали в «тональность», а тут просто даже непонятно, почему не вышло.

Работали по методичке, а результата не вышло.

Потом были истории ребят, которым, наоборот, очень сильно повезло. Они буквально сделали что-то интуитивно, и у них выстрелило. Очень быстро их проект купили за большие деньги, и они, не зная ничего про «кастдев» или «JTBD», рефлексируют, как это все вышло.

Чистая удача, смешанная с отсутствием страха и тормозов.

К этому выводу отлично ложится канва про сто первую попытку. Ты можешь сколько угодно пытаться запускать проекты, но без определенной доли удачи у тебя ничего не выйдет. Это вопрос отношения или упорства.

Вывод 5. Если рынок растет, это не значит, что будете расти и вы

То же самое можно сказать и наоборот: если вы растете, не значит что рынок растет вместе с вами. Иными словами, не так важен рынок, как важен фаундер и продукт.

Я знаю людей, которые не смогли найти свою аудиторию, на, казалось бы, растущем рынке. Допиливали, рекламировали, пыхтели, но никто не хотел им платить.

Читайте также:

Провальный стартап не вредит карьере основателя — исследование

От заоблачных перспектив до полного провала: пять причин, почему медтех-стартапы обычно не доживают до пяти лет

Одна из плохих сторон быстрорастущего рынка — необходимость бежать быстрее остальных. Поднимать больше денег, быстрее нанимать людей, выкатывать фичи. Если ты этого не делаешь, твои клиенты уйдут к конкурентам.

Мне кажется, такой опыт очень закаляет и пригождается в следующих проектах. Но в моменте это может быть невероятно тяжело. Хотя бы потому, что ни у кого нет готового рецепта действий — что надо сделать, чтобы стать самым большим китом в голубом океане.

Итог: деньги — не панацея. Потерять их можно кучей разных способов

Как зафиналить эти пункты выше? Мне кажется, фразой «потерять деньги легче, чем заработать». Совсем очевидная мысль, на которую можно взглянуть иначе.

Игорь Шойфот из CBInsights сделал инфографику, где указаны 12 основных причин провалов стартапов.

12 причин провала стартапов

Тут видно, что на первых местах стоят: «не добежал до нового раунда» и «не нужен рынку». И хотя сумма всех пунктов составляет больше 100% (очевидно, что респонденты могли выбирать больше одного пункта в опросе), эта статистика очень показательна.

Далеко не все фаундеры готовы заниматься проектом, когда закончились инвестиции. Это вроде и понятно, их не упрекнешь. И далеко не все фаундеры готовы пивотиться до победного. Если рынку не нужен продукт, не значит, что не существует конфигурации, при которой он таки будет нужен.

Кстати, причина «ограничения регуляторов» тоже вполне реальна. Я знаю как минимум одного стартапера, у которого идея была настолько смелая и рискованная, что ее никогда бы не пропустил ни один закон или суд.

Фото на обложке: Shutterstock / Vitaliy Abbasov