Мне не верит аудитория: пять ошибок в брендинге

Брендинг — это процесс формирования устойчивого образа компании в глазах потребителей. В него входит выстраивание коммуникации с целевой аудиторией, разработка позиционирования и айдентики — визуального воплощения бренда. Узнаваемый бренд компании повышает доверие к ней, что впоследствии положительно влияет на продажи.

Бренд, который отвечает представлениям потребителей, можно представить в виде пирамиды. В ее основании находятся атрибуты бренда: название, логотип, слоган, цвета и шрифты. Этажом выше — рациональные и эмоциональные преимущества, ценности и позиционирование бренда: здесь делается акцент на отличии компании от конкурентов. И, наконец, верхушка пирамиды — это суть бренда, его основная идея.

Брендинг — это сложный путь, в результате которого можно потерпеть неудачу. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не допускать следующих ошибок.

Ошибка 1. Несерьезно относиться к исследованию

Брендинг требует тщательных исследований: построенный без них бренд рискует быть неотличимым от конкурентов и попросту неактуальным.

Исследования целевой аудитории позволяют вам точно определить своих потенциальных клиентов. Пропустив этот этап, вы можете «не попасть» в нужных людей и начать продавать «рыбам зонтики» .

Как решить:

Вкладывайте ресурсы в анализ аудитории: многие предприниматели, особенно начинающие, не хотят этого делать; однако если сравнить затраты на исследования и риск потерпеть убытки от того, что продукт не окупился, становится ясно, что анализ все же обошелся бы дешевле.

На этапе анализа целевой аудитории важно учитывать не только стандартные параметры: пол, возраст, доход человека. Нужно идти глубже и изучать образ жизни потенциальных клиентов, сферу занятости, какими социальными сетями они пользуются.

На основе этих характеристик составляется аватар, или портрет целевой аудитории.

Ошибка 2. Не учитывать культурные особенности

Когда бизнес выходит на рынок новой страны, нужно просчитывать, как его будут воспринимать люди другой культуры.

Иногда компании этого не делают и выходят с неудачным названием продукта или дизайном: благозвучное имя бренда на одном языке может приобрести нежелательные коннотации на другом.

Так, например, в испаноязычных странах провалились продажи Mitsubishi Pajero. Производители рассчитывали, что название автомобиля будет ассоциироваться у потребителей с аргентинской пампасской кошкой Leopardus Pajeros.

Они не учли, что в испанском сленге «pajero» — неприличное слово. В итоге производители приняли решение переименовать автомобиль в Montero, и продажи пошли вверх.