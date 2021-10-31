5 частых ошибок при обращении к аутсорсингу

Обращаясь к услуге, компании сталкиваются с заблуждениями, из-за которых взаимодействие с провайдером не так эффективно, как хотелось бы. Руководитель департамента аутсорсинга Kontakt InterSearch Russia Ирина Рыбак обозначит несколько наиболее частых подобных заблуждений.

Аутсорсинг персонала — предоставление для нужд компании-заказчика персонала в соответствии с заключенным договором. В эту услугу входит администрирование персонала, расчет и выплата заработной платы, расчет и уплата налогов в соответствии с действующим законодательством, оформление сотрудников и т.д.

1. Вы не понимаете специфику провайдера аусторсинговых услуг

Занимаясь аутсорсингом офисного персонала, мы очень часто получаем нецелевые запросы. Помню несколько таких обращений: рабочие на Крайний Север вахтовым методом, рабочий персонал, цитирую, «хотя бы с зачатками технического образования или элементарными техническими знаниями», не говоря уже о рабочих-альпинистах.

Запросы для рынка в целом актуальные, но увы, это не наш профиль. Так что главный совет — обращаться в профильные компании, не тратя время (свое и провайдера аутсорсинговых услуг).

2. Вы выбираете аутсорсинг в надежде сэкономить финансовые ресурсы

Часто компании-заказчики рассматривают аутсорсинг как средство сэкономить на персонале, налогах и иных затратах. Сразу вспоминается «Песня про канарейку» Воропаева: «Эх, купить бы канарейку, за копейку, за копейку, чтоб она почти не ела, только пела, пела, пела! Ведь поет же соловей, задарма среди ночей…».

Так не получится. Любая уважающая свой имидж компания будет платить налоги, включать их в стоимость услуг заказчика наравне с заработной платой.

Туда же войдет также гонорар компании-исполнителя, он исчисляется, как правило, в процентах от месячного или годового вознаграждения. Стоимость услуг будет сопоставима с затратами на основного штатного сотрудника.

Главная экономия здесь — время и силы HR-подразделений, которые занимаются кадровым оформлением, а также время и силы бухгалтерии, в обязанности которой входит расчет и начисление заработной платы и налогов, а также отчетность. Высвободившееся время можно использовать для реализации других более приоритетных задач.

Кроме того, популярная ситуация: компания питает иллюзии, что при ситуации, когда она не может найти сотрудников с условиями оплаты ниже рыночных самостоятельно, провайдер аутсорсинга найдет их в считанные дни. Это не так.

Приведу пример из практики: страховая компания вела типовой проект массового подбора, заработная плата — чуть ниже рынка. Самостоятельный поиск значимого результата не дал. Пытаясь решить проблему, компания обратилась к услуге аутсорсинга. На словах и в техническом задании требования к опыту кандидатов были минимальные.

Однако на практике ситуация оказалось прямо противоположной: требования к опыту были настолько высокие, что заказчик отсеивал 80% предоставляемых кандидатов. Оставшиеся 20% отказывались сами по причине низкой заработной платы.

В итоге заказчику ничего не осталось, как повысить уровень предлагаемой заработной платы.

3. Вы не даете никаких разъяснений сотрудникам на аутсорсинге

Это происходит крайне редко, но все-таки люди иногда оказываются не готовы работать на аутсорсинге. Часто предполагается работа по срочному трудовому договору, и сотрудник отказывается, мотивируя свое решение потребностью в постоянном и стабильном месте работы.

На моей практике был случай, когда компании необходимо было «обелить» заработную плату своих сотрудников и они обратились к аутсорсингу. Убедить работников юридически перейти в другую организацию оказалось крайне сложно даже с учетом того, что компания покрывала налог в 13%. Нам пришлось общаться вместе с руководством с сотрудниками компании всех уровней, чтобы донести значимость принятого решения.

4. Вы хотите получить результат здесь и сейчас

Первые два (редко — три) месяца работы с новым проектом всегда самые сложные. Именно в этот момент происходит «притирка» между аутсорсинговой компанией и заказчиком.

Не стройте иллюзий, что все вопросы будут решены сиюминутно — будет много взаимных вопросов.

Вы должны понимать, что первое время сотрудник компании-провайдера аутсорсинговых услуг будет обращаться к вам, причем часто и много до тех пор, пока полностью не поймет специфику работы вашей организации. Аутсорсинговой компании важно понять, кто за что отвечает, кто регулирует те или иные вопросы. Это неизбежный этап взаимодействия.

4. Вы хотите схитрить

Наконец, некоторые компании рассматривают аутсорсинг как возможность не платить страховые взносы за своего сотрудника, другие — как возможность уволить в одночасье работника, оформленного по срочному трудовому договору. Важно понимать: аутсорсинговая компания будет действовать в рамках действующего Трудового законодательства.

Любые способы обойти закон при аутсорсинге несовместимы с репутацией компании.

Это основные заблуждения и ошибки компаний, которые я выявила на своей практике. Их избежание — ключ к эффективному взаимодействию при обращении к аутсорсингу.

«На берегу» разъясните кандидату причины, почему он будет работать на аутсорсинге и как долго. Объясните, где он будет юридически числиться, а где будет фактически работать. Привлекайте к разъяснению компанию, которая будет оказывать эти услуги.