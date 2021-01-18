Пять вопросов, которые помогут раскрыть кандидата на роль руководителя и уберегут от ошибки

Как найти хорошего руководителя? Каким он должен быть? О чем его спросить на собеседовании? Обо всем этом рассказывает Инга Тужба, партнер Executive Search агентства M-Сhoice.

Поиск топ-менеджера занимает от одного до трех месяцев. Такие сроки обусловлены быстрыми изменениями тенденций рынка. Компания и менеджмент должны быстро перестраиваться и подстраиваться под запросы рынка.

В таком цейтноте задача хантера — снизить риски неверного решения и максимально хорошо понять и спрогнозировать, будет ли кандидат успешен на должности и впишется ли в экосистему компании. Безусловно, на 100% лидер проявит себя только в процессе работы, но правильные вопросы на интервью помогут максимально точно предсказать, является ли кандидат звездой и может ли качественно продать себя на собеседовании.





1. Расскажите о ситуации, когда вы нестандартно мыслили в работе над задачей

Умение нестандартно мыслить — это один из ключевых показателей для работодателя. Рассказ кандидата позволит понять, как он проявляет себя под давлением, какие методы и подходы использует, чтобы мыслить творчески и действовать стратегически.

Каждый день компании получают новые вызовы от рынка. Когда традиционные методы не работают, компании нужен лидер, который может придумать творческие альтернативы, чтобы привести команду к результату.





2. С какими стартовыми задачами вы пришли в компанию, какие из них реализовали и какие у вас профессиональные амбиции на новую компанию?

3. Расскажите о ваших практических результатах на нынешней должности

Эти вопросы дают возможность понять, сможет ли кандидат выполнить аналогичные задачи в другой компании с другой экосистемой и другим менеджментом, а также совпадают ли задачи потенциального работодателя с амбициями кандидата.

Тут кандидат должен оперировать цифрами и уметь отобразить в цифровых показателях свои достижения. Пример: разработанная им стратегия позволила увеличить объем рынка, снизить расходы. Вне зависимости от позиции — и директор по персоналу, и финансовый директор должны уметь оцифровывать свои результаты.





4. Расскажите об одном успешном и одном неуспешном кейсах

По успешному кейсу всегда можно понять, что драйвит кандидата. По неуспешному можно оценить, насколько он готов критически мыслить и, получив негативную обратную связь, сделать выводы, быстро перестроиться, проанализировать ошибки и двигаться дальше.





5. Что вас драйвит в профессии?

Этот вопрос ни в коем случае не ограничивается ролями уровня директора. Но это хорошая возможность понять, есть ли у кандидата страсть и любовь к своей области. Профессионалы уровня директоров часто бывают уставшими, многие потеряли страсть, которая привела их в эту сферу. При этом всем компаниям нужен влюбленный в свое дело человек. Важно послушать о пути кандидата: какие карьерные решения он принимал и почему. Если он сохранил страсть и может о ней рассказать — это хороший знак.

Хедхантер должен убедиться, что добавляет в команду нужного человека. Это серьезное решение, которое является неотъемлемой частью любой стратегии найма. Пять вопросов выше не гарантируют, но помогают правильно прочитать кандидата и предсказать его в деле. Справедливо отметить, что эти вопросы — важная, но не единственная составляющая процесса найма. Мы используем совокупность инструментов, чтобы сделать правильный выбор в таком ювелирном процессе.





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