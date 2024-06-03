5 шагов для защиты корпоративных IT-решений

Есть несколько способов защитить свой софт с помощью авторского права, патентов и товарных знаков. Подробнее о них рассказал Руслан Галифанов, управляющий партнер патентного бюро «Галифанов, Мальков и партнеры».

Недобросовестные конкуренты, бывшие сотрудники, пираты и торговцы доменами — все они могут покушаться на ваш программный продукт. Сейчас проблема стоит особенно остро из-за ухода с российского рынка ПО многих западных компаний.

Шаг 1. Защищаем программный код

Код — главная ценность качественного программного продукта. Что может угрожать ему как объекту интеллектуального права?

Заботимся об интеллектуальных правах

Авторское право. Программный код охраняется авторским правом (ст. 1261 ГК РФ) точно также, как литературное произведение. Под охрану попадают и исходный текст программы, и базы данных.

Преимущество авторского права в том, что его не нужно регистрировать. Оно возникает автоматически по факту создания произведения (ст. 1255 ГК РФ). Охраняется авторское право в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти.

Исключительные права. Авторами программного продукта будут считаться те разработчики, которые его создали. Однако они могут передавать исключительные права на свое произведение любым другим лицам.

Чтобы программа стала собственностью компании, важно не забыть включить пункт о передаче исключительных прав в договор с разработчиками. Если этого не сделать, то права на использование продукта окажутся у них: они смогут в любой момент запретить использовать свой софт и потребовать с вас дополнительную плату.

Служебное произведение. Если программа написана вашими сотрудниками, это еще не значит, что она автоматически становится имуществом компании. Такой переход исключительных прав произойдет только в том случае, если продукт будет иметь статус служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ).

Чтобы получить статус служебного произведения, в трудовых контрактах обычно прописывается условие о том, что созданные в рабочее время произведения являются служебными. На выполнение работы дается письменное служебное задание. Если этого не сделать, бывший сотрудник сможет законно уйти со своей разработкой в другую компанию или предъявить на нее исключительные права после увольнения.

Вот классическая история такого конфликта. Истец работал на одну компанию программистом, а после увольнения обратился в суд. Там он утверждал, что является автором версии программы для газоанализатора, которую продает компания.

Бывший сотрудник настаивал, что разрабатывал продукт по своей инициативе, без служебного задания и в нерабочее время. Он требовал признать за ним исключительные права на программу и запретить компании-ответчику ее использовать и распространять. Суд в итоге встал на сторону предприятия и отказал истцу.

Компании, можно сказать, повезло: речь шла не об оригинальной разработке, а о новой версии уже существующего продукта. Руководству предприятия удалось доказать, что спорная программа — результат коллективной деятельности его сотрудников на протяжении многих лет. И работа над проектом происходила задолго до того, как истец появился в организации. Таким образом, суд компания выиграла, но риски в этой истории очевидны.

Защищаем от плагиата

Ваш программный продукт могут скопировать другие компании, внести туда изменения и выдать за свой софт. Защищаться от таких действий придется, скорее всего, в суде. Разберемся, как доказать свои права.

Сохраняем исходники. Здесь нужно учесть, что при доказывании прав на софт у вас должны быть исходники программных продуктов. То есть исходный текст и объектный код. Об их получении тоже нужно позаботиться при составлении договора подряда с разработчиками.

Организации, которые не имеют опыта работы в этой сфере, нередко совершают классическую ошибку: они получают программный продукт от разработчика и на «радостях» забывают об исходниках. А когда они вдруг требуются по техническим или юридическим причинам, разработчика можно уже просто не найти.

Если возникает судебный спор об авторстве программы, как правило, назначается компьютерно-техническая экспертиза. Она дает ответ на вопросы об оригинальности софта, доли заимствований, новизне решения задач и т.д. Здесь как раз и пригодятся исходники.

Крупные софтверные компании очень внимательно следят за использованием своих продуктов. Например, в 2020 году «1С-Софт» через суд взыскала с краснодарского муниципального предприятия 378 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение авторского права. Компания доказала, что ответчик незаконно внес изменения в ее программные продукты и использовал их в своей деятельности.

Регистрируем код в Роспатенте. Доказывание авторских прав можно сделать более удобным, если заранее зарегистрировать программный код в Роспатенте. Это необязательная процедура, которая по своей сути является депонированием — публикацией информации с регистрацией авторства и даты размещения. Оно не защищает программу, но в случае судебных споров об авторстве упростит процедуру доказывания.

Более того, регистрация программы в Роспатенте позволяет претендовать на включение в реестр российского ПО, который ведет Минцифры РФ. Попадание в этот реестр освобождает компании от уплаты НДС, и они могут претендовать на государственные гранты в сфере ИТ.

По теме. Как проблема патентной системы способствует нелегальному мигранству и дырам в бюджете страны

Шаг 2. Защищаем дизайн интерфейса

Интерфейс программы — это ее визитная карточка, и дизайн ПО тоже можно защитить от плагиата. Здесь можно пойти двумя путями.

Охрана уникальных рисунков, фотографий и шрифтов с помощью авторского права

Тут будет действовать та же схема, что и при защите программного кода: в случае копирования нужно доказывать, что ваша компания обладает исключительными правами на эти произведения. Это может быть результат труда сотрудников организации или выполнения заказа подрядчиком, который передал вам исключительные права на него.

Регистрация патента на промышленный образец

Регистрация возможна, если существенные признаки дизайна, например, сочетание цветов или линий, контуры, текстуры делают его новым и оригинальным. Патент на промышленный образец будет охранять дизайн интерфейса в течение двадцати пяти лет.

Компании, которые создают оригинальные интерфейсы, дорожат ими и стараются защитить патентами в разных странах. К примеру, американская Apple Inc. запатентовала интерфейс для приложений в том числе и в России.

Шаг 3. Патентуем программу, если это возможно

Сама по себе компьютерная программа не может рассматриваться как изобретение. Но если рассмотреть ее как програмно-аппаратный комплекс или новаторский способ решения задачи, то ее можно запатентовать (ст. 1350 ГК РФ).

Для одобрения заявки на патент изобретения нужно, чтобы оно соответствовало трем критериям:

Новизна. Подразумевается, что разработчик сделал то, что в этой сфере до сих пор было неизвестным. Наличие изобретательского уровня. То есть оно не должно быть очевидным для специалиста, обладающего средней квалификацией в данной технической области. Промышленная применимость. Изобретение должно быть полезным.

Например, в 2015 году известный российский разработчик антивирусного ПО «Доктор Веб» зарегистрировал патент «Способ обнаружения и обезвреживания энкодеров». Компания придумала новый метод борьбы с вирусами, которые шифруют данные на зараженных устройствах. Он был реализован в выпускаемых «Доктором Вебом» продуктах и запатентован в качестве изобретения.

Что дает патент. Прежде всего, его владелец получает охрану запатентованного изобретения. Способ, который вы запатентовали, никто не имеет права использовать без вашего разрешения в течение всего срока действия патента. В России это 20 лет, после чего изобретение становится общественным достоянием и его может применять каждый желающий.

Владелец патента может разрешить другим лицам применять свое изобретение за плату или продать права на него. Но даже простое обладание патентом повышает капитализацию компании — его можно поставить на баланс предприятия в качестве нематериального актива. Наличие патентов — это еще и большой плюс к репутации компании.

Чтобы получить патент на изобретение, нужно отправить заявку в Роспатент. На сайте ведомства указано, какие документы нужно предоставить для прохождения этой процедуры.

По теме. Как оформить патент и какие нужны документы, чтобы запатентовать разработку в России

Шаг 4. Регистрируем товарный знак

Название — еще один элемент интеллектуальной ценности вашего софта. Если вы планируете распространять его, создавать новые версии, название нужно превратить в товарный знак.

Регистрация товарного знака в Роспатенте (ст. 1376 ГК РФ) дает на него исключительные права. Товарный знак может включать как словесное наименование, так и визуальный образ: логотип, шрифт, графические элементы, цвета и т.д. Он регистрируется на 10 лет. После этого регистрацию можно продлевать неограниченное количество раз. Фактически товарный знак может действовать неограниченное время.

Главная выгода регистрации названия или логотипа вашего программного продукта — это сохранение его уникальности на рынке. Особенно большое значение это имеет для софта, который уже зарекомендовал себя среди пользователей.

В качестве примера вернемся к судебному спору компании по поводу программы для газоанализатора. Судя по документам, на момент рассмотрения иска бывшего сотрудника, претендовавшего на права на софт, название продукта не являлось товарным знаком. Если бы оно было зарегистрировано, защищать его было бы гораздо легче.

Шаг 5. Регистрируем домен

Если ваш программный продукт предназначен для продажи, стоит создать для него отдельный сайт на домене, где будет присутствовать название софта. Тут вы можете столкнуться с проблемой: доменное имя не является вашей собственностью. Это значит, что любой желающий сможет зарегистрировать домены, в которых будет присутствовать название вашей программы. Этим иногда пользуются недобросовестные конкуренты или киберсквоттеры, которые потом будут предлагать выкупить домен за крупную сумму.

Риски меньше, если вы уже зарегистрировали товарный знак. Если вы обнаружите, что кто-то использует аналогичное доменное имя, то сможете через суд добиться прав на него.

В современной российской судебной практике суд почти всегда встает на сторону владельца товарного знака. Даже если предыдущий владелец домена использовал его несколько лет, доменное имя всё равно передадут правообладателю. Например, в 2012 году компания Microsoft отобрала у российского предпринимателя домен windows.ru.

Памятка по защите ваших IT-решений

Проверяем наличие исключительных прав на программный код и дизайн интерфейса. При необходимости оформляем договоры на их передачу. Программный код регистрируем в Роспатенте. Если в программе есть уникальное решение (способ, метод), собираем документы для заявки на регистрацию патента на изобретение. Подаем заявку на регистрацию логотипа и названия ПО в качестве товарного знака. Регистрируем доменное имя, содержащее наименование ПО. Проверяем дизайн интерфейса ПО на новизну и оригинальность. Если они присутствуют, подаем заявку на регистрацию патента на промышленный образец.

Защитить программу можно и самому, но это требует внимания, времени, усилий. Еще вы можете обратиться к специалисту по интеллектуальным правам. Например, к патентному поверенному или просто юристу с нужным опытом. Такой специалист поможет вам избежать ошибок, правильно оформить заявку и отстоять свои права.

Фото на обложке: Freepik