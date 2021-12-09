5 гибких навыков для карьеры в IT, без которых нельзя обойтись

Построить карьеру в IT-корпорации без гибких навыков едва ли возможно, и это уже не новость. Но что именно хотят увидеть в кандидатах руководители цифрового бизнеса? Проанализировав их требования и изучив траектории развития сотрудников в разных командах, Ольга Полковникова, руководитель рекрутмента «Райффайзенбанка», выделила 5 главных софт-скиллов. Материал подготовлен на основе выступления в рамках открытой деловой программы Международного чемпионата по программированию ICPC.

1. Гибкость

Работа в IT — это всегда формулирование и проверка десятков и сотен гипотез, каждая из которых может как улучшить продукт, так и не принести никакой пользы. Ваша личная гибкость в таком контексте очень важна.

На каждую инновацию стоит смотреть не через призму сил и времени, которые вы сами потратили на ее разработку. Важно фокусироваться на продукте. Внедряйте решения, которые делают продукт более успешным. И смело отказывайтесь от казавшейся гениальной идеи, если она не приносит реальной пользы. Даже если вы реализовали ее уже наполовину.

Значит ли это, что работа была проделана впустую? Да. Но это лучше, чем потратить месяцы и годы на создание фичи, которая в итоге окажется багом.

2. Антиперфекционизм

IT-компаниям нужен работающий продукт, созданный в предсказуемые сроки и за оговоренный бюджет. А не идеальный код, на доработку которого было потрачено времени в три раза больше, чем планировалось.

Перфекционизм на практике — это зло, которое уводит в сторону от реальных результатов. Поэтому важно уметь писать хороший код, но ровно настолько, насколько это целесообразно.

3. Навык искать и систематизировать информацию

Цифрового контента уже сейчас критически много. Этот поток становится только более бурным: каждый год создается на 25% больше информации, чем в предыдущий.

Уметь самостоятельно работать с ней — находить, структурировать, систематизировать — критически важный навык, необходимый для быстрого принятия решений.

Иногда получить нужные данные можно не просто по запросу в поисковике, а спросив реального человека. Это значит, что успешная карьера строится на умении хорошо пользоваться всеми источниками информации, которые нас окружают.

4. Навык подстраиваться под собеседника

Общаться с человеком на непонятном ему языке так же бессмысленно, как давать советы тому, кто не сумеет ими воспользоваться. Поэтому важно использовать разные подходы, разговаривая с разными собеседниками, чувствовать их контекст и уметь переходить с языка технических аббревиатур на бизнес-язык.

Например, с коллегой-разработчиком вы будете обсуждать написанный код и то, как его можно улучшить. Пользователя спросите о том, удобен ли для него функционал и достаточно ли гладко все работает. А руководителю расскажете о динамике ключевых показателей.

Четкая и соответствующая контексту коммуникация поможет вам добиться лучших результатов, а значит — и построить более успешную карьеру.

5. Самомотивация

Современные компании:

Выбирают плоскую организационную структуру. Размеры команд растут, а менеджеров больше не становится. Это значит, что на одного руководителя приходится все больше сотрудников. Работают дистанционно. Удаленка стала новой реальностью и разорвала без того слабые эмоциональные связи между сотрудником и руководителем. Даже ситуация, когда менеджер не встречался вживую с кем-то из своей команды, перестает быть редкостью.

Как следствие, руководитель не может постоянно отслеживать эмоциональное состояние сотрудников. Поэтому важно уметь управлять своим ресурсом самостоятельно: мотивировать самого себя на работу или все-таки обсуждать с руководителем трудности, которые вам не удается преодолеть.

Современные компании ищут людей, для которых вопрос о рабочей мотивации был решен как можно раньше. Кто-то выбирает деньги. Стажеры крупных инвестбанков на Уолл-стрит проходят жесткий отбор, а затем работают по 12 часов 6 дней в неделю — и так по 3-5 лет. И делают это с полной самоотдачей и без намека на эмоциональное выгорание. Как? Их мотивирует перспектива зарабатывать большие деньги через несколько лет.

Кому-то нужен баланс. Таким людям важно иметь много времени на семью или хобби — перспектива высокой зарплаты не заставит их пожертвовать другими радостями жизни.

Кого-то мотивируют задачи, а сама работа служит источником вдохновения. Важно понять свою мотивацию как можно раньше, и тогда будет проще найти работу, которая будет с ней сочетаться.

Звезды и сателлиты

На самом деле, на карьерный путь влияют не только способности и эмоциональный интеллект работника, но и личные качества и навыки руководителя. В каждой компании есть свои звездные менеджеры, которые собирают вокруг себя сильную команду. В ней рождаются сателлиты — талантливые и эффективные сотрудники, которые растут вместе со своим лидером, пока сами не станут звездами.

Важно на раннем этапе найти команду и руководителя, который будет заинтересован в вашем росте. Такой лидер:

Умеет четко ставить цели; Ценит обучение и делится знаниями; Неравнодушен по отношению к сотрудникам; Сильно любит то, что делает, и заряжает азартом всю команду.

О будущем менеджере можно многое узнать еще до выхода на работу. Изучите страницы в соцсетях, записи публичных выступлений. Понаблюдайте за поведением на собеседовании — пришел ли руководитель вовремя, внимателен ли к вам во время беседы, комфортно ли вам с ним общаться. Не бойтесь задавать вопросы о том, чего он ждет от вас в будущем и как будет строиться работа.

Важно помнить, что компании, которые нанимают много стажеров, также развивают навыки руководителей. А значит, шанс попасть в перспективную команду в такой компании выше.

Следите за началом программ развития на карьерных страницах компаний в соцсетях или на их сайтах и пробуйте себя. Ведь лучший способ отточить свои навыки — как профессиональные, так и «мягкие» — это именно практика.

Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором.