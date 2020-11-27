Забудьте слово «очевидно»: 5 правил эффективной цифровизации бизнеса

Цифровизация — один из доминирующих трендов развития современного бизнеса. Анна Рубан, эксперт по финансам и автоматизации на базе платформы Anaplan в консалтинговой компании Advanced, рассказывает о пяти основных правилах, соблюдение которых позволит бизнесу получить от диджитализации максимальную отдачу.

Определите основные проблемы и «узкие места»

В начале любого проекта по автоматизации бизнес-процессов стоит этап анализа и дизайна. На этой стадии команда заказчика и исполнителя погружается в специфику задачи: нужно перейти от общих и схематичных формулировок договора к конкретной и детальной функциональности будущего решения.

Зачастую заказчик хорошо понимает свою потребность на верхнем уровне, но недостаточно осознает ее в деталях. А качественная постановка задачи — это опора всей разработки.

Важно отметить, что даже когда в компании есть четкое представление о предмете улучшения, этот этап все равно критически важен. На поверку «очевидная задача» может обрасти массой подробностей, а «детальное ТЗ» окажется непонятным.

Если уже сформирован действительно хорошо проработанный запрос, то он поможет: анализ и дизайн пройдут быстрее и проще. Но нет смысла искать экономию насильно — этот этап нужен всегда.

Лучше забыть слово «очевидно» и не пытаться приукрасить действительность — рассказывать и показывать все как есть, в деталях. Рекомендуется привлекать в проект экспертов, которые лично заинтересованы в изменениях. Мотивированные сотрудники охотнее будут инвестировать свою энергию и время в проект, а затем смогут стать агентами изменений внутри компании.





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Доверьте цифровизацию профессионалам

В погоне за кастомизацией многие компании приходят к простому решению: «Чтобы система на 100% соответствовала нашему бизнесу, нужно написать ее с нуля». Это кульминация индивидуального подхода, но на практике она представляет собой другую крайность неэффективной цифровизации.

Разработка платформ автоматизации для своего бизнеса с нуля требует существенных инвестиций в работу IT-департаментов, их расширение, перестройку — и даже в этом случае подразделение останется всего лишь одним из отделов непрофильной компании.

Конечно, вы получите максимальный контроль над разработкой продукта и сможете быть уверены в стабильной поддержке своей системы, но, вероятнее всего, ваша команда будет уступать по ресурсам, возможностям и квалификации специалистам организаций, для которых настройка и запуск инструментов цифровизации — основная деятельность.

Практика показывает, что идеальный вариант — это выбор гибкой платформы и подрядчика, который разбирается в целевом бизнес-процессе, а не просто в автоматизации.

IT-департамент в этом случае берет на себя функции по разработке ТЗ и контролю над его выполнением. Перед разработкой стратегии цифровизации необходимо оценить состояние каждого департамента, каждой системы вашей организации. Первое, что необходимо искать, это «бутылочные горлышки»: «узкие места», из-за которых снижается результативность работы всей организации.

К примеру, рост и развитие компании «Балтика» (часть группы Carlsberg) привели к тому, что процессы формирования финансовых прогнозов перестали удовлетворять потребностям организации. Была задача повысить прозрачность и скорость создания и управления P&L, увеличить уровень детализации плана и повысить качество взаимодействия всех вовлеченных подразделений. В качестве инструмента для этих задач выбрали платформу интегрированного планирования Anaplan, которая позволяет автоматизировать и оптимизировать целевые процессы.

Платформа интегрированного финансового планирования позволила:

достичь автоматизации процесса сбора и обработки данных, проверки их качества. Раньше 90% такой работы выполнялось сотрудниками команды практически вручную, теперь эти задачи решает система;

в реальном времени формировать сценарии для любых целевых финансовых показателей, сравнивать их между собой, детализировать на любом уровне;

разработать модель расчета финансового прогноза с детализацией до конкретного клиента и конкретного артикула.

При разработке комплексной стратегии цифровизации стоит заранее позаботиться о том, чтобы в итоговой структуре компании не было «узких мест». Рекомендуем начинать либо с существующих «бутылочных горлышек», либо с наиболее перспективных технологий — такой подход обеспечивает максимальную отдачу от преобразований.

экономия 400 человеко-дней в год на консолидации и проверке данных;

сокращение времени на расчет P&L в детализации SKU-Субканал-География-Клиент с семи до трех рабочих дней;

рост точности и прозрачности расчетов в рамках целевого процесса.





Используйте гибкие решения

Ощутимая ценность для организации в результате автоматизации одного из основополагающих бизнес-процессов проявляется уже в первые полгода после запуска решения. Компания из примера достигла таких результатов:

Наиболее простой выбор в сфере цифровизации бизнеса — внедрение уже готовых систем, предлагаемых внешними подрядчиками. На рынке представлен широкий выбор стандартных BI-платформ, OLAP, SCADA.

Да, стандартная компоновка позволяет быстро развернуть систему и гарантирует ее качественную поддержку, но у таких решений есть один общий недостаток, который ставит их эффективность под вопрос: они заставляют компанию помещать свои бизнес-процессы в заранее заданные общие рамки, что снижает эффективность цифровизации.

У каждой организации есть свои уникальные особенности деятельности: бизнес-процессы, форматы взаимодействия с клиентами, ключевые факторы. Отразить все это в «коробочном» решении сложно, поэтому не решение будет подстраиваться под бизнес, а бизнесу придется подстраиваться под решение.

Чтобы избежать подобных сложностей, следует выбирать платформы — и подрядчиков в сфере цифровизации — которые предлагают достаточный уровень кастомизации решений под специфику бизнеса.





Работайте в гибридных командах

Чем более тесно взаимодействуют представители организации с подрядчиком, тем лучше. Каждое предложенное специалистами по цифровизации решение необходимо оценивать с практических позиций, через призму собственных бизнес-процессов и деятельности организации.

Очень важно, чтобы во внедрении инноваций участвовали и руководители компании, и ключевые специалисты: именно от вашей вовлеченности зависят итоговые результаты всего процесса.

Для организации такой работы идеально подходит agile-подход. В кейсе с «Балтикой» инициатором проекта выступила именно бизнес-команда, а не IT-подразделение — так в компании появился прецедент гибридного владения проектом и системой.

Такой подход обеспечивает исключительное понимание бизнес-задач на каждом этапе взаимодействия, позволяет сфокусироваться на скорейшем получении максимальной пользы от цифровизации и вовлекает команду заказчика в освоение новых возможностей еще до их непосредственной реализации.





Запускайте платформу для бизнеса, а не для IT

Цифровые системы автоматизируют бизнес-процессы и упрощают работу, но в погоне за функционалом разработчики часто забывают, что пользователи системы не всегда имеют высокую квалификацию в управлении сложным ПО.

Сложное программирование, перегруженный интерфейс, неочевидный функционал — все это может серьезно затруднить получение результатов даже от самых мощных цифровых систем.

Гибкие, облачные платформы нового поколения, которые относятся к категории code-free (не требуют программирования) превосходят традиционные системы по скорости развертывания и могут развиваться силами внутренней команды без привлечения внешних консультантов.

Другой важный критерий для бизнес-пользователей — скорость создания и пересчета сценариев и возможность видеть результаты в реальном времени. Облачные платформы нового поколения, все данные которых находятся в оперативной памяти (архитектура данных in memory), способны производить моментальные расчеты в режиме online и поддерживать одновременную работу сотен пользователей — в отличие от традиционных IT-систем, в которых каждый новый расчет производится по требованию (triggered).

Современные бизнес-ориентированные платформы должны отвечать высоким требованиям пользовательского опыта (user experience): от удобного и интуитивно понятного визуального интерфейса самой платформы, возможностей взаимодействия между пользователями, не выходя из системы (например, с помощью встроенного чата) до возможности работать в платформе (как просматривать отчеты, так и вносить правки) на любом устройстве — компьютере, смартфоне или планшете — благодаря специальным приложениям платформ для iOS и Android.

Чтобы избежать возможных сложностей с адаптацией будущих пользователей платформы и дополнительных затрат на доработки после запуска, рекомендуем привлекать к тестированию системы людей, которые будут с ней работать. Добивайтесь упрощения интерфейсов и функций. Стоит сделать все, чтобы сотрудникам для начала использования новых систем хватило краткого обучения.





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Как достичь максимума

Ключевой фактор успеха цифровизации бизнеса — баланс между кастомизацией и стандартизацией решения, простотой ее эксплуатации и функционалом.

Менеджмент может сосредоточиться на анализе ситуации и принятии решений. А главный инструмент поиска этого баланса — работа гибридной команды, взаимодействие между заказчиком и подрядчиком. Отработав эту практику, компания сможет запускать проекты любой сложности и в любой области.

Чтобы добиться максимального эффекта от цифровизации бизнеса, следуйте пяти простым правилам: