Эти пять технологий навсегда изменят ваш магазин: IT-инструменты для ритейла

Однако не все разработки одинаково полезны. Часть представляют собой слишком дорогие «аттракционы», интересные с точки зрения PR, но абсолютно бессмысленные и даже вредные экономически. Исполнительный директор компании «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов разобрал популярные и доступные на b2b-рынке технологии, которые нужно применять ритейлу для развития.

Офлайн-ритейл с каждым годом увереннее использует передовые IT-решения, позволяющие эффективно решать бизнес-задачи и улучшать базовые экономические показатели. Кроме того, зачастую они удобны как для персонала, так и для покупателей.

Кассы самообслуживания

Модули самообслуживания в кассовых зонах решают одну из самых важных для оптимизации бизнеса задач — максимально нивелируют «человеческий фактор» со стороны магазина в процессе оплаты покупки клиентом.

Одной из первых в мире это ноу-хау попробовала американская сеть Amazon, открыв в Сиэтле, Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско «подсеть» Amazon Go, которая состояла из магазинов, реализованных по модели «магазин без кассиров».

Плюсы:

Самый очевидный плюс технологии — экономия на фонде оплаты труда: аппараты зарплату не получают, при этом выполняют весь функционал «живого» кассира, по нашим оценкам, всего по торговым сетям цифра экономии достигает 30%.

«Живой» кассир — это дорогая опция для магазина, а оптимизация бизнес-процессов всегда так или иначе предусматривает максимально возможное уменьшение влияния на них человеческого фактора. К примеру, в конце 2020-го «Коммерсант» провёл опрос среди представителей торговых сетей — ритейл теряет от воровства, в том числе и сотрудников, до 9% оборота сетей.

Минусы:

Существуют у сервиса и недостатки, которые в текущем моменте решить невозможно.

Обслуживание касс требует присутствия продавца-консультанта. Машина не может самостоятельно отпустить алкоголь, согласно требованиям федерального закона.

Кроме того, недостаточный пользовательский опыт не позволяет большинству покупателей быстро оплачивать покупки через такие терминалы. У каждой торговой сети интерфейсы модулей самообслуживания различаются, что также является препятствием для быстрого использования большинством покупателей.

Управление вниманием

Магазину важно, чтобы покупатель не просто пришёл в магазин, но и провёл в нём время максимально продуктивно, собрав как можно большую корзину товаров.

Этому призвана помочь система управления вниманием на базе технологии digital signage. Это цифровые информационные панели, которые ориентируют покупателя в ассортименте, а также информируют о действующих акциях.

Плюсы:

Медиапанели позволяют побудить посетителя магазина в моменте принять решение о покупке.

Для маркетологов не является секретом, что значительная доля покупателей принимает решение о приобретении товара непосредственно в магазине, на что указывает ряд исследований авторитетных компаний (в частности, исследовательского подразделения компании Ogilvy Group, входящей в сеть WPP).

Грамотно поданная магазином визуальная информация о продукте работает в пользу решения о его покупке.

Минусы:

В России технология информирования покупателей о товаре «здесь и сейчас» применяется магазинами достаточно хаотично.

Медиапанели, как правило, не объединены в единую сеть ритейлера и значительную часть времени могут вообще не нести какой-либо полезной информации для покупателей.

К относительным минусам можно также отнести и требуемые на установку и обслуживание таких медиамодулей инвестиции.

Персональное ценовое предложение

Покупатели ценят персональное внимание от магазина — особенно когда оно связано с формированием специальной цены на товар, который клиент приобретает чаще остальных.

Онлайн-ритейл уже давно проводит политику ценовой персонализации, офлайн-розница пока лишь делает первые шаги в этом направлении.

Плюсы:

Самый очевидный плюс персонализации ценового предложения — формирование устойчивой лояльности клиентов.

Покупателю приятно понимать, что проявляет о нём особую заботу, предлагая специальные цены на «любимые товары».

Кроме того, внедрение практики персонализации ценовых предложений на основе анализа big data решает вопрос с неэффективностью «традиционного» промо, которое только приучает покупателей к скидкам, формируя у них ложные ожидания, что спеццена больше не вырастет.

Минусы:

Внедрение этой технологии требует от ритейлера очень серьёзных изменений в работе с действующими программами лояльности.

Кроме того, обслуживающее работу штата программное обеспечение, формирующее персональные предложение, должно быть высокопроизводительным, что подразумевает существенные инвестиции в развитие IT-дивизиона торговой сети.

Электронные ценники

Эта технология пришла в Россию с Запада, где применяется уже достаточно давно — электронными модулями, работающими на основе электронной бумаги и электронных чернил, давно не удивишь покупателей в сетях Walmart, Amazon и других.

В нашей стране электронные ценники пока остаются эксклюзивом даже в столице, хотя ту помощь, что они оказывают рознице, трудно переоценить.

Плюсы:

Главное достоинство электронных ценников — точное соответствие цены товара на полке и в базе данных магазина (на кассе), что сводит на нет возможность конфликтов с участием покупателей.

Помимо этого, значительно экономится рабочее время персонала, которые могут тратить на техническую замену ценника до одной минуты (а поменять их зачастую нужно от 500 до 1000 штук за день), электронные ценники управляются дистанционно сотрудниками магазина.

Довольны и экологи: значительная экономия бумаги с необходимостью её утилизации положительно влияет на показатель углеродного следа.

Минусы:

Относительным недостатком технологии можно считать её дороговизну, если мы говорим о приобретении магазином электронных ценовых модулей в собственность.

Фактически, будучи гаджетами, они действительно недёшевы, особенно с учётом того, что в один магазин их может потребоваться несколько тысяч. Однако эту проблему может решаить использование на условиях аренды.

«Умная навигация»

В данном пункте мы говорим о технологических решениях, которые позволяют магазину организовать эффективную логистику каждой товарной позиции «от склада до прилавка», включая софт-решения по учёту товарных остатков для оперативного пополнения отсутствующих продуктов.

Сюда же отнесём и автоматизированное формирование грузов на уровне распределительных центров в нужном порядке, чтобы уже на месте выкладка на полки занимала минимальное время.

Плюсы:

Предлагаемые решения по умной навигации в магазине серьёзно «упрощают жизнь» сразу трём категориям людей.

Персоналу технология позволяет быстрее решать текущие вопросы с выкладкой товара на полки в соответствии с планограммой.

Представители внешних сервисов доставки получают возможность быстрого сбора заказов для клиентов, которые им это поручили.

Покупатели же могут быстро найти необходимые товары, воспользовавшись приложением магазина либо терминалами.

Минусы:

Внедрение такой системы может потребовать серьёзной трансформации текущих бизнес-процессов в торговой сети. Кроме того, такая автоматизация потребует серьёзных вложений со стороны магазина/торговой сети.

Реальные технологии против wow-эффектов

Помимо действительно нужных ритейлу технологий, существуют и такие, которые призваны вызвать лишь недолгий wow-эффекта. Примеры можно в изобилии встретить на разного рода отраслевых выставках, где вниманию представителей торговых сетей предлагаются разработки в сфере дополненной реальности, разного рода роботы, «карты эмоций» итд.

К wow-эффектам можно отнести на нынешнем этапе и создание «магазинов без продавцов». Как показывает опыт того же Amazon Go, говорить в таком случае приходится скорее о маркетинговой технологии, нежели о торжестве искусственного интеллекта, так как сотрудники магазина всё равно присутствуют в зале, и это переносит прогнозы о неизбежном восстании машин против человечества на максимально дальнюю перспективу.

Какие технологии must have для ритейла сегодня

Из доступных сегодня технологий и сервисов для офлайн-ритейла можно составить опции для торговой сети.

Часть из них не подойдет небольшому магазину, но в будущем предложения станут доступнее, удобнее и эффективнее. Однако если у компании стоит задача масштабирования и расширения, то без помощи ИТ уже не обойтись.

Кассы самообслуживания лишат проблемы с «человеческим фактором» и сократят воровство в магазине; Электронные ценники повысят скорость обслуживания клиентов и дадут аналитику по выкладке товаров; Персональное ценовое предложение поможет продать больше и получить постоянных клиентов; Управление вниманием сделают товары «видимыми», увеличивая продажи; Навигация торгового зала сократит время выкладки товаров персоналом магазин, ускорит сбор заказов сервисами доставки и поможет покупателям найти необходимый товар.