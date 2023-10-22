6 ошибок, из-за которых могут отказать в регистрации НКО

Регистрация некоммерческой организации — дело гораздо более сложное, чем может показаться. Нужно не только определиться с целями НКО, но и разобраться в законодательстве, корректно заполнить все документы и ничего не забыть. Пройти этот путь без юридической поддержки непросто, но возможно — если знать о важных тонкостях.

Ошибка 1. Устав не соответствует заявленной организационно-правовой форме НКО

Устав — это основной документ НКО, поэтому именно к его содержанию у министерства юстиции Российской Федерации в большинстве случаев возникают вопросы. Те, кто хочет зарегистрировать НКО, часто некорректно указывают в уставе виды деятельности некоммерческой организации или забывают включить в документ важную информацию об обязательных органах НКО.

Это происходит потому, что учредители не учитывают специфику организационно-правовой формы будущей НКО — а ведь к каждой из них в законах предъявляются свои требования.

Что делать

Сначала нужно понять, чем будет заниматься ваша НКО — от этого зависит выбор оптимальной организационно-правовой формы, которая будет наиболее соответствовать целям НКО. Форм довольно много, выделю некоторые из них:

фонды — аккумулируют денежные средства и распределяют их на нужды благополучателей;

ассоциации — защищают профессиональные интересы;

автономные некоммерческие организации (АНО) — оказывают услуги;

общественные организации — объединяют людей для защиты каких-либо интересов и прав и решения проблем.

В свою очередь, организационно-правовая форма влияет на структуру и полномочия органов управления, источники формирования имущества и другие важные положения устава.

Елена Саносян

Юрист Philin Philgood

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда партнер приходит к нам, планируя открыть благотворительный фонд. Но после беседы с человеком понимаем, что его задачи лучше решит другая организационно-правовая форма.

Так, к нам обратились инициаторы проекта по развитию территорий, который включал реставрацию старинных зданий и модернизацию туристической инфраструктуры — для этих целей мы рекомендовали открыть АНО.

Организационно-правовая форма некоммерческой организации влияет и на то, какими законами учредитель будет пользоваться при составлении устава, а в дальнейшем и при организации деятельности НКО.

Для всех НКО обязательны Гражданский кодекс РФ и закон «О некоммерческих организациях». Рекомендации по оформлению устава и типовые уставы для разных видов НКО есть на сайте Минюста.

В то же время каждый устав нужно индивидуализировать в зависимости от организационно-правовой формы, опираясь на специальные законы для разных видов НКО — ФЗ «Об общественных объединениях» для общественных объединений и ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» для благотворительных организаций (включает общественные организации, фонды и учреждения).

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Ошибка 2. Невнимательно заполненная форма заявления на регистрацию юрлица

Заявление о государственной регистрации юридического лица (форма № Р11001), подписанное учредителем, — один из обязательных документов для регистрации НКО.

Причем в эту форму периодически вносятся изменения, зачастую не касающиеся некоммерческих организаций. Не все учредители отслеживают такие нововведения, и нередко берут шаблон уже устаревшей формы из интернета.

В то же время в Минюсте крайне строго подходят к проверке этих документов и могут отказать в регистрации НКО, даже если все поля заполнены корректно, но неправильно пронумерованы листы.

Еще одна проблема — учредитель заполняет форму «по наитию», но сделать это правильно с первого раза практически невозможно. Поэтому стоит всегда сверяться с официальными требованиями к содержанию и оформлению документа.

Что делать

Актуальную форму можно найти на сайтах Федеральной налоговой службы и Минюста. Там же размещены требования к оформлению заявления.

Помните, что в форме нужно заполнять не все листы. Их количество зависит от того, какую организационно-правовую форму НКО вы хотите зарегистрировать.

Ошибка 3. Непроверенная финансовая история учредителей и руководителя

Если в регистрационном пакете документов единоличным исполнительным органом (то есть руководителем) или учредителем будущей НКО числится человек с долгами, такую организацию скорее всего не зарегистрируют из-за его «ненадежности».

Сюда относится как личная задолженность, например, невыплаченные налоги, так и ситуации, когда руководитель включен в реестр лиц, чья организация когда-либо была ликвидирована или исключена из ЕГРЮЛ на основании долгов перед бюджетом или банкротства.

Что делать

Все реестры физических и юридических лиц с задолженностями находятся в открытом доступе. Проверить физлицо и юрлицо можно в реестре субсидиарных ответчиков, реестре дисквалифицированных лиц, банке данных исполнительных производств и с помощью сервиса «Прозрачный бизнес».

Если человек включен в реестр, он не сможет стать руководителем или учредителем НКО: такую организацию просто не зарегистрируют.

Но вместо этого можно войти в состав попечительского совета или в органы управления НКО — высший орган управления, постоянно действующий коллегиальный орган, коллегиальный исполнительный орган. Сведения о членах этих органов не передаются в налоговую службу, и их состав остается на усмотрение учредителей.

Ошибка 4. Некорректный юридический адрес

В последнее время часто приходят отказы в регистрации НКО из-за того, что заявители неправильно прописывают адрес юрлица (некоммерческой организации) в заявлении о государственной регистрации.

«Неверный» адрес может реально существовать — просто он не числится в реестре налоговой службы. Придраться могут к чему угодно — например, к тому, что человек не указал этаж, где будет находиться офис НКО.

Что делать

Во-первых, поискать в интернете организации, которые уже зарегистрированы по этому адресу — с большой долей вероятности адрес будет указан верно. Во-вторых, можно заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество — услуга доступна на портале «Госуслуги».

В выписке будет точный адрес нужного объекта недвижимости (в нашем случае — будущего помещения некоммерческой организации). Эти данные и нужно перенестив заполняемые документы. Важно помнить, что в уставе, в отличие от заявления на регистрацию, полный адрес писать не нужно — достаточно указать страну, субъект РФ и город.

Ошибка 5. Неправильное название НКО

Придумать название для некоммерческой организации не так просто. В наименовании обязательно должны быть указаны организационно-правовая форма НКО и характер деятельности. Тут тоже есть особенности — так, в наименовании АНО нужно прописать основные виды деятельности, которыми будет заниматься организация. Поэтому АНО «Ромашка» вряд ли зарегистрируют в Минюсте.

Кроме того, если вы хотите учредить общественную организацию, в ее наименовании обязательно должен содержаться территориальный признак: такие НКО могут быть местными, региональными, общероссийскими и международными.

Но вообще в названии любой НКО лучше избегать слов «российский», «всероссийский» и так далее, потому что на их использование нужно специальное разрешение — его сложно получить, и это занимает много времени.

Елена Саносян

Юрист Philin Philgood

Неочевидный момент, который важно учитывать при регистрации НКО: в названии организации нельзя использовать иностранное слово, аналог которому есть в русском языке, и в целом слова на других языках (а также их транскрипцию на кириллице). Скорее всего, ассоциация «For children» или благотворительный фонд «Кайнднесс» не пройдут регистрацию.

Что делать

Следовать правилу «Название = организационно-правовая форма + цель деятельности + само наименование НКО», отказаться от использования иностранных слов в полном наименовании некоммерческой организации и сверяться с положениями о наименованиях НКО, указанными в профильных законах.

Если в публичном поле хочется использовать сокращенное название и/или наименование на иностранном языке, это возможно — главное, прописать в уставе полное наименование, сокращенное наименование и название на иностранном языке, если такое есть.

После регистрации НКО можно даже не указывать в документах полное название, потому что сведения о нем уже будут в ЕГРЮЛ в общем доступе. А еще важно помнить, что название должно быть уникальным — если организация с таким же наименованием уже существует, учредителю откажут в регистрации НКО.

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Ошибка 6. Забытое гарантийное письмо

После внесения изменений в закон об НКО состав документов, которые необходимы при регистрации некоммерческой организации, сократился. К примеру, учредителям ассоциаций больше не надо прикладывать учредительный договор о создании такой НКО. В то же время перечень необходимых документов, представленный на сайте Минюста, не учитывает частные случаи.

Например, если некоммерческую организацию регистрируют не по адресу места жительства одного из учредителей или директора, к пакету документов нужно приложить гарантийное письмо от собственника помещения, где будет размещаться НКО. Об этом документе очень легко забыть.

Что делать

Если вы планируете регистрировать НКО по стороннему адресу, нужно обязательно предоставить в Минюст гарантийное письмо от будущего арендодателя. В письме собственник указывает, на каких основаниях владеет недвижимостью, соглашается с тем, что его помещение будет использоваться в качестве юридического адреса НКО, и обязуется в течение месяца с момента регистрации некоммерческой организации заключить с НКО договор об аренде или о безвозмездном предоставлении в пользование.

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