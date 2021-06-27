6 подкастов о технологиях, которые меняют мир

Константин Колосков, основатель студии подкастов Brainstorm.fm , интересуется подкастами о современных научных открытиях и технологиях. Он поделился новыми проектами, которые регулярно слушает сам и рекомендует всем, кто также активно следит за новостями из мира технологий.

«Что изменилось?»

Благодаря современным технологиям в мире не только зарождаются новые процессы, но и модифицируются привычные нам сферы жизни. Именно об этом рассказывают в подкасте «РБК Тренды» «Что изменилось?».

Как сегодня устроено сельское хозяйство и зачем фермеру нужен интернет, как развивается бионика, когда виртуальная реальность станет доступна всем и как технологии меняют секс (а это, кстати, самый крутой был выпуск).

В новом сезоне ведущий рассуждает не только о технологиях, но и о других трендах, которые постепенно меняют нашу жизнь: инклюзия, новая этика, онлайн-дейтинг.

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«Двигатели прогресса»

Это подкаст бренда Mercedes-Benz, который решил рассказать о мире технологий через инновации, которые внедряют в их автомобили. У руля Антон Комолов, который, оказывается, инженер по образованию, а в пассажирском кресле с ним классные эксперты из самых разных сфер (от ИИ до инженеров-конструкторов) — и вот вместе они разбирают, как технологии влияют на нашу жизнь и к чему все это движется.

Сможем ли мы полностью перейти на электромобили? Какие профессии исчезнут из-за роботов? Смогут ли технологии спасти нас от экологической катастрофы? Как преступники научились удаленно управлять машинами и как от этого защититься?

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«Вы находитесь здесь»

Очень крутая работа с точки зрения саунд-дизайна и построения сценария. Вместе с подкастом погружаешься полностью в процесс работы искусственного интеллекта: начиная с того, как машина научилась разбирать нашу речь, заканчивая тем, что она чувствует при общении с человеком.

Это далеко не все: ведущий вместе с экспертами доступно и интересно — без сложных терминов, но с забавными фактами — рассказывает о том, как ИИ умеет играть, выдумывать новости и заниматься разным творчеством. После прослушивания выпусков понимаешь, что между человеком и роботом остается все меньше отличий, но так ли это плохо?

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«Так и будет»

Если в том, что происходит в мире прямо сейчас, вы уже неплохо разбираетесь, можно перейти к изучению будущего. Именно этим занимается ведущий подкаста «Так и будет» Даниил Дугаев. Вместе с экспертами, которые уже сейчас занимаются разработками в разных отраслях, он предсказывает, каким будет наше завтра.

Мы довольно часто думаем, что в ближайшие 20 лет случится с робототехникой, чему еще научится искусственный интеллект, как изменится транспорт и межличностное общение. Ведь на самом деле мир ждут куда большие изменения, чем нам кажется. Например, как будут снимать и показывать кино в следующем десятилетии? В какие игрушки смогут играть наши внуки? И сможем ли мы печатать еду на 3D-принтере?

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«Хоба»

В этом подкасте собралась классная команда ведущих — их порядка шести — все веселые, харизматичные, из самых разных профессий (а, значит, с абсолютно разным взглядом на происходящее в мире). Дружеских бесед с внутренними шутками и суперрасслабленной атмосферой очень мало в мире технологических подкастов (все же техно-блогеры как никак), поэтому с ребятами порой очень клево проводить время из-за абсолютно другой атмосферы.

Попробуйте, если нет желания глубоко погружаться в какие-то ИТ вопросы, но хочется при этом послушать образованных, прошаренных людей.

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«Запуск завтра»

Самат Галимов давно ведет телеграм-канал про технологии «Запуск завтра» и вот запустил одноименный подкаст, в котором разговаривает с людьми из разных IT-профессий о том, как они применяют свои навыки на практике и вообще чем живет их отрасль.

Самат работает техническим директором в разных компаниях, поэтому у него клево получается задавать вопросы и перефразировать мысли собеседников, упрощая их для неподготовленного слушателя.

Из этого подкаста я узнал, например, больше про кибербезопасность, про стартап, который успешно раздает внутрисервисную валюту за шаги и вообще о многом другом, что происходит в мире технологий. Как написали в одном из последних отзывов (и я соглашусь): «Для меня, гуманитария, ваш подкаст — ликбез техсферы».

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Фото на обложке: Jonathan Farber/unsplash.com