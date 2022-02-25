Упрощенка: 6 законных способов уменьшить налоги в 2022 году

Но и для УСН есть варианты платить меньше и по закону. Генеральный директор сервиса учета финансов «ПланФакт» Игорь Боев рассказал об этих вариантах.

Все предприниматели рано или поздно задумываются, как сократить статьи расходов, в первую очередь, налоговые платежи. Такие мысли возникают даже на упрощенке — хотя считается, что это самая простая система налогообложения.

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Как определить, какую «упрощенку» использовать

Упрощенная система налогообложения бывает двух видов:

«Доходы» со ставкой 6%. Налог платят со всей выручки. Например, за месяц на счет пришло 350 тыс. рублей. Значит, на налоги уйдет 21 тыс. рублей.

Налог платят со всей выручки. Например, за месяц на счет пришло 350 тыс. рублей. Значит, на налоги уйдет 21 тыс. рублей. «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. В этой версии учет сложнее, так как приходится учитывать и расходы. Например, компания продает партию фанеры за 500 тыс. рублей, но при этом 350 тыс. рублей ушло на ремонт оборудования и другие затраты. Налог рассчитывается с суммы 150 тыс. рублей. Бизнесмен заплатит 22,5 тыс. рублей налогов при ставке 15%. А если бы компания использовала вид «Доходы», то на налоги ушло бы 30 тыс. рублей, то есть больше. Только надо помнить, что в расходы бизнеса можно вносить не все затраты. Подробно они перечислены в Налоговом кодексе.

Для УСН есть и требования к бизнесу:

Лимит в 100 сотрудников.

Отсутствие филиалов.

Лимит для выручки за год — 164,4 млн руб.

С 2021 года в России действует переходный режим: если компания увеличила выручку, но та не превысила 219,2 млн, и число сотрудников менее 130, то она остается на упрощенке, хотя налоговая ставка увеличится:

20% — для «Доходы минус расходы»;

8% — для «Доходы».

Если коротко, предприниматель должен посмотреть бизнес-модель и рассчитать, какой вид УСН позволит платить меньше налогов. Обычно, если 60% от доходов уходит на расходы, бизнесу подходит вариант «Доходы минус расходы».

Способ 1. Платите меньше с помощью страховых взносов

Индивидуальный предприниматель каждый год тратится на страховые взносы за себя. Например, в 2022 году на это уходит более 43 тыс. рублей. Деньги отправляют в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Если ИП за год зарабатывает больше 300 тыс. рублей, то выплатит государству еще 1% с доходов в качестве взносов.

Так вот, если ИП работает один на УСН «Доходы», то может сократить налог на всю сумму страховых взносов. Когда есть сотрудники, то налоговый платеж уменьшают максимум на 50%.

Вид УСН «Доходы минус расходы» позволяет включить страховые взносы в расходы бизнеса. Только для начала надо их заплатить.

Многие предприниматели пропускают этот шаг — и зря. В некоторых случаях страховые взносы позволяют сократить налоговый платеж до 0 рублей.

Способ 2. Станьте самозанятым

Если вы работаете без сотрудников, то можете стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. В этом режиме отсутствуют страховые взносы и предприниматель самостоятельно заботится о них. Плюс налоговые ставки меньше, чем на УСН:

4% при работе с физическими лицами.

6% при работе с юридическими лицами.

Отчеты сдавать не нужно, но придется оформлять чеки. Нужно скачать приложение «Мой налог» и через него выписывать чеки для клиентов. ФНС выставляет сумму налога на основании этих документов.

К сожалению, самозанятость нельзя совмещать с ИП на УСН. Если решили стать самозанятым, придется сняться с упрощенки.

Внимательно прочтите условия оформления НПД Налог на профессиональный доход: закон разрешает использовать его не для всех видов деятельности. Например, запрещена перепродажа или торговля акцизными товарами.

Способ 3. Купите себе патент

Эта налоговая система стала альтернативой для еНВД, который отменили в 2021 году. Патент имеют право купить предприниматели, у которых меньше 15 сотрудников или торговля на площади не более 150 квадратных метров. Но система подходит не всем.

Например, на патенте не получится торговать товарами, подлежащими обязательной маркировке, включая лекарства или обувь. Суть в том, что предприниматель покупает патент и не платит остальные налоги, кроме страховых взносов. При этом стоимость патента разрешают уменьшить на взносы — полностью, если ИП работает один, и на 50% при работе с сотрудниками.

Режим можно совмещать с ИП на УСН: если взяли патент, то по упрощенке сдаете нулевую отчетность.

Проблема в том, что регионы самостоятельно определяют цену патента и лимиты доходов. Для этого на сайте ФНС действует специальный калькулятор. Узнайте стоимость и подумайте, выгодно ли вам переходить на ПСН.

Способ 4. Заключите агентский договор

Этот договор разрешает действовать от имени другой стороны (принципала). Например, предприниматель перепродает смартфоны и другую бытовую технику. По агентскому договору он забирает себе 10% с продаж.

Если выручка составила 500 тыс. рублей, агент забирает себе 50 тыс. рублей. Если у него УСН «Доходы», то 6% от суммы 50 тыс. рублей — 3 тыс. рублей. То есть агент платит налоги со своего вознаграждения. если бы он платил налог с 500 тыс. рублей, то отдал бы государству 30 тыс. рублей.

Способ 5. Зарегистрируйтесь в другом регионе

Регионы могут самостоятельно устанавливать ставки для УСН. Например, в Мурманской области ставка для УСН «Доходы» — 1%, а в Свердловской области — 7% для УСН «Доходы минус расходы».

Возможно, бизнесу есть смысл пройти регистрацию в регионе с более низкой ставкой, но для этого ИП придется сменить прописку или оформить временную регистрацию. Изучите вопрос. если для этого нет бюрократических барьеров, то такой вариант вполне рабочий.

Способ 6. Используйте налоговые каникулы

Если ИП только прошел регистрацию, то имеет право на двухлетние налоговые каникулы, но не в каждом регионе. Каникулы действуют для ИП на УСН и патентном режиме. Обычно это подходит предпринимателям из сферы производства, науки или социальной.

Региональные власти устанавливают свои критерии. В 2022 году налоговые каникулы действуют в Удмуртии, Башкирии, Дагестане и других регионах. ИП просто может не платить налоги, так как ФНС видит, что предприниматель попадает под эти правила. Тем не менее, лучше сдавать декларации со ставкой 0%, чтобы избежать неприятностей в будущем.

На УСН можно законно сократить налоговые платежи без особых сложностей:

Выбирайте оптимальный вид налогообложения. Проведите расчеты с помощью бизнес-модели.

Не забывайте вовремя платить страховые взносы, чтобы уменьшить налоговые платежи.

Не используйте серые схемы для оптимизации. На рынке есть специалисты, которые предлагают оптимизацию налогов не совсем законными способами. Лучше не пользоваться этими услугами, даже если вы разбираетесь в бухгалтерии и налогах.