8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»

Сообщество — ключевой инструмент для развития бизнеса «ВКонтакте». В нем можно продавать товары и услуги, общаться с аудиторией и делиться с ней полезным контентом.

За пределами соцсети приходится привлекать клиентов на свой сайт, страницу на маркетплейсе или в приложение снова и снова. В соцсети подписчики следят за новостями и предложениями, готовы вовлекаться в общение с компанией и совершать повторные покупки. Инвестиции в их привлечение окупаются дополнительно с каждым новым заказом.

Для набора подписчиков «ВКонтакте» много вариантов: от органического продвижения в ленте, рекомендациях и витрине Маркета «ВКонтакте» до простых рекламных инструментов. Но порой бизнес либо не знает об этих возможностях и упускает их, либо применяет доступные опции неверно.

Рассказываем, какие ошибки предприниматели часто совершают «ВКонтакте», как их избежать — и как использовать инструменты соцсети, чтобы получать больше продаж и клиентов.

Ошибка #1: небрежность в оформлении страницы

Часто к оформлению страницы в соцсетях компании подходят по остаточному принципу: «поставим название и аватарку, остальное как-нибудь позже добавим». Но для потенциальных клиентов такое оформление — сигнал, что создатели не собираются вкладываться в развитие сообщества. Значит, информация в нем может быть неактуальной и подписываться смысла нет.

Создавая паблик, стоит использовать максимум возможностей оформления, которые предлагает площадка. Загрузите аватар и обложку, выберите вкладки с контентом, которые будут отображаться первыми, добавьте описание и контакты — адрес физического магазина или кнопку для связи. Оформление влияет на то, насколько охотно люди подписываются на вашу страницу. А активные подписки в свою очередь дают алгоритмам соцсети сигнал, что вашу страницу стоит чаще добавлять в рекомендации.

Ошибка #2: пустое сообщество

Набрать первых подписчиков — одна из самых важных задач на начальном этапе. Люди с недоверием относятся к сообществам, в которые никто не вступил.

Попросите подписаться на новую страницу ваших друзей: это можно сделать автоматически при создании сообщества. Странице, на которую уже подписана первая сотня человек, будет проще расширить аудиторию.

Ошибка #3: игнорирование доступных инструментов и сервисов

В сообществе «ВКонтакте» можно подключить инструменты и сервисы, которые помогут структурировать информацию и свести к минимуму рабочую рутину.

Товары можно объединять по категориям, сезонности, цветам, размеру, ценам и другой логике, чтобы помочь покупателю сориентироваться в ассортименте. Для этого создавайте подборки и закрепляйте их в каталоге товаров. Тогда пользователю не придется блуждать по всему ассортименту, путь к покупке станет короче, а конверсия — выше.

Интеграция с CRM-системой поможет учитывать продажи, следить за наличием товара на складе и статусом заказов. С ее помощью можно отслеживать результат работы, устранять ошибки сотрудников и увеличивать доход.

Чтобы снизить нагрузку на сотрудников и ускорить процесс обработки сообщений и заказов, можно подключить чат-бота или мини-приложение из бесплатного каталога. Он будет отвечать на частые вопросы, записывать клиентов на услугу или помогать им забронировать столик. Если существующие сервисы не подходят, можно создать своё собственное решение по автоматизации на платформе VK Mini Apps.

Ошибка #4: отсутствие верификации

Синяя галочка верификации рядом с названием сообщества — знак, что страница бизнеса подлинная и официальная. Она помогает визуально выделиться из ряда конкурентов, а также дает пользователям подтверждение, что совершать покупки в этом сообществе безопасно.

У «ВКонтакте» простой и прозрачный механизм получения галочки. Заявку можно подать через раздел настроек, рассматривают ее максимум месяц. Галочку выдают навсегда, и платить за нее не нужно.

Для владельцев бизнеса есть упрощенный вариант получения синей галочки: авторизоваться на платформе МСП. РФ и привязать на ней бизнес к сообществу. Такая возможность появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию «Бизнес» и тип «Юридическое лицо или ИП». Для работы с платформой МСП. РФ необходимо, чтобы в профиле пользователя на Госуслугах был добавлен бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтвержденной организации.

Ошибка #5: нерегулярный постинг

Соцсети строятся на рекомендательных алгоритмах, которые выбирают, какую публикацию показать выше в ленте пользователей. Чтобы посты сообщества попадали в ленты пользователей, нужно выкладывать контент регулярно: алгоритмы отдают предпочтение тем, кто придерживается графика. Для начала достаточно трех постов в неделю — главное не выкладывать их в один день, а распределить равномерно.

Хорошая стратегия — тестировать различные форматы постинга (например, опросы, лонгриды, истории, клипы и т. д.) и следить, как на них реагирует аудитория: это поможет найти варианты, которые эффективно вовлекают пользователей.

Ошибка #6: конкурсы «по минимуму»

Конкурсы остаются одним из самых эффективных способов привлечь аудиторию, особенно если включить в условия участия репост или публикацию с хэштегом и ссылкой. За счет виральности о конкурсе — и, соответственно, бизнесе и его сообществе — узнают больше людей.

Некоторые организаторы ограничиваются одним призом. Пользователи менее склонны участвовать в таких розыгрышах, так как полагают, что шансов на победу мало. Лучше разыграть несколько призов: например, один основной, ряд поощрительных и промокод за участие для всех, кто не вошел в число победителей.

Ошибка #7: отсутствие работы с заинтересованной аудиторией

Одна из распространенных ошибок бизнеса — полностью сосредоточиться на повышении охватов, забывая про вовлеченность. Часто итогом такой стратегии в долгосрочной перспективе становится то, что новые люди в сообществе неактивны.

Если цель — собрать людей, которые живо реагируют на активности и откликаются на предложения, то нужно работать итерационно: чередовать кампании, направленные на набор подписчиков и на повышение вовлеченности.

Например, в VK Рекламе при продвижении сообщества можно создать сегмент из пользователей, которые положительно отреагировали на объявления. Эту аудиторию можно и нужно использовать в рекламных кампаниях с ретаргетингом — чтобы показывать объявления людям, которые уже проявили к ним интерес.

Ошибка #8: несколько таргетингов внутри группы объявлений

При продвижении сообщества в VK Рекламе в рамках одной кампании можно создавать группы объявлений с разными настройками аудитории. Иногда предприниматели указывают для одной группы сразу несколько разных таргетингов, предполагая, что так повысят охват целевой аудитории. Но такой подход слишком сильно сужает аудиторию из-за чего алгоритмом сложнее найти целевых пользователей.

Эффективнее всего выделить несколько групп объявлений и настроить для них разные таргетинги: на интересы, сообщества и по ключевым фразам. Так можно будет сравнить их показатели конверсии и определить, какой инструмент сработал эффективнее.

Резюмируем:

Системная работа с сообществом позволит сделать его основной или вспомогательной площадкой продаж. Это дает предпринимателям возможность расширить аудиторию за счет пользователей соцсети и найти среди них лояльных клиентов.

Фото на обложке: Pattymakeup / Shutterstock