Руководство по использованию ИИ для повышения KPI команды

Роман Михайлов, ведущий разработчик в отделе по внедрению технологий ИИ в малый и средний бизнес Nexmind.ru, делится тремя полезными инструментами для повышения KPI сотрудников, которые вы сможете начать применять прямо сегодня.

Исходя из этих данных, становится очевидно, что нейросети — не просто тренд, а необходимость для любой компании, которая стремится оставаться конкурентоспособной.

Согласно недавнему исследованию Zippia, 35% европейских компаний уже используют возможности искусственного интеллекта, а 42% активно изучают возможности его применения в будущем.

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Личный опыт внедрения нейросетей в работу

Когда-то работа с документами и Excel, анализ всех видов данных и другая офисная рутина отнимали у меня около трех часов рабочего времени ежедневно. Сегодня же я анализирую данные любого объёма всего за пару минут (через СhatGPT-4) и никогда не заполняю документы самостоятельно. Я использую для этого всего несколько ИИ-сервисов, помогая автоматизировать эти и другие процессы в предприятиях наших клиентов.

Однако не всё можно переложить на ChatGPT-4 или другие нейросети. До сих пор у меня не получилось внедрить или разработать нейромодель в IT-отдел, даже для автоввода данных. Я считаю, что каждая задача требует индивидуального подхода, но вообще не использовать нейросети — всё равно что отказаться от сенсорных телефонов в пользу кнопочных.

Ниже расскажу о трёх инструментах на основе ChatGPT, которые вы можете начать применять прямо сегодня с помощью моих инструкций.

Встроенный ChatGPT в таблицах и автозаполнение ячеек

Numerous.Ai — плагин для таблиц на основе ChatGPT-4 с функцией автоматического ввода данных в таблицы (Excel, Google Sheets).

Для начала в сервисе нужно зарегистрироваться. После этого вас перенаправит на страницу с инструкцией, как установить плагин в Excel, это очень просто и занимает около минуты.

Предположим, у вас в магазине большой ассортимент и необходимо описание к каждой позиции. Конечно, вы или ваш сотрудник не будете тратить на них часы своего времени и сгенерируете описания за пару секунд.

А — наименование товара, В — описание

После установки в правой части экрана появится окно с функциональностью плагина. Если нажать на какую-то из них (General functions), появится инструкция для составления формул. Для того чтобы сгенерировать описания к необходимым позициям, нужно написать их названия в столбце А. В рамках этой задачи мы будем тестировать функцию =NUM.WRITE, предназначенную для генерации текстов.

Далее необходимо ввести в любой пустой ячейке B2 формулу: =NUM.WRITE(“ваш запрос к нейросети”, *ссылка на ячейку A2*).

Грамотно составленная формула и примерный запрос

На этом скрине в левой части экрана открыта инструкция по используемой нами формуле (NUM.WRITE), вы также можете развернуть какую-то из них, чтобы узнать, как составить свой запрос.

Известно, что у ChatGPT-4 нет доступа к данным о частотности ключей. Если составить запрос так, как на фото, он подберет примерные ключевые запросы на основе известной ему информации об описаниях товарных карточек (проще говоря, скопирует их у существующих карточек в интернете). Если вам важна грамотная SEO-оптимизация, описания можно генерировать каждое по отдельности, указывая конкретный список ключевых слов, которые должны быть в тексте.

Пример автозаполнения в столбце B Через несколько секунд после ввода формулы в ячейке B2 появится описание. Протяните маркер автозаполнения вниз — и сервис сгенерирует описание к каждому товару по его названию и вашему запросу, также как на фото.

Функции Numerous.Ai: =WRITE() — рассмотренная выше формула для написания текстов. =INFER() — используется для обучения Numerous выполнять повторяющиеся задачи. =NUM.AI() — простой ChatGPT4, можно задавать любые вопросы. По теме: Инструменты на основе ИИ, которые помогают предотвращать травмы на производстве Анализ PDF, сайтов и видео с помощью плагинов в ChatGPT

Плагины в ChatGPT — это надстройки от сторонних разработчиков, которые улучшают или дополняют функции нейросети. Они доступны пользователям Plus-версии и найти их очень просто: с помощью раздела Explore GPTs. Нужный плагин можно найти через поисковую строку, вбив его название Зайдите в ChatGPT и перейдите в раздел Explore GPTs. На экране появится поисковая строка, в которую надо вводить названия интересующих инструментов, чтобы начать работать с ними. После того, как вы введете название, выйдет выпадающий список, в котором будет список плагинов. В нем необходимо выбрать интересующую надстройку (по названию) и нажать на нее. Далее нажимаете Start Chat — и попадаете в диалоговое окно. Сегодня рассмотрим три удобных плагина для быстрого сбора информации из различных источников. По теме: ИИ в недвижимости: почему искусственный интеллект не заменит эмоциональный Плагин ChatOCR для анализа PDF-файлов Позволяет собирать и выводить информацию из документа в текст. В качестве примера я буду загружать в тестируемые плагины сложные файлы на нескольких языках. OCR может анализировать текст на разных языках и делать краткое резюме с переводом В чат была загружена презентация c текстом на двух языках — финском и английском — и просьба сформировать три вывода с каждой страницы. OCR отлично справился с переводом и выводами. Вы можете сформировать любой другой запрос к нейросети в зависимости от того, какого формата и в каком виде вам нужна информация, но не забудьте попросить ответить на русском, как в нашем примере на фото. Плагин WebPilot для сбора данных с сайтов Поможет быстро проанализировать веб-сайт любого размера и вывести необходимую информацию, в том числе собрать отзывы, если они представлены на сайте. Чтобы начать тестирование, необходимо пройти тот же путь, который я описывал ранее, через раздел Explore GPTs. WebPilot собрал и предоставил информацию о сайте RB.ru за 10 секунд

Для того чтобы собрать информацию с нужного сайта, достаточно загрузить на него ссылку и при необходимости в свободной форме указать, какая конкретно информация нужна. Это может быть просьба в формате «собери все отзывы с сайта и пришли списком» или что то ещё. В данном примере в чат была загружена ссылка на RB.ru без дополнительных указаний. При необходимости вы можете попросить СhatGPT предоставить данные в виде таблицы Если данные необходимы в виде таблицы, можно попросить нейросеть предоставить их в таком виде. Это универсальная возможность, дописать «пришли данные в виде таблицы» можно к любому запросу, не только в рамках чтения сайтов. Плагин Video Insights для анализа видео Позволяет анализировать видео длительностью до двух часов и выводить оттуда любую нужную информацию, в том числе переведет речь человека на видео в текст. Поддерживает YouTube и загруженные в чат видео- и аудиофайлы. Плагин отлично справился с выводом информации из 15-ти минутного видео, в котором разговаривали на трех языках

В данном примере в нейросеть загрузили прямую ссылку на видео на YouTube и попросили сформулировать 10 основных выводов из него. Вы можете поступить точно так же или загрузить свое видео или аудио — файлом с помощью скрепки в левой части строки ввода — и дописать просьбу в зависимости от того, какие данные нужны и в каком формате.

Визуализация данных в ChatGPT через плагин ShowMe С помощью этого инструмента можно создавать линейные графики, круговые диаграммы, гистограммы и другое. Всего за пару минут вы сможете сделать качественную серию контента из статистических данных. Вот примеры работы плагина: Линейный график, который показывает рост инвестиций в ИИ с апреля 2023 по апрель 2024 гг. Гистограмма, которая показывает прирост инвестиций в технологии ИИ с мая 2023 г. по май 2024 г. Объем инвестиций в ИИ за каждый месяц с мая 2023 г. по апрель 2024 г. Данные, которые вы видите на графиках, вымышлены и представлены для демонстрации возможностей плагина.

Чтобы получить на выходе качественный контент, необходимо загрузить в сервис грамотно сформулированный запрос. Вот шаблон промта, с помощью которого были сгенерированы эти картинки. Вы можете взять его за основу при генерации собственных графиков:

Сгенерируйте (линейный) график, где Х — временной период с (дата), а Y — (продажи, доход, какие то другие значения). Укажите данные для каждого месяца. Название графика (наглядно, что показывает график). Цвет/стиль линий (можно сделать пунктирную, точками или сплошную линию).

Аналогичный набор данных можно использовать для составления гистограмм (столбчатые диаграммы), круговых и точечных диаграмм.

Подведение итогов Использование ИИ-технологий становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Внедрение нейросетей в бизнес-процессы позволяет значительно сократить время на рутинные операции, повышая KPI сотрудников и, как следствие, общую производительность предприятия. Numerous.Ai и его функции позволяют автоматизировать заполнение таблиц, генерацию и обработку данных.

Рассмотренные плагины (ChatOKR, WebPilot, Video Insights) для ChatGPT-4 дополняют привычные возможности нейросети, позволяя анализировать PDF-файлы, сайты и видеоконтент (на любом языке!), что делает ИИ незаменимым помощником в сборе и анализе информации из разных источников.

Плагин ShowMe позволяет быстро создать качественный контент для любых целей и визуализировать данные. Желаю вам успешного внедрения рассмотренных инструментов в бизнес, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов и еще более эффективно развивать свое предприятие. Фото на обложке: Freepik