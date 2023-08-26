Как без опыта в IT собрать с нуля IT-команду

Задуманный проект часто становится головной болью владельца бизнеса. Хотя российский рынок труда полон IT-специалистами, предпринимателю без опыта в этой сфере может быть сложно подобрать подходящих для реализации идеи сотрудников.

Команда под реализацию идеи

Проанализируйте рынок с помощью ручного мониторинга для выяснения специалистов, решающих подобные задачи. В анализе рынка поможет привлеченный на договор подряда технический эксперт и рекрутер из данной сферы. Пример запроса в поисковиках: «кто делает мобильные приложения?». Соответственно, в разработке веб-сервиса подойдут специалисты из IT-кластера с аналогичным бэкграундом.

Наймите сотрудников в стартовую команду, воспользовавшись рекрутинговыми сервисами. Вам понадобится: рекрутер с опытом найма IT-специалистов; IT-архитектор. Также подойдет технический директор крупной компании для консультирования в разработке как сторонний консультант с почасовой оплатой. Подобных высококлассных специалистов можно найти в профильных Telegram-каналах и чатах. Для этого введите название профессии в поиск Telegram или загуглите списки Telegram-каналов по профилям.

Вместе с рекрутером наймите проджект-менеджера (англ. Project Manager – специалист в области управления проектами). Он без детализации по стеку наметит должности и количество потенциальной команды, детально распишет сроки проекта. Возможно, также обозначит соответствующий стек для фронтенда (frontend-разработчик занимается клиентской частью веба, разработкой интерфейса цифрового продукта, то есть видимой пользователю части) и стек бэкэнда (backend-специалист занимается созданием программно-аппаратной части продукта).

Выберите несколько потенциальных кандидатов и пригласите на обсуждение проекта, чтобы послушать их идеи. Мозговой штурм поможет отобрать кандидатов для найма и определить, какой специалист будет решать конкретную задачу.

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Рекомендации

Во время мониторинга обращайте внимание на отличие каждого стека в разных компаниях (в этом поможет IT-эксперт). Это избавит от траты времени на нерелевантных кандидатов. При подборе описываете идею и условия, которые гарантируете предоставить. Обратите внимание на наличие у кандидата подобного опыта и его интерес в реализации идеи.

Если вам все-таки необходим технический специалист, не нанимайте его первым. В этом случае придется подбирать команду под него. Вместо этого попытайтесь заполучить его вместе с командой. Найдите стартап, у которого закончилось финансирование. Например, они не получили инвестиции и не перешли на следующий этап работы. Для собеседования техлида и его команды привлеките на аутсорс IT-эксперта. На рынке труда много специалистов, предлагающих подобную услугу.

Кейс

Нам было необходимо собрать пять команд под пять идей с разными направлениями. После озвучивания заказчиком гипотезы мы изучили направление работы и промониторили профили аналогичных проектов или компаний, как российских, так и зарубежных. Изучили биографии, первые публикации и интервью прорывных руководителей, чтобы понять требуемый профиль кандидата на руководящую должность проекта.

Опираясь на состав компаний, которые осуществили подобные кейсы, мы создали список потенциальных руководителей. Параллельно запустили опросы для сбора базы кандидатов в команду. Акцент ставили на потенциале и амбициях, личном опыте, а также уделяли особое внимание эссе кандидатов, которое попросили написать заранее с их видением решения задачи.

После проведения мозгового штурма на каждую идею с потенциальными сотрудниками мы наняли наиболее релевантных специалистов. Уже с руководителем подобрали технического лида, разработчиков и специалистов технического уровня.

Итоговый результат данного кейса — 30 человек за 2 месяца.

Специалисты под определенную задачу

Изучите аналогичные проекты российских и иностранных предпринимателей для понимания профилей участников;

Привлеките на аутсорс нескольких технических специалистов по договору подряда на оценку проекта или идеи;

Распишите последовательность найма: от руководителя до QA-инженера;

Для подбора команды, разработки и построения карты поиска кандидатов потребуется IT-рекрутер. После конкретизации сферы поиска кандидата он детально распишет специалиста, решающего подобные задачи, а также собеседует руководителей проектов и кандидатов.

Рекомендации

Осуществляя мониторинг, переходите на страницы руководителей, оценивайте их профиль. Читайте статьи на Хабре и обращайте внимание на комментарии, где высококвалифицированные специалисты анализируют кейс.

В профессиональной сети для поиска IТ-специалистов LinkedIn можно установить фильтр с названием специализации и функций кадров. При подборе специалиста опирайтесь на опыт кандидата с дополнительной проверкой (например, сверка резюме и кейсов с отзывами бывших работодателей).

Кейс

Был запрос в подборе специалистов под проект от владельца бизнеса в сфере робототехники (проект под NDA). Чтобы понять необходимый профиль без технического специалиста, команда Sayhire искала информацию в интернете о смежных представителях сферы и подобных реализованных кейсах.

Аналогичных проектов с таким продуктом не было в России. Однако именитые зарубежные бренды содержат открытую информацию о специализации своих сотрудников, и мы обратились к американским крупным представителям сферы для определения профиля кандидатов.

Выяснив профили, с помощью LinkedIn мы узнали топ российских компаний, где такие специалисты работают. Изучив составы их команд, мы поняли стек и необходимые компетенции руководителей проекта для дальнейшего подбора. Воспользовавшись крупными работными сайтами для поиска, успешно закрыли кейс.

Подбор Android-разработчика

Обратитесь к IT-рекрутеру. Он обозначит язык программирования для мобильного приложения и варианты используемых платформ (Android, iOS или Windows);

Совместно с IT-рекрутером проведите подбор персонала с опорой на отзывы с предыдущих мест работы специалиста;

Заключите договор подряда с экспертом в сфере разработки для помощи в проведении технического собеседования кандидата.

Рекомендация

Если ваша компания не специализируется на разработке, но вы хотите написать собственное приложение, лучший вариант — сразу обратиться в студию мобильной разработки.

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Кейс

Крупная производственная компания обратилась к нам для подбора специалистов на сопровождение уже существующего мобильного приложения. У СТО (технический директор) не было необходимых навыков, поэтому собеседование Android-разработчиков проводила моя компания.

После согласования стека и уровней специалистов мы собрали резюме кандидатов. Сверили указанный бэкграунд с отзывами от предыдущих работодателей. Чтобы провести техническое собеседование с потенциальными сотрудниками, мы привлекли экспертов в мобильной разработке. Успех кейса аргументируется тем, что нанятые разработчики остаются в компании заказчика уже более двух лет.

Собрать IТ-команду с нуля помогут последовательные действия, перечисленные в инструкциях. При самостоятельной работе без технического специалиста учитывайте предметную область сотрудника. Обращайте внимание, чтобы эксперт для решения технической задачи или разработки веб-сервиса был с опытом реализации подобных кейсов.

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