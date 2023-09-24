Пять мифов об идеальном резюме для IT-специалиста

Директор по персоналу SL Soft (Softline) Мария Григорович, чья команда анализирует сотни резюме каждый день, развенчает несколько популярных мифов и рассказывает, что именно привлекает работодателя в соискателях.

Вместить все в одну страницу, не использовать загадочные стоп-слова, готовиться к тому, что резюме будет рассматривать робот, обязательно добавлять фотографию — мифов об идеальном IT-резюме множество.

Миф 1. Резюме должно умещаться строго на одну страницу А4

Это не совсем миф. В те относительно недавние времена, когда было принято распечатывать резюме, краткость действительно играла очень важную роль. Короткое резюме помогало сэкономить бумагу, представить информацию наглядно. Сейчас резюме не распечатывают. Расписывать профессиональный опыт на 20 страниц — все еще плохая идея, но ужиматься, чтобы попасть в формат А4, не обязательно.

Встречаются резюме, набранные очень мелким шрифтом, или резюме почти сплошным текстом, без отступов. И я могу гарантировать, что для рекрутера изучить такое резюме куда труднее, чем пролистать 2–3 страницы, на которых информация представлена блоками, есть отступы, шрифт удобно читается.

Совет: вместо того чтобы всеми правдами и неправдами вмещать информацию на одну страницу, я рекомендую поработать над структурой. Даже если у вас творческая профессия, не стоит демонстрировать креатив в резюме (оставьте для портфолио).

Удобно использовать привычную структуру «ХэдХантера» — шапка с основными данными, контакты. Далее описание профессионального опыта в обратной хронологии, начиная с текущего места работы.

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Примеры оформления резюме

Обратите внимание на два шаблона. Первый умещается на одной странице, но, если бы это был реальный текст, читать его было бы очень сложно. Второй занимает больше места, но воспринимается значительно более наглядно и читается проще.

Миф 2. Фото обязательно или никаких фотографий

Я не могу говорить о требованиях и стандартах в других странах, но в России фото в резюме допустимо, хотя и не обязательно. Если ваша профессия связана с коммуникациями или продажами, фотография будет нелишней. Подаваясь же на позицию, например, разработчика, вы можете не размещать фотографий. На выбор работодателя это никак не повлияет.

Совет: если вы решили добавить фото, отдайте предпочтение деловому стилю, поскольку резюме говорит о ваших деловых качествах и профессиональных навыках. Не стоит размещать фотографии с отдыха, со свадьбы, тем более — вырезать себя из группового снимка.

Миф 3. Резюме отбирают роботы по ключевым словам. Напишешь что-то не то — и резюме даже не появится у рекрутеров перед глазами

Это верно для позиций массового подбора. У нас и в других крупных ИТ-компаниях, насколько мне известно, резюме отбирают живые люди. Основные ключевые слова, которые должны быть, это те технологии, с которыми вы работали. Именно на них в первую очередь смотрят рекрутеры.

Я встречала резюме, написанные как будто специально для робота или поисковика, но в этом нет никакого смысла. Главное, точно опишите свой опыт. Если вы только освоили новую технологию и хотите работать с ней — отметьте, где проходили обучение, какие делали учебные проекты.

Совет: если в какой-то технологии у вас большой опыт, но вы не хотите с ней работать, не указывайте ее или опишите очень кратко — иначе велик шанс, что именно по ней вас и будут отбирать.

Примеры указания опыта

Обратите внимание на два примера. В первом опыт указан очень кратко, две должности записаны одним блоком. Во втором текста куда больше, но HR-специалист и потенциальный руководитель сразу понимают, какие задачи решал специалист, какими технологиями владеет. Конечно, примеры созданы специально для статьи.

Вариант 1

Вариант 2

Миф 4. Важен только опыт последних пяти лет работы

Пять лет — это так называемый актуальный опыт. Действительно, именно на нем стоит сосредоточиться. Однако весь предыдущий опыт тоже нужно указывать — возможно, что именно тот проект с применением редкой технологии, который вы реализовали 15 лет назад, станет ваших конкурентным преимуществом.

Отдельный вопрос: что указывать, если опыта работы еще нет, если вы сменили специальность или только заканчиваете институт. Лучшее решение — описать, с чем вы бы хотели работать, добавить все студенческие или учебные проекты, возможно, курсовые, если они связаны с позицией и направлением, которые вы ищете. Вашим преимуществом станет ссылка на GitHub, где представлены примеры вашего кода.

Небольшой чек-лист, что написать, если нет опыта:

Желаемая должность. Навыки: какими технологиями владеете. Учебные проекты — что делали, в какой команде. Если принимали участие в хакатонах, форумах — тоже обязательно пишите. Примеры работ. Чем бы хотели заниматься. Развернутое сопроводительное письмо будет большим плюсом.

Совет: чего не нужно делать — так это дублировать текст с описанием опыта из одного места работы в другое. Возможно, на нескольких местах работы вы выполняли похожий функционал, но достижения и вызовы точно отличались, отобразите это в резюме.

Как-то встретила очень странный совет: бумага все стерпит – приукрасить свой опыт можно и нужно. Резюме для того и существует, чтобы продать свой опыт: опишите проекты, которые было бы здорово реализовать, указывайте востребованные технологии. Главное, чтобы вас заметили.

Я настоятельно призываю так не делать. На техническом собеседовании правда все равно вскроется, вы потратите свое время и время ребят, которые проводят собеседование. Велика вероятность, что и ваша репутация будет испорчена. Честный диалог и изложение опыта – то, что ценится. Крупные компании могут взять в штат талантливого новичка, но не будут связываться с человеком, который ведет себя неэтично.

Миф 5. Резюме без сопроводительного письма не рассматривают. Но это просто формальность, поэтому можно написать одно общее для всех вакансий

Сопроводительное письмо — это признак хорошего тона. Оно не категорически необходимо, но приветствуется. А вот рассылать всем работодателям одинаковые письма не стоит — никто не любит шаблоны.

По моему опыту, многие кандидаты теряются и не понимают, что писать в сопроводительном письме.

Рекомендованные пункты:

ваши имя и фамилия,

название должности, на которую откликаетесь,

пояснение, почему вы хотите занять эту должность и почему подходите для нее.

Полезно изучить вакансию. Если в ней указано, что необходимы знания ОС Linux, то в сопроводительном письме вы можете подчеркнуть, что обладаете релевантным опытом.

Совет: выдерживайте сопроводительное письмо в официально-деловом стиле, оставайтесь корректны. Длинные письма не нужны — достаточно одного-двух абзацев.

Негативное впечатление могут произвести фразы в сопроводительном письме и в резюме в духе: «Не пишите, если…», «Не звоните мне». Любое общение, в том числе и при поиске работы – это общение двух людей. Текст резюме коммуницирует от вашего лица с менеджерами по подбору. Решите, какое впечатление вы хотите произвести, и транслируйте его через этот текст.

Если вы можете общаться только в мессенджерах, подойдет формулировка: «К сожалению, не смогу оперативно ответить на звонок, пожалуйста, свяжитесь со мной по следующим контактам».

Если вас категорически не интересует определенный функционал, допустимо написать: «На этом этапе карьеры хотел бы сосредоточиться на разработке и не готов взять на себя задачи по системному администрированию». Но лучше всего подобные вопросы прояснять уже на созвоне с рекрутером.

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Далеко не всем нужно идеальное резюме. Если вы редкий специалист, и таких, как вы, три человека на всю страну, вас примут с распростертыми объятиями и вовсе без резюме. В моей практике, например, был опыт поиска специалистов по темам статей и диссертаций.

При этом желательно каждому специалисту иметь актуальное резюме. Чаще всего резюме — это первый контакт кандидата с работодателем, то самое первое впечатление, которое невозможно произвести дважды. Поэтому советую уделять составлению и отправке резюме с сопроводительными письмами большое внимание. И тогда вы обязательно найдете работу мечты!

Фото на обложке: hafizi / Shutterstock