Как предпринимателям вести себя при налоговых проверках, связанных с IT-деятельностью

Главный юрист юридической консалтинговой группы «Ком-Юнити» Виктория Шлыкова рассказала, почему действующий мораторий на налоговые проверки не означает их отсутствие и что делать, если объектом проверки стала именно ваша деятельность.

Уже сейчас можно допустить, что в будущем бизнес ожидает сужение предоставления IT-льготы, а внимание контролирующих органов к ним усилиться. Для предпринимателей на первый план выходит сохранение уже полученных ранее преференций. Действующий мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний в этом случае не является гарантией неприкосновенности.

Минцифры обсуждает продление льготы по налогу на прибыль IT-компаний, однако планирует ограничить число ее получателей. Одновременно с этим ФНС России запланировало увеличить сбор налогов на 14% (в сравнении с 2023 г.) и уделить внимание эффективности адресной поддержки IT-компаний.

Мораторий не равно бесконтрольность

Мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний действует до 3 марта 2025 года включительно. Однако освобождение от налоговых проверок не равно полная и бесконтрольная деятельность, поскольку мораторий имеет свои исключения. В частности, в Налоговом кодексе установлено, что назначение и проведение выездных налоговых проверок все-таки возможно:

с согласия руководителя (заместителя руководителя) ФНС России;

с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа;

по запросу нижестоящего налогового органа.

Налоговая по-прежнему ведет непрерывный мониторинг деятельности IT-компаний. И когда к ней попадает информация, позволяющая полагать, что бизнес применяет IT-льготу незаконно, инспекция делает запрос в УФНС России, а оно уже назначает проведение проверки.

Помимо выездных налоговых проверок, возможно проведение и камеральных налоговых проверок. Основание для таких мероприятий — отхождение от требований IT-льготы. А аккредитованные IT-компании проходят такие проверки по факту применения льгот каждый год в обязательном порядке. Если предприниматель не в курсе о проведении такой проверки, значит, либо компания ее успешно прошла и вопросов к ней со стороны налоговой не возникло, либо эта проверка еще идет или планируется.

Сами предприниматели в последние 1,5 года отмечают такие тенденции в проведении камеральных налоговых проверок: мероприятия стали все больше похожи на выездные и могут включать в себя вызовы директоров, бухгалтеров и работников и их допросы, выезды в офис компании и даже его осмотр.

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Чем предпринимателю может грозить налоговая проверка

Основная задача налоговых органов — проверить правомерность получения компанией IT-льготы. Если налоговая решит, что предприниматель получает ее необоснованно, компанию лишат этой меры поддержки и доначислят налог на прибыль, страховые взносы и НДС за весь период действия льготы.

Напомним, что мера поддержки в виде IT-льготы подразумевает обнуление налога на прибыль, уплату страховых взносов с пониженными тарифами и ряд других неналоговых льгот. Льгота предоставляется только аккредитованным IT-компаниям и при наличии доли IT-выручки не менее 70%. При этом лишение компании аккредитации и исключение ее из реестра Минцифры автоматически влечет за собой аннулирование IT-льготы.

В рамках проверок особое внимание налоговая обращает именно на долю выручки от IT-деятельности. Поэтому предпринимателям стоит заранее проверить себя, провести внутренний аудит документов и своей деятельности на предмет соответствия этому условию. Посмотреть, что относится к льготируемой и не льготируемой деятельности. Речь идет о:

договорах с клиентами;

технических заданиях;

закрывающих актах;

информации о сотрудниках (их должностях и образовании);

оборотно-сальдовых ведомостях с расшифровкой (что вы относите к льготируемой деятельности).

К льготируемой деятельности относится: разработка, адаптация и модификация ПО, его установка, тестирование и сопровождение. При этом первые три вида работ — это так называемая база налоговой IT-льготы. Без этих услуг невозможно включить в льготируемую деятельность все остальные услуги.

Все эти виды работ должны не только в действительности выполняться компанией, но и быть отражены во всех документах, которые изучают налоговые органы: от заявки заказчика до отчетов и закрывающих документов.

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Как вести себя, если у налоговой возникли вопросы

В любом взаимодействии с налоговыми органами важен диалог. Нежелательно игнорировать любые требования налоговой. Ответ всегда лучше, чем полное молчание.

Условно можно выделить два метода взаимодействия с налоговыми органами в рамках проверок: реактивный и проактивный.

Реактивный метод

Компания-разработчик оборудования для АПК, получающая IT-льготу, в рамках камеральной налоговой проверки получила требование показать долю IT-выручки в 70%. При этом в договорах компании с клиентами было обозначено «поставка оборудования» (не относится к льготируемой). Услуги по адаптации и модификации ПО (относится к льготируемой) в документах отсутствовали. На бумаге все выглядело как покупка и продажа оборудования.

В этом случае налоговый орган совершенно справедливо может усмотреть полное отсутствие IT-деятельности, отменить IT-льготу, аккредитацию компании, доначислить налог на прибыль, страховые и НДС.

Основная ошибка предпринимателей была в оформлении документов, не отражающем реальную IT-деятельность компании, что в результате и вызвало вопросы налоговой и начало проверки. Компания привела документы в соответствие, правильно показало свои IT-услуги, и в итоге все закончилось штрафом в 200 тыс. рублей. В случае если бы этого не произошло, сумма доначисленных налогов составила более 20 млн рублей.

Проактивный метод

Компания, занимающаяся разработкой ПО, заранее знала о будущей камеральной проверке. Не дожидаясь возможных последствий и в целях минимизации рисков, предприниматели провели чекап своего бизнеса, чтобы понять, как их видит налоговая со стороны.

Несоответствия в оформлении документов выявились на стадии до того, как у налоговой появились вопросы к компании. Предприниматели оформили документы в соответствии с требованиями и прошли налоговую проверку без замечаний.

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