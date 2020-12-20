«Почему я? Это не моя работа» — мы внедрили OKR, и сотрудники так больше не говорят

Партнеры компании ScrumTrek Константин Хохрин и Сергей Рогачев рассказали, как с помощью использования инструментов целеполагания от лидеров рынка (Objective & Key results) сделать так, чтобы сотрудники сами вытаскивали себя вверх: придумывали креативные идеи, ставили цели и были заинтересованы в том, чтобы их достичь.

Если в команде нет сильных лидеров, сотрудники не приходят с инициативами и не способны взять на себя ответственность, руководителю приходится тащить команду на себе. Даже если первое лицо фонтанирует идеями и придумывает отличные стратегии, компания не показывает новых результатов.

Что такое Objectives and Key Results

OKR (Objectives and Key Results) — это инструмент исполнения стратегии, который помогает создавать новые сервисы и услуги, а также улучшать текущие продукты. OKR является эволюцией управления по целям (Management By Objectives, MBO).

В отличие от традиционных методов целеполагания, OKR ставятся, отслеживаются и пересматриваются раз в квартал. Это простой ритмичный процесс, расширяющий видение каждой команды и раскрывающий ее творческий потенциал.

OKR нужны, чтобы синхронизировать организацию и установить темп работы. Их задача — обеспечить движение всех участников процесса в одном направлении с понятными приоритетами и постоянным ритмом. Как правило, OKR прозрачны для всех в компании.

В крупных компаниях часто OKR и MBO совмещаются. Для средних и небольших компаний OKR может быть сердцем компании, ключевым бизнес-процессом.

План действий руководителя

Чтобы сотрудники начали больше думать о стратегических задачах бизнеса и направили усилия на достижение целей компании, руководителю нужно решить три проблемы:

понять, кто за что отвечает и чем занят каждый сотрудник, чтобы правильно поставить цели;

понять, на кого из команды можно опереться. Кто может взять на себя ответственность, а с кем из сотрудников лучше расстаться;

разработать стратегию развития и добиться того, чтобы сотрудники сами ставили себе амбициозные цели, хотели их достичь и потом искали для этого возможности.

Рассмотрим основные проблемы, с которыми может столкнуться руководитель на этом пути.

Проблема 1. Чем все заняты, и кто за что отвечает

Чем больше компания, тем сложнее понять, кто чем занимается и кто за что отвечает. Чтобы сотрудники работали, руководитель вынужден постоянно их «пинать». В результате все процессы тормозятся, бизнес буксует.

Например, руководитель ставит цель: выход на новый регион. Сотрудники получают задачу и начинаются возражения:

«Почему я? Это не моя работа. Пусть этим занимается продуктовый отдел»;

«Я не знаю, как это сделать, я не справлюсь»;

«У меня на это совсем нет времени».

Как руководителю без вмешательства в механизм и «пинания» сотрудников сделать так, чтобы они сами вытаскивали себя вверх? Руководитель ставит сверху понятные цели, которые можно измерить, а сотрудники подбирают решения, которые лучше реализуют эти цели.

После того, как руководители внедряют современные инструменты целеполагания, в компаниях начинается рост. Именно такая трансформация произошла в региональном банке «Агророс».

Кейс «Агророс»

«Агророс» основан в 1994 году. Долгое время это был маленький банк в Саратове. Сейчас он функционирует в 10 регионах. С 2016 года в компании стали применять гибкие методы управления для бизнесовых, продуктовых и бэк-офис-команд, а с конца 2018 года — внедрять инструменты целеполагания OKR, чтобы связать цели бизнеса и задачи команд в единую систему.

Начали в первом квартале 2019 года с трех не бизнесовых целей — это дало плюсы с точки зрения прозрачности прогресса всех команд и вовлечения. Во втором квартале 2019 года перешли к более бизнесовым целям.

Таблица: второй квартал 2019 года

ЦЕЛЬ 1

Доход без лишних хлопот ЦЕЛЬ 2

Все для нашего клиента ЦЕЛЬ 3

Раскрой свой потенциал KR 1 Снижение материальных затрат на 15% KR 1 Увеличение числа работающих клиентов на 15% KR 1 Создание базы идей — проработать 10 бизнес-идей KR 2 Увеличение производительности на 15% KR 2 Увеличение дохода на одного клиента на 15% KR 2 Доходность на одного клиента увеличить на 10% KR 3 Убрать лишнее 15 KR 3 Увеличение количества услуг на одного клиента KR 3 Количество внедренных небанковских продуктов = 3

Параллельно удалось сделать процесс целеполагания компактнее. Ключевые преимущества после первого этапа внедрения:

переход от оптимизации процессов к фокусу на бизнесе;

фокус на изменениях, а не «операционке».

В третьем квартале 2019 года разложили весь банк с помощью юнит-экономики на сегменты, продукты и регионы и нашли точки роста. На основе этого расчета поставили цели на эти точки роста:

Таблица: третий квартал 2019 года

РКО ВЭД ВОО KR 1 Увеличение комиссионного дохода до 8,9 млн руб. KR 1 Увеличение комиссионного дохода до 1,2 млн руб. KR 1 Увеличение комиссионного дохода до 10 млн руб. KR 2 Увеличение доли регионов до 8% KR 2 Увеличение количества клиентов до 144 KR 2 Увеличение доли регионов до 80% KR 3 Увеличение работающих счетов до 4090 KR 3 Сведение количества жалоб к нулю

Таблица: структурные подразделения БЭК

RUN CHANGE HEALTH

Фокусировка на точках роста дала такие результаты:

РКО — рост дохода на 10%;

ВЭД — увеличение количества валютных счетов на 20%;

ВОО — рост дохода на 30%.

Также в третьем квартале подключили бэк-подразделения, объединили прогресс-собрания по OKR и собрание бизнеса, сделали прозрачными на едином дашборде результаты и фронтальных, и бэк-команд. Они начали выстраивать конструктивный диалог вокруг необходимых им метрик.

Это дало дополнительные выгоды:

сотрудники стали четко работать;

руководители смогли перераспределить трудовые ресурсы и собрать сильные команды. Стало понятно, куда направлять усилия;

в процессе перестройки компании обнаружили линии бизнеса, где работа шла «ради работы».

Итоговые результаты внедрения:

Что было в 2018 году Как стало в 2020 году

2018 год — 276 место в рейтинге банков от Banki.ru России по активам.

2020 — 202 место в том же рейтинге;

По средствам предприятий прирост — 26%.

Рост чистой прибыли на 40%.

В итоге выстроилась система самоуправления, банк стал полностью прозрачным для топ-менеджера и стал быстрее реагировать на вызовы рынка. Дмитрий Кондрацков, председатель правления банка «Агророс»

Вывод: если вы вовлечете в выработку целей самих сотрудников, рано или поздно они присоединятся к вам в решении этих проблем.