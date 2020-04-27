Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Что не так с VR-мероприятиями: реальные проблемы виртуальной реальности

Колонки
Мария Глазкова
Мария Глазкова

вице-президент по коммуникациям компании Wheely

Ольга Лисина

Из-за карантина кардинально изменился наш привычный режим работы и образ жизни. Огромную роль стали играть технологии, и многие открыли для себя VR. В виртуальной реальности можно встречаться с коллегами, участвовать в технологической дискуссии или даже посещать класс йоги.  

Вице-президент по коммуникациям компании Wheely Мария Глазкова — частый гость VR-мероприятий. В этой колонке она рассказывает о том, что «магия» VR все еще работает не так, как хотелось бы, и дает советы по проведению виртуальных ивентов.

Что не так с VR-мероприятиями: реальные проблемы виртуальной реальности

Технологии виртуальной реальности активно развиваются. Еще до пандемии музеи устраивали VR-выставки, а туристические компании предлагали совершить виртуальный вояж по достопримечательностям разных городов мира. В условиях самоизоляции VR стали использовать гораздо чаще даже в быту. Например, дочь президента HTC провела виртуальный день рождения

Все так, но есть ряд проблем, которые стали серьезным препятствием для популяризации VR — и это не только стоимость оборудования. Я часто посещаю разные VR-мероприятия и периодически сталкиваюсь с трудностями, причем не только техническими. Правда, начну именно с них.

Ожидания и суровая реальность

В рекламных роликах разных VR-платформ нам показывают человека, который надевает шлем виртуальной реальности, запускает ПО и сразу оказывается в виртуальном мире. Но это реклама, а на практике все обстоит иначе. 

Технические сложности 

  • Неполадки

Технология VR не отточена до идеального состояния, иногда она может подвести. Что, если вам нужно быть на важной VR-встрече, но все пойдет не так? Однажды моему ПК понадобилось 10 минут, чтобы зайти на встречу Women in Immersive Tech в AlterspaceVR. Систему пришлось пару раз перезагрузить. 

Когда я, наконец, вошла, другие участники были заняты обсуждением технических проблем, которые возникают в связи с перенесением рабочих митингов в VR. У кого-то плохое качество интернет-соединения, кто-то не может загрузить презентацию. 

Проведение даже небольшой встречи — это серьезный челлендж для участников и организаторов, приходится «репетировать заранее» каждый митинг.

  • Создание виртуального «я»

На обычных встречах участники легко узнают друг друга. На виртуальной встрече все не так просто. В Engage, еще одной VR-платформе, можно загрузить свое фото и создать на его основе виртуальную копию себя, то есть уникальный аватар. А вот у Alterspace выбор ограничен, и многие участники похожи друг на друга, что вызывает понятные сложности. 

А еще часто встречается проблема, которая хорошо знакома любителям компьютерных игр: фигурки некоторых участников парят в воздухе, другие — застревают в текстурах пола, стен или, как я на фото, — в кресле, не теряя при этом возможности двигаться.


селфи / engagevr

Это немного портит восприятие происходящего.

Посторонние звуки. В Zoom или любом другом приложении для проведения видео- и аудиоконференций участники часто забывают выключать микрофоны. И тогда слышны фоновые шумы — работа принтера, стук клавишам, крики детей и т.п.

Не заглушать свой микрофон — это новое «ответить всем»

В виртуальной реальности все то же самое. Чем больше участников, тем больше посторонних шумов. Отключить всех кроме докладчика — не выход, поскольку иногда посторонние шумы слышны и из микрофона спикера, который заперт в домашнем офисе со всей семьей.

Организационные моменты

  • Перенос встреч

С одной стороны, управлять проведением виртуальных мероприятий гораздо проще, чем реальных. Можно перенести дату или изменить продолжительность сессий.

С другой стороны, такие изменения представляют определенные неудобства для участников. Мой личный пример: компания HTC отменила запланированную встречу, а потом, чуть позже, предложила новую дату, причем уведомления об отмене и переносе мероприятия пришли на разные адреса электронной почты.

Не могу представить, что такое возможно с офлайн-конференциями. Конечно, последние отмены из-за COVID-19 не в счет.   

Кое-что еще

Кроме уже названных, есть и другие, не столь явные проблемы.

  • Реальный мир

Если вы в шлеме виртуальной реальности, то внешний мир может бесцеремонно напомнить о себе. Однажды, внимательно слушая выступление спикера, я чуть не упала, споткнувшись о теннисный мячик. Моя собака заботливо притащила его мне, чтобы поиграть. 

В общем, дверь в комнату, где проходит виртуальная встреча, лучше закрыть. И не только для того, чтобы избавить себя от неожиданных визитов, но и для того, чтобы не тревожить близких своей болтовней с виртуальными друзьями.

  • Физиология

Речь о том, что некоторые посетители виртуальных встреч испытывают головокружение, кого-то может даже укачать. Интересно, что женщины, согласно исследованию, испытывают эти проблемы чаще, чем мужчины. Причину этого пока не удалось выяснить.

Как достичь максимума, если вы — организатор VR-встречи

Если вас не испугали трудности и особенности VR мероприятий и вы готовы провести рабочую встречу или митап с единомышленниками, вот вам алгоритм подготовки. Это чек-лист для новичков в мире виртуальной реальности.  


За месяц:

  • Купите видеошлем и установите нужный софт. Проверьте, все ли работает так, как должно. 
  • Посетите несколько виртуальных встреч, чтобы посмотреть, как все устроено. Вот, например, список мероприятий Alterspace и Engage.
  • Проведите тестовый ивент для друзей. Вот список доступных платформ для коллаборации в VR. 
  • Протестируйте работу слайдов и презентаций.


За две недели:

  • Разошлите приглашение участникам, чтобы они успели подготовиться — купить и установить оборудование и ПО. В приглашении дайте информацию о цели встречи и список участников.
  • Не лишним будет провести «репетицию».
  • Продолжайте посещать VR-мероприятия, которые проводят другие организаторы. Оценивайте их работу, отмечайте удачные решения и находки.   


За неделю:

  • Напомните участникам о дате проведения мероприятия, его программе. Если решили провести репетицию, то напомните и о ней.
  • Проверьте работу ПО, шлема, компьютера. Еще раз протестируйте презентацию в VR-окружении.


За несколько часов: 

  • Отправьте напоминалку за два часа до мероприятия.
  • Сделайте сами и подскажите своим гостям: 
  1. Уберите все из-под ног. 
  2. Отправьте домашних животных в другую комнату. 
  3. Закройте дверь в комнату, где вы будете находиться во время мероприятия. 
  4. Найдите обычные наушники (не используйте встроенные микрофон или беспроводные наушники).
  • Зайдите в VR комнату за полчаса до всех приглашенных.

    • Во время: 

    • Попросите всех выключить микрофоны. 
    • Используйте только проводные наушники! 
    • Попросите участников по очереди включать микрофон и представляться. 
    • Соблюдайте программу встречи. 
    • Помните, что у людей нет возможности делать заметки (конечно, можно снять шлем с головы и положить на стол, быстро записав важную мысль, но это не очень удобно).
    • Дайте участникам возможность пообщаться и попросите обратную связь.


    После: 

    • Разошлите результаты встречи 
    • Еще раз попросите дать обратную связь.

    Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO

    Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

    Материалы по теме

    1. 1 «Мы обманываем мозг на благо пациента». Как VR-технологии помогут людям с инвалидностью
    2. 2 Как захватить мир с очками из картонной коробки: история предпринимателей из Ижевска
    3. 3 «VR — это способ запрограммировать мозг». Как построить качественный UX в виртуальной реальности

    Актуальные материалы —
    в Telegram-канале @Rusbase

    ВОЗМОЖНОСТИ

    27 апреля 2020

    Severstal SteelTech

    28 апреля 2020

    Fighting Covid-19 Challenge

    30 апреля 2020

    Mars Leadership Experience Program

    30 апреля 2020

    Open Innovation Program

    Все ВОЗМОЖНОСТИ

    СОБЫТИЯ

    22 сентября 2020

    Money20/20 Europe

    Все СОБЫТИЯ

    ВОЗМОЖНОСТИ

    27 апреля 2020

    Severstal SteelTech

    28 апреля 2020

    Fighting Covid-19 Challenge

    30 апреля 2020

    Mars Leadership Experience Program

    30 апреля 2020

    Open Innovation Program

    Все ВОЗМОЖНОСТИ

    События

    22.09.2020

    Money20/20 Europe

    Все СОБЫТИЯ

    ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

    14 — 16 мая 2020

    ARMG

    14 — 16 мая 2020

    Архитектура модели данных

    18 мая — 30 декабря 2020

    Golang-разработчик с нуля

    15 — 19 июня 2020

    Диджитал-трансформация для руководителей

    15 июня — 19 августа 2020

    Летние школы программирования GoTo Camp

    Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

    RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
    Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
    Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма