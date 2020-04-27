Что не так с VR-мероприятиями: реальные проблемы виртуальной реальности
Из-за карантина кардинально изменился наш привычный режим работы и образ жизни. Огромную роль стали играть технологии, и многие открыли для себя VR. В виртуальной реальности можно встречаться с коллегами, участвовать в технологической дискуссии или даже посещать класс йоги.
Вице-президент по коммуникациям компании Wheely Мария Глазкова — частый гость VR-мероприятий. В этой колонке она рассказывает о том, что «магия» VR все еще работает не так, как хотелось бы, и дает советы по проведению виртуальных ивентов.
Технологии виртуальной реальности активно развиваются. Еще до пандемии музеи устраивали VR-выставки, а туристические компании предлагали совершить виртуальный вояж по достопримечательностям разных городов мира. В условиях самоизоляции VR стали использовать гораздо чаще даже в быту. Например, дочь президента HTC провела виртуальный день рождения.
Все так, но есть ряд проблем, которые стали серьезным препятствием для популяризации VR — и это не только стоимость оборудования. Я часто посещаю разные VR-мероприятия и периодически сталкиваюсь с трудностями, причем не только техническими. Правда, начну именно с них.
Ожидания и суровая реальность
В рекламных роликах разных VR-платформ нам показывают человека, который надевает шлем виртуальной реальности, запускает ПО и сразу оказывается в виртуальном мире. Но это реклама, а на практике все обстоит иначе.
Технические сложности
- Неполадки
Технология VR не отточена до идеального состояния, иногда она может подвести. Что, если вам нужно быть на важной VR-встрече, но все пойдет не так? Однажды моему ПК понадобилось 10 минут, чтобы зайти на встречу Women in Immersive Tech в AlterspaceVR. Систему пришлось пару раз перезагрузить.
Когда я, наконец, вошла, другие участники были заняты обсуждением технических проблем, которые возникают в связи с перенесением рабочих митингов в VR. У кого-то плохое качество интернет-соединения, кто-то не может загрузить презентацию.
Проведение даже небольшой встречи — это серьезный челлендж для участников и организаторов, приходится «репетировать заранее» каждый митинг.
- Создание виртуального «я»
На обычных встречах участники легко узнают друг друга. На виртуальной встрече все не так просто. В Engage, еще одной VR-платформе, можно загрузить свое фото и создать на его основе виртуальную копию себя, то есть уникальный аватар. А вот у Alterspace выбор ограничен, и многие участники похожи друг на друга, что вызывает понятные сложности.
А еще часто встречается проблема, которая хорошо знакома любителям компьютерных игр: фигурки некоторых участников парят в воздухе, другие — застревают в текстурах пола, стен или, как я на фото, — в кресле, не теряя при этом возможности двигаться.
селфи / engagevr
Это немного портит восприятие происходящего.
Посторонние звуки. В Zoom или любом другом приложении для проведения видео- и аудиоконференций участники часто забывают выключать микрофоны. И тогда слышны фоновые шумы — работа принтера, стук клавишам, крики детей и т.п.
Не заглушать свой микрофон — это новое «ответить всем»
В виртуальной реальности все то же самое. Чем больше участников, тем больше посторонних шумов. Отключить всех кроме докладчика — не выход, поскольку иногда посторонние шумы слышны и из микрофона спикера, который заперт в домашнем офисе со всей семьей.
Организационные моменты
- Перенос встреч
С одной стороны, управлять проведением виртуальных мероприятий гораздо проще, чем реальных. Можно перенести дату или изменить продолжительность сессий.
С другой стороны, такие изменения представляют определенные неудобства для участников. Мой личный пример: компания HTC отменила запланированную встречу, а потом, чуть позже, предложила новую дату, причем уведомления об отмене и переносе мероприятия пришли на разные адреса электронной почты.
Не могу представить, что такое возможно с офлайн-конференциями. Конечно, последние отмены из-за COVID-19 не в счет.
Кое-что еще
Кроме уже названных, есть и другие, не столь явные проблемы.
- Реальный мир
Если вы в шлеме виртуальной реальности, то внешний мир может бесцеремонно напомнить о себе. Однажды, внимательно слушая выступление спикера, я чуть не упала, споткнувшись о теннисный мячик. Моя собака заботливо притащила его мне, чтобы поиграть.
В общем, дверь в комнату, где проходит виртуальная встреча, лучше закрыть. И не только для того, чтобы избавить себя от неожиданных визитов, но и для того, чтобы не тревожить близких своей болтовней с виртуальными друзьями.
- Физиология
Речь о том, что некоторые посетители виртуальных встреч испытывают головокружение, кого-то может даже укачать. Интересно, что женщины, согласно исследованию, испытывают эти проблемы чаще, чем мужчины. Причину этого пока не удалось выяснить.
Как достичь максимума, если вы — организатор VR-встречи
Если вас не испугали трудности и особенности VR мероприятий и вы готовы провести рабочую встречу или митап с единомышленниками, вот вам алгоритм подготовки. Это чек-лист для новичков в мире виртуальной реальности.
За месяц:
- Купите видеошлем и установите нужный софт. Проверьте, все ли работает так, как должно.
- Посетите несколько виртуальных встреч, чтобы посмотреть, как все устроено. Вот, например, список мероприятий Alterspace и Engage.
- Проведите тестовый ивент для друзей. Вот список доступных платформ для коллаборации в VR.
- Протестируйте работу слайдов и презентаций.
За две недели:
- Разошлите приглашение участникам, чтобы они успели подготовиться — купить и установить оборудование и ПО. В приглашении дайте информацию о цели встречи и список участников.
- Не лишним будет провести «репетицию».
- Продолжайте посещать VR-мероприятия, которые проводят другие организаторы. Оценивайте их работу, отмечайте удачные решения и находки.
За неделю:
- Напомните участникам о дате проведения мероприятия, его программе. Если решили провести репетицию, то напомните и о ней.
- Проверьте работу ПО, шлема, компьютера. Еще раз протестируйте презентацию в VR-окружении.
За несколько часов:
- Отправьте напоминалку за два часа до мероприятия.
- Сделайте сами и подскажите своим гостям:
- Уберите все из-под ног.
- Отправьте домашних животных в другую комнату.
- Закройте дверь в комнату, где вы будете находиться во время мероприятия.
- Найдите обычные наушники (не используйте встроенные микрофон или беспроводные наушники).
Во время:
- Попросите всех выключить микрофоны.
- Используйте только проводные наушники!
- Попросите участников по очереди включать микрофон и представляться.
- Соблюдайте программу встречи.
- Помните, что у людей нет возможности делать заметки (конечно, можно снять шлем с головы и положить на стол, быстро записав важную мысль, но это не очень удобно).
- Дайте участникам возможность пообщаться и попросите обратную связь.
После:
- Разошлите результаты встречи
- Еще раз попросите дать обратную связь.
Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO
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