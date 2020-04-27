Что не так с VR-мероприятиями: реальные проблемы виртуальной реальности

Вице-президент по коммуникациям компании Wheely Мария Глазкова — частый гость VR-мероприятий. В этой колонке она рассказывает о том, что «магия» VR все еще работает не так, как хотелось бы, и дает советы по проведению виртуальных ивентов.

Из-за карантина кардинально изменился наш привычный режим работы и образ жизни. Огромную роль стали играть технологии, и многие открыли для себя VR. В виртуальной реальности можно встречаться с коллегами, участвовать в технологической дискуссии или даже посещать класс йоги.

Технологии виртуальной реальности активно развиваются. Еще до пандемии музеи устраивали VR-выставки, а туристические компании предлагали совершить виртуальный вояж по достопримечательностям разных городов мира. В условиях самоизоляции VR стали использовать гораздо чаще даже в быту. Например, дочь президента HTC провела виртуальный день рождения.

Все так, но есть ряд проблем, которые стали серьезным препятствием для популяризации VR — и это не только стоимость оборудования. Я часто посещаю разные VR-мероприятия и периодически сталкиваюсь с трудностями, причем не только техническими. Правда, начну именно с них.





Ожидания и суровая реальность

В рекламных роликах разных VR-платформ нам показывают человека, который надевает шлем виртуальной реальности, запускает ПО и сразу оказывается в виртуальном мире. Но это реклама, а на практике все обстоит иначе.





Технические сложности

Неполадки

Технология VR не отточена до идеального состояния, иногда она может подвести. Что, если вам нужно быть на важной VR-встрече, но все пойдет не так? Однажды моему ПК понадобилось 10 минут, чтобы зайти на встречу Women in Immersive Tech в AlterspaceVR. Систему пришлось пару раз перезагрузить.

Когда я, наконец, вошла, другие участники были заняты обсуждением технических проблем, которые возникают в связи с перенесением рабочих митингов в VR. У кого-то плохое качество интернет-соединения, кто-то не может загрузить презентацию.

Проведение даже небольшой встречи — это серьезный челлендж для участников и организаторов, приходится «репетировать заранее» каждый митинг.

Создание виртуального «я»

На обычных встречах участники легко узнают друг друга. На виртуальной встрече все не так просто. В Engage, еще одной VR-платформе, можно загрузить свое фото и создать на его основе виртуальную копию себя, то есть уникальный аватар. А вот у Alterspace выбор ограничен, и многие участники похожи друг на друга, что вызывает понятные сложности.

А еще часто встречается проблема, которая хорошо знакома любителям компьютерных игр: фигурки некоторых участников парят в воздухе, другие — застревают в текстурах пола, стен или, как я на фото, — в кресле, не теряя при этом возможности двигаться.

селфи / engagevr





Это немного портит восприятие происходящего.

Посторонние звуки. В Zoom или любом другом приложении для проведения видео- и аудиоконференций участники часто забывают выключать микрофоны. И тогда слышны фоновые шумы — работа принтера, стук клавишам, крики детей и т.п.





Не заглушать свой микрофон — это новое «ответить всем»





В виртуальной реальности все то же самое. Чем больше участников, тем больше посторонних шумов. Отключить всех кроме докладчика — не выход, поскольку иногда посторонние шумы слышны и из микрофона спикера, который заперт в домашнем офисе со всей семьей.





Организационные моменты

Перенос встреч

С одной стороны, управлять проведением виртуальных мероприятий гораздо проще, чем реальных. Можно перенести дату или изменить продолжительность сессий.

С другой стороны, такие изменения представляют определенные неудобства для участников. Мой личный пример: компания HTC отменила запланированную встречу, а потом, чуть позже, предложила новую дату, причем уведомления об отмене и переносе мероприятия пришли на разные адреса электронной почты.

Не могу представить, что такое возможно с офлайн-конференциями. Конечно, последние отмены из-за COVID-19 не в счет.





Кое-что еще

Кроме уже названных, есть и другие, не столь явные проблемы.

Реальный мир

Если вы в шлеме виртуальной реальности, то внешний мир может бесцеремонно напомнить о себе. Однажды, внимательно слушая выступление спикера, я чуть не упала, споткнувшись о теннисный мячик. Моя собака заботливо притащила его мне, чтобы поиграть.

В общем, дверь в комнату, где проходит виртуальная встреча, лучше закрыть. И не только для того, чтобы избавить себя от неожиданных визитов, но и для того, чтобы не тревожить близких своей болтовней с виртуальными друзьями.

Физиология

Речь о том, что некоторые посетители виртуальных встреч испытывают головокружение, кого-то может даже укачать. Интересно, что женщины, согласно исследованию, испытывают эти проблемы чаще, чем мужчины. Причину этого пока не удалось выяснить.





Как достичь максимума, если вы — организатор VR-встречи

Если вас не испугали трудности и особенности VR мероприятий и вы готовы провести рабочую встречу или митап с единомышленниками, вот вам алгоритм подготовки. Это чек-лист для новичков в мире виртуальной реальности.



За месяц:

Купите видеошлем и установите нужный софт. Проверьте, все ли работает так, как должно.

Посетите несколько виртуальных встреч, чтобы посмотреть, как все устроено. Вот, например, список мероприятий Alterspace и Engage.

Проведите тестовый ивент для друзей. Вот список доступных платформ для коллаборации в VR.

Протестируйте работу слайдов и презентаций.



За две недели:

Разошлите приглашение участникам, чтобы они успели подготовиться — купить и установить оборудование и ПО. В приглашении дайте информацию о цели встречи и список участников.

Не лишним будет провести «репетицию».

Продолжайте посещать VR-мероприятия, которые проводят другие организаторы. Оценивайте их работу, отмечайте удачные решения и находки.



За неделю:

Напомните участникам о дате проведения мероприятия, его программе. Если решили провести репетицию, то напомните и о ней.

Проверьте работу ПО, шлема, компьютера. Еще раз протестируйте презентацию в VR-окружении.



За несколько часов:

Отправьте напоминалку за два часа до мероприятия.

Сделайте сами и подскажите своим гостям:

Уберите все из-под ног. Отправьте домашних животных в другую комнату. Закройте дверь в комнату, где вы будете находиться во время мероприятия. Найдите обычные наушники (не используйте встроенные микрофон или беспроводные наушники).

Зайдите в VR комнату за полчаса до всех приглашенных.

Во время:

Попросите всех выключить микрофоны.

Используйте только проводные наушники!

Попросите участников по очереди включать микрофон и представляться.

Соблюдайте программу встречи.

Помните, что у людей нет возможности делать заметки (конечно, можно снять шлем с головы и положить на стол, быстро записав важную мысль, но это не очень удобно).

Дайте участникам возможность пообщаться и попросите обратную связь.



После:

Разошлите результаты встречи

Еще раз попросите дать обратную связь.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO