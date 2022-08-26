Рекламодателю о маркировке рекламы с 1 сентября: как подготовиться к нововведениям

В особенно уязвимой позиции находится рекламодатель, который в первую очередь заинтересован в бесперебойном выходе рекламы. Возможные паузы в размещениях в связи с технической неготовностью инфраструктуры маркировки могут негативно отразиться на продажах. Также вероятно, что затраты, связанные с маркировкой рекламы, будут включены в стоимость рекламы и отнесены на счет рекламодателя.

С 1 сентября вводится система прослеживаемости интернет-рекламы . Нововведения коснутся всех участников рынка диджитал-маркетинга. Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, которые не делегировали эту обязанность на основании договора другому лицу, будут обязаны предоставлять информацию об интернет-рекламе в Роскомнадзор через оператора рекламных данных (далее — ОРД).

Что поменяется в работе с интернет-рекламой для рекламодателя

Рекламодателем является продавец, который предлагает товары, работы, услуги или привлекает внимание к своей деятельности. По общему правилу в договоре на оказание услуг рекламодатель выступает со стороны заказчика. С 1 сентября он будет обязан использовать одну из схем взаимодействия с участниками рекламного рынка по передаче информации:

передавать информацию непосредственно ОРД через личный кабинет в единой информационной системе на сайте Роскомнадзора с авторизацией через Госуслуги, или

обеспечивать передачу информации ОРД, поручив это рекламораспространителю на основании договора.





Информация о рекламодателе, которая передается в ОРД:

полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма;

ИНН, ОГРН (ОГРНИП);

телефон;

адрес;

ФИО директора;

информация о лице, заключившем договор;

описание предмета договора.





ОРД не только аккумулирует информацию от участников рекламного рынка и передает ее в Роскомнадзор, но и маркирует рекламу идентификатором. Законодательство не содержит специальных указаний относительно порядка и условий взаимодействия участников рекламного рынка и ОРД. Вероятно, за свои услуги ОРД будет взимать комиссию.

Как рекламодателю подготовиться к нововведениям

Если информацию в ОРД планируется передавать самостоятельно, необходимо:

обеспечить наличие авторизации на сайте Госуслуг; зарегистрировать личный кабинет в единой информационной системе после ее запуска на сайте Роскомнадзора; после опубликования реестра выбрать ОРД и заключить договор на передачу информации в Роскомнадзор.





Если передавать информацию в ОРД планируется через рекламораспространителя или оператора рекламных систем, необходимо внести изменения в договоры на размещение интернет-рекламы и/или подписать дополнительное соглашение.

Например, руководство бренда женской бижутерии «Сверкалочка», который рекламировал свои товары через маркетплейс, должно провести переговоры с маркетплейсом относительно новой схемы работы по маркировке рекламы.

Сторонам следует подписать дополнительное соглашение о том, что информацию в ОРД за рекламодателя будет направлять рекламораспространитель. Условие в договоре в таком случае может выглядеть так:

«В целях обеспечения прослеживаемости интернет-рекламы обязанность по передаче информации в установленном порядке в ОРД за Рекламодателя выполняет Рекламораспространитель»,

или «Рекламодатель поручает, а Рекламораспространитель принимает обязательства осуществлять передачу информации о рекламе в ОРД в установленном порядке за Рекламодателя».





Вопрос о необходимости регистрироваться рекламодателю в личном кабинете в единой информационной системе на сайте Роскомнадзора в случае, если он передал обязанность передавать информацию о себе в ОРД другому лицу, не урегулирован. Возможно, по этому поводу в дальнейшем будут официальные разъяснения.

Ответственность рекламодателя за размещение немаркированной рекламы

В настоящее время инфраструктура для передачи информации в целях маркировки рекламы не подготовлена. Единая информационная система на сайте Роскомнадзора не запущена. Реестр отобранных ОРД не опубликован. Следовательно, реализовать требования закона не представляется возможным до урегулирования всех технических моментов.

Тем не менее после 1 сентября выпуск немаркированной рекламы формально запрещен. За нарушение законодательства о рекламе установлен штраф: на граждан — в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей; на должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если условия для исполнения новых требований закона не будут созданы Радиочастотной службой совместно с Роскомнадзором, то привлечение к ответственности за немаркированную рекламу будет невозможно. У участников рекламного рынка не будет физической возможности исполнить требования закона, а следовательно, не будет вины в его невыполнении.

На что обращать внимание при размещении рекламы в иностранном интернет-ресурсе

Обратим внимание рекламодателей на еще одно нововведение. В зоне риска находятся иностранные интернет-ресурсы, которые нарушают закон «О приземлении». С 1 января 2022 года все иностранные интернет-компании, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в том числе распространяют рекламу, обязаны создать филиал, представительство или российское юридическое лицо. Роскомнадзор вправе применить к нарушителям принудительные меры в виде запрета на размещение рекламы на их ресурсах.

Рекламодателю рекомендуется выбирать интернет-площадки иностранных владельцев, которые имеют филиалы, представительства или юридическое лицо на территории РФ. Проверить эту информацию можно по Реестру аккредитованных филиалов и представительств, а также по выписке из ЕГРЮЛ на официальном сайте налоговой — или в сервисах проверки контрагентов.

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Ответственность рекламодателя за размещение рекламы на запрещенном интернет-ресурсе установлена в виде штрафа: на граждан — в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей; на должностных лиц — от 80 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Рекомендации рекламодателю по выполнению требований о маркировке рекламы

В условиях неопределенности сроков запуска технической инфраструктуры системы прослеживаемости интернет-рекламы рекламодателю рекомендуется:

совместно с рекламораспространителем, оператором рекламных систем проработать схему взаимодействия при передаче данных в ОРД и определиться, как будет передаваться информация о рекламодателе. Если информацию планируется передавать через другого участника рекламного рынка, необходимо внести соответствующие изменения в договоры. Если планируется передавать самостоятельно, необходимо мониторить на сайте Роскомнадзора запуск единой информационной системы;

проверять иностранных рекламораспространителей на соблюдение законодательства РФ. Информацию о наличии филиалов и представительств в РФ можно посмотреть в Реестре. Наличие российского юридического лица можно проверить в сервисах проверки контрагентов или на сайте налоговой службы.

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