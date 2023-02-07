Агентский бизнес: как оставаться на плаву в 2023 году

Карине Бадалян, управляющий директор дизайн-студии «Логомашина» , поделилась советами по улучшению нескольких сфер в работе бизнеса, чтобы продолжать развивать агентский бизнес в этом году.

Чтобы агентству набрать обороты в 2023, ему нужно определить, за счет чего повысить эффективность бизнес-модели, как ликвидировать появившиеся кассовые разрывы и при этом не потерять связь с сотрудниками, которые могли уехать или планируют это сделать.

Предоставлять заказчикам измеримый результат работы

Рынок digital-проектов стремительно меняется:

растет технологическая сложность проектов,

возрастает значимость бизнес-аналитики.

Компаниям требуется не одна услуга, а качественный продакшн: комплекс услуг, который закрывает бизнес-задачу полностью. А еще предприниматели хотят точных цифр и компетентности со стороны специалистов агентств.

Хорошая аналитика — одно из условий развития агентского бизнеса в 2023 году.

Активизировать маркетинговые активности

Основная задача бизнеса — привлекать новых клиентов и удерживать прежних.

Агентствам каждый день нужно думать о портрете клиента:

что изменилось в его укладе жизни,

в какие социальные сети он перешел после блокировки,

сколько денег готов потратить на ваши услуги.

Изменились и каналы привлечения клиентов. Не бойтесь тестировать новые площадки и быть на виду: подтверждайте свою экспертность в социальных сетях, на тематических форумах, конференциях.

Самый ценный ресурс в бизнесе — время. Берегите время клиента и адаптируйте все точки контакта бизнеса под ответ на вопрос, как вы можете решить задачу заказчика.

Работать с HR-направлением

Эффективность работы агентства в первую очередь зависит от качества ее человеческих ресурсов. Массовая релокация квалифицированных кадров изменили подход к работе с персоналом.

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Если в 2022 году российские компании уделяли внимание найму персонала, то в 2023 на первое место выходит удержание сотрудников. Это приоритетная задача для 62% малых компаний.

Мотивация сотрудников и стимулирование их труда напрямую влияет не только на лояльное отношение к компании, но и качество выполняемой работы. На персонал воздействуют не только деньги, но и внутренние факторы мотивации — не стоит об этом забывать в 2023 году.

Пересмотреть перечень предоставляемых услуг

Даже сохранение текущей бизнес-модели требует экспериментов — поиск точек соприкосновения с клиентом, привлечение новых людей.

Например, для бизнеса стали привлекательны маркетплейсы. С их развитием у предпринимателей возникли потребности в широком спектре услуг — от разработки карточек товаров до позиционирования товара и повышения лояльности покупателей.

Задачи по работе с маркетплейсами компании могут передавать агентствам.

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Платформа по управлению всеми этапами продаж на маркетплейсах Upmarket совместно с российской консалтинговой компанией Oks Labs провели исследование трендов на рынке маркетплейсов.

По итогам детального погружения в тренды отдельных сегментов исследователи определили несколько направлений, в которых могут развиваться услуги для продавцов на маркетплейсах:

Снять операционную рутину с потребителя услуги. Например, автоматизировать заполнение товарных карточек. Разрабатывать ИТ-сервисы, которые закрывают все этапы пути продавца на маркетплейсе, включая управление товарными запасами и аналитику. Разрабатывать сервисы для продавцов, которые ориентированы на покупателя маркетплейса. Например, live eCom, который объединяет прямое включение продавца или инфлюенсера и дает возможность покупать онлайн, или уникальный дизайн своих продуктов, который привлекает покупателей и повышает продажи Предлагать новые решения, как получить обратную связь от покупателей маркетплейсов. Собирая такую информацию, продавец развивает продукт, улучшает стратегию позиционирования товара и продвигает его на маркетплейсе.

Исследование подсказывает направление развития услуг для всех участников бизнеса, включая новые возможности для развития агентств. Обратите внимание на маркетплейс как источник нового дохода.

Вывод

Основная задача владельцев агентств в 2023 году — стать прогнозистом на короткий срок, поддерживать постоянную связь с заказчиками, партнерами, сотрудниками, чтобы предвидеть изменения на рынке услуг и своевременно на них реагировать.

Пришло время экспертов. Не все бренды понимают, как выстраивать отношения с покупателями. Им нужна помощь агентств. Те агентства, которые приложат усилия для того, чтобы приспособиться к новым запросам рынка, смогут не только сохранить позиции, но и развиваться в дальнейшем.

Для развития бизнеса понадобится слаженная работа по двум направлениям:

качественное управление проектами внутри компании,

активное продвижение услуг агентства на рынке.

Возможно, владельцу агентства стоит оценить свои силы и для эффективной работы по этим направлениям пригласить исполнительного директора или партнера, чтобы разделить обязанности и сосредоточиться на одной из задач.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff