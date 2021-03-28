Как у российских компаний обстоят дела с внедрением Agile: масштабное исследование 2020 года

ScrumTrek ежегодно проводит масштабное исследование российских компаний «Agile в России», которые практикует Scrum, Kanban, SAFe, LeSS и другие подходы к управлению и разработке продуктов. На его основе можно понять, стоит ли начинать Agile-изменения у себя, какие подходы лучше применять и так далее. Подробнее об этом рассказал Сергей Рогачев, партнер ScrumTrek .

ScrumTrek — самый крупный провайдер обучения и консалтинга по Agile в России и СНГ с многолетним опытом, поэтому мы считаем, что обязаны рассказывать отрасли, что происходит с Agile в разных организациях, чтобы компании могли ориентироваться на опыт друг друга и, как следствие, ускорялось развитие всей страны.

Что представляет собой исследование Agile в России

В течение года на протяжении четырех лет мы опрашиваем большое количество респондентов. После этого делаем статистическую аналитику, то есть смотрим на возможные корреляции. Сейчас такое масштабное исследование никто в мире не проводит. Что-то похожее делает компания Digital.ai (ранее VersionOne, CollabNet), выпуская ежегодный отчет State of Agile с мировой статистикой.

Мы ориентируемся именно на Россию, и у нас уже второй год больше респондентов, чем в State of Agile. Почему это так важно? Такое количество участников позволяет делать интересные выборки.

Например, давайте посмотрим на всех респондентов, которые работают в финансовой отрасли, а внутри их — только на крупные компании. И внутри этой выборки рассмотрим, какие методы работают, а какие нет, чтобы компаниям такого же размера из такой же отрасли дать готовую информацию о том, на что ориентироваться. В данном случае размер имеет значение.

Где в России живут Agile-практики

Ежегодно первые два места, золотую и серебряную медаль, завоевывают наши столицы: Москва и Санкт-Петербург. В 2020 году сильно выросло количество практиков в Перми, а Казань и Волгоград вместе с городами-спутниками: Иннополис и Волжский — также вырвались в топ-лист, подвинув Новосибирск.

Кто такие Agile-практики? Самая большая группа респондентов каждый год — это менеджеры проектов, 20% участников исследования. Далее Scrum-мастеры, которые учат выстраивать работу в Agile-командах по новым принципам. И руководители отделов.

Основные участники исследования — это те, кто решает, как управлять задачами и людьми и как перейти к новым способам управления, — они этим интересуются и первыми пробуют новые подходы.

В каких отраслях применяется Agile

Традиционно каждый год ИТ и финансы удерживают первые два места. В 2020 году в финансах пропали практики, работающие в малом бизнесе, то есть компаниях до 50 человек. Есть предположение, которое подтверждают наши клиенты из финансовой отрасли: в связи с кризисом пандемии COVID-19 много таких компаний просто закрылись.

В ИТ, наоборот, бум малых бизнесов. Это связано с новыми потребностями мира после кризиса. Он уже никогда не станет прежним: мы видим, например, что огромное количество компаний сейчас реализуют сервисы курьерской доставки.

Промышленность и торговля традиционно растут каждый год. В этом году они даже подвинули телеком с точки зрения вовлеченности в Agile-трансформации.

Что происходит в телекоме? В прошлые годы была стагнация, то есть количество Agile-практиков не добавлялось и не убавлялось. В 2020 году начался рост.

Интересно, что в прошлые годы ИТ-компании удерживали лидерство по количеству экспертов. Но сейчас все отрасли топ-3 укомплектованы экспертизой в Agile в равном процентном соотношении. Это означает, что в 2020 году часть сотрудников ИТ-компаний перешли в другие отрасли.

Каким компаниям в целом релевантны все выводы, приведенные в отчете по исследованию? 52% участников исследования работают в компаниях от 500 сотрудников и выше, то есть все цифры максимально релевантны для Small and Medium Enterprise (SME) и Large Enterprise (LE).

Какие ожидания и результаты у компаний от внедрения Agile

Участникам исследования мы всегда задаем остросюжетный вопрос: «Зачем вам Agile? Какие ожидания у вас были? Зачем меняли традиционные процессы работы? И чего в итоге вам удалось добиться?» Ожидания и реальность не всегда совпадают.

В ИТ совпадают практически всегда, больше, чем в остальных отраслях. Они не ставят неоправданные ожидания, более-менее четко понимают, что это за инструмент, зачем он нужен, где работает и для чего.

Что происходит в финансах? Здесь степень достижения целей, которые ставят перед собой трансформаторы, достаточно высока. Но обратите внимание на пятый результат — управление распределенными командами.

В финансах и в телекоме в 2020 году эта выгода скакнула сильно вверх. Это связано с кризисом пандемии COVID-19: все, особенно крупные компании, для которых релевантно большинство цифр исследования, были вынуждены перевести сотрудников на удаленную работу. И поэтому вопрос о том, как обеспечить управляемость процесса работы распределенной команды, стал важным как никогда раньше.

В телекоме степень достижения результатов от ожиданий значительно ниже, чем в ИТ и финансах, по простой причине: стартовали сильно позже. Управление распределенными командами здесь сыграло в большей степени. Это связано с тем, что телеком до сих пор работает с огромном количеством внешних поставщиков.

Какова экспертиза в Agile

Посмотрим на всю картину распределения экспертизы в целом. На диаграмме показана экспертиза компаний с точки зрения количества лет с тех пор, как они начали проводить первые эксперименты, то есть пилотирование Agile. Это было один, два-три или три года назад, а то и больше.

И есть три этапа становления: проводим локальные эксперименты с Agile на уровне отдельных продуктов или подразделений, масштабируем подход на остальные продукты и подразделения, Agile работает на уровне всей компании. Обратите внимание на сравнение 2020 и 2019 годов. Самое интересное, насколько шире или уже становится желтый и красный цвет.

Какие сроки внедрения Agile? Не меньше двух-трех лет у вас уйдет на это, если вы компания с количеством сотрудников от 500 и больше. Видно, что огромное количество организаций застревает на экспериментах или даже внедрении больше трех лет.

Мы это называем «лоскутной Agile-трансформацией», или «мимикрированием под Agile»: бесконечный процесс настройки Agile на уровне отдельных продуктов и команд вместо решения пойти на более значимый шаг — перестроить оргструктуру всей компании на стримы, когда бизнес, команды и зависимые подразделения компании объединяются в выделенное виртуальное подразделение вдоль создания ценностей для конкретного сегмента ваших конечных потребителей. Такие кросс-функциональные подразделения зачастую могут отвечать за свой собственный P&L (Profit and Loss).

Мы уверенно догоняем мировую экспертизу. Если в прошлом году средний опыт в Agile по количеству лет в компаниях был 2,6, то сейчас 3,2, и мы приближаемся к цифре четыре по всему миру. Это классно, давайте поздравим себя!

Какие методы Agile популярны на уровне команд

Три популярных: Scrum, Kanban и собственный велосипед. На диаграмме приведено сравнение за три года. Красная область столбиков — это те, кто уже добился результатов, а желтый — это начинающие, новая свежая кровь.

Scrum уже доказал, что является проверенным инструментом, так как он не просто самый популярный, но еще и соотношение экспертов среди его практиков сохраняется достаточно большим. Сколько бы новичков ни приходило, они достаточно быстро добиваются результатов и перетекают в красную область.

Kanban начал свой путь позднее, но уверенно догоняет Scrum: от года к году идет уверенный рост. Kanban обладает потенциалом инструментом, который уверенно дает результаты, потому что соотношение красного, то есть количества практиков, уже добившихся результатов, с годами и сохраняется, и пропорционально растет с распространением этого подхода в целом.

Что с собственным подходом? Обратите внимание, что соотношение красного и желтого здесь 50% на 50%. Agile подразумевает постоянно саморазвитие: вы постоянно должны адаптировать не только свои продукты, нащупывая боли клиентов и пытаясь их решить, но и сам процесс разработки продуктов.

Красная область в собственном подходе — это те, кто стартовали, например, со Scrum, но через какое-то время достигли ограничений стандартного подхода и адаптировали его под контекст своего клиента и своего бизнеса.

Желтая область — в практике мы видим, что это те, кто вместо того, чтобы трансформироваться, то есть изменить себя под клиента, сразу решили трансформировать свое окружение под себя, то есть, например, взять из подхода Scrum только часть практик. Не делайте так, пожалуйста.

Что происходит на уровне методов по масштабированию Agile

Когда много-много Agile-команд и все выглядит, как лебедь, рак и щука: все очень гибкие, но гибкие в разные стороны, а клиент недоволен — вы начинаете объединять команды в так называемые стримы или цепочки поставки ценностей, фокусировать их на конкретного клиента.

Обратите внимание на красные и желтые области столбиков на диаграмме.

Видно, что масштабируются компании, обладающие уже высокой степенью экспертизы. То есть, пожалуйста, не применяйте эти подходы, когда у вас еще нет Agile на уровне команд. Хорошо, что отрасль в целом так и делает.

Scaled Agile Framework® (SAFe®) уверенно растет от года к году. Scaled Agile Framework постепенно стал этаким AgileBoK, как PMBoK института PMI, то есть перестал быть просто еще одним методом по тому, как договорить множество команд между собой, а, например, принес нам инструменты инвестиционного процесса и бюджетирования на уровне всей компании, таким образом, принес гибкие инструменты портфельного уровня.

В этом году нам помогали: московское отделение PMI, компании Xsolla и Grass, а также Андрей Гирин. Огромное спасибо всем, кто принял участие в исследовании! Благодаря пяти минутам, которые вы потратили на опрос, мы сейчас можем анализировать статистику.