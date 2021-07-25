Какими бывают акселераторы и зачем они нужны стартапам

Основатель образовательного проекта для дошкольников Happy Nappy Online Андрей Гречкин на собственном опыте рассказывает о том, какими бывают акселераторы и как правильно выбрать подходящий.

За полгода проект детского дошкольного образования Happy Nappy Online прошел ряд акселераторов, включая Сбер 500, StartHub от Департамента инноваций города Москвы и главный EdTech акселератор ED2, а также стал финалистом EdTech Challenge.

Если вы стартап, вам почти наверняка не хватает двух вещей — ресурсов и экспертизы. Ресурсы — это рабочие руки и деньги. Экспертиза — знания и опыт, которых может не хватать начинающему бизнесмену.

Что такое акселераторы и какими они бывают

Акселератор для бизнеса — это место, где быстро дадут экспертизу, что позволит эффективно расти даже с небольшими ресурсами. С помощью акселератора можно привлечь ресурсы — как в виде инвестиций, так и в виде партнеров, членов команды. Акселератор помогает сконцентрироваться на самом важном в кратчайшие сроки и помочь избежать тех ошибок, которые проект сделал бы самостоятельно.

Бизнес-акселератор — это программа по ускорению развития стартапов от различных фондов, корпораций и институтов развития. Ускорение развития происходит через обучение, менторство, финансовую и экспертную поддержку и создание катализирующей среды. Чаще всего программа акселератора длится 3 месяца, но иногда 2 или 6. В основном акселераторы для стартапов бесплатные, но бывают и те, где за участие надо платить.

Алексей Черныш, руководитель трекинга проектов акселератора «Спринт»

«Все акселераторы можно условно разделить на три типа. Чтобы попасть в классический венчурный акселератор, направленный на выявление жизнеспособных бизнес-моделей и дальнейшее инвестирование (например, Y Combinator), важна сильная команда — на ранних стадиях минимальная, хороший трекшен, быстрый рост по выручке и пользователям, устойчивые конкурентные преимущества команды или технологическое ноу-хау.

Для корпоративных акселераторов, направленных на решение более узких задач внутри компании-заказчика (например, Build UP), определяющим будет соответствие сферы проекта бизнес-целям корпорации, зрелость команды и ее готовность к работе с крупным бизнесом.

К третьему типу относятся формы поддержки стартапов, которые развивают экосистему инноваций в целом. Такие акселераторы могут иметь отраслевую или региональную специфику и включать более глубокую образовательную программу, чем первые два типа.

Пример — недавно запущенный акселератор „Спринт“, разработанный ФРИИ при поддержке Минцифры. Требования к проектам здесь обычно близки к требованиям венчурных акселераторов, но могут быть особенности связанные со спецификой программы. Также они чаще доступны проектам более ранних стадий».

Что вы получите в акселераторе

В большинстве случаев:

Возможность пройти обучающую программу.

Нетворкинг и множество полезных контактов — как среди участников акселератора, так и среди экспертов.

Возможность заключить контракт с корпорацией в упрощенном порядке.

Поддержку трекера — человека с бизнес-опытом, у которого есть или был собственный бизнес или который помог запустить и масштабировать большое количество проектов и хорошо ориентируется в различных сферах бизнеса. С ним вы регулярно встречаетесь, обсуждаете гипотезы, тестируете и обсуждаете результаты. Трекер помогает связями в силу того, что знает много инвесторов и сотрудников корпораций.

Возможность представить свой проект перед инвесторами и привлечь инвестиции.

В некоторых случаях — доступ к площадке коворкинга.

Акселератор — это классная история про нетворкинг. Там можете найти единомышленников, связи, контакты, экспертов и тех, кто прошел путь, как вы, и может поделиться опытом. Если не получите инвестиции сразу, как минимум попадете на радары инвесторов и фондов.

Есть мнение, что акселератор может зарабатывать на том, чтобы показывать проект инвесторам — мы с этим не сталкивались.

Кому и зачем стоит идти в акселератор

Акселераторы при инвестфондах ищут в первую очередь технологические проекты с большими рынками и потенциалом масштабирования до «единорога», ну или хотя бы «кентавра». Все остальные также заинтересованы в технологичных решениях. Если у вас маленький кирпичный заводик, и вы хотите сделать из него пять заводиков, это не ваш вариант.

Как правило, в акселераторы отбирают стартапы, у которых есть рабочий MVP и первые продажи — Problem Solution Fit, доказательство того, что продукт решает проблему пользователя. Акселератор помогает сфокусироваться уже на том, чтобы под продукт, решающий проблему пользователя, найти рынок и быстро масштабироваться на нем.

Это не должно останавливать тех, кто еще не сделал ни одной продажи, но имеет обоснование своей идеи на данных. Например, вы провели исследование и получили результат, что ваш продукт сможет решить проблему клиентов и его будут покупать с большой вероятностью. Готовьтесь продемонстрировать, что команда провела работу — идея без проактивных действий по разведке ее целесообразности ничего не стоит.

Как оценить жизнеспособность идеи

Создайте гипотезу о проблеме, которую может решить ваш продукт. Нам близка концепция Jobs To Be Done Клейтона Кристенсена. Определите портрет целевой аудитории. Проведите custdev — опросите хотя бы несколько десятков людей о существующих проблемах, и том, как клиенты их решали, найдите повторяющиеся паттерны поведения.

Изучите масштаб рынка и подтвердите, что количество людей, имеющих эту проблему, велико. Измерьте это количество в людях и деньгах по методике PAM, ТАМ, SAM, SOM.

Олег Баранник, эксперт фонда «Сколково», трекер GVA

«Зачем идти в акселератор? Чтобы что-то поменять в проекте.

Акселератор — это не школа, где вы просто последовательно выполняете задания и отчитываетесь за них в формате еженедельного звонка. Поставьте для себя какую то сверхзадачу, которая в режиме текучки в силу тех или иных причин казалось нереальной, и попробуйте ее решить. Отнеситесь к этому как к эксперименту, в какой-то степени — как к игре. Эксперимент должен быть проведен основательно и честно, а игра предполагает отдачу и понимание того, что не все и всегда могут выигрывать. И научитесь извлекать пользу из любого результата

А вот чего точно не стоит делать — относиться к акселератору потребительски-ресурсным способом: у меня крутой проект, мозги мне не того-разэтого, просто дайте денег и связи. Во-первых, не дадут, а во-вторых, впустую потратите время».

Наиля Замашкина, трекер EdMarket, предприниматель

«Если вы стартап-команда — определитесь со своей целью, что для вас сейчас важно. Синхронизируйте свои цели и возможности акселератора — вы сможете решить свои задачи в акселераторе?

Добавлю — сжатая по срокам, насыщенная акселерационная программа — это еще и стресс для всей команды. Программа создаст давление снаружи: у вас будут образовательные мероприятия, нетворкинг, работа с трекером — все эти мероприятия направлены на то, чтобы ускорить команду и все процессы внутри продукта и команды. Будьте готовы к дополнительной нагрузке. Удостоверьтесь, что ваша команда тоже готова к нагрузкам».

Какие основные акселераторы есть в России

В России на данный момент насчитывается больше 200 акселераторов. Как найти акселератор под вас? Попробуйте загуглить «акселератор» и пройтись по корпорациям — у многих есть акселераторы, а если нет, то скоро будут — это определенно тренд. Вот список основных.

Акселераторы фондов

Акселераторы институтов развития

Корпоративные акселераторы

Другое

Ольга Елина, HRTech-эксперт, трекер программы StartHub.Moscow

«Чтобы выбрать акселератор, нужно учитывать следующие критерии:

1. Совпадение целей акселератора и целей стартапа

Если вы в поиске инвестиций для масштабирования бизнеса, выбирайте акселератор, который на входе в программу или по ее результатам собирается инвестировать в лучших выпускников.

Обычно размер и условия инвестиций обозначаются на лендинге стартового набора в программу. Если же в инвестициях прямо сейчас вы не нуждаетесь, но для роста бизнеса и увеличения портфолио кейсов вам нужны пилоты — идите в корпоративные и коллаборативные акселераторы, целью которых как раз и являются пилотирование технологий в корпоративных и государственных заказчиках.

2. Профильная сфера

Выбирайте акселератор из нужной вам индустрии: банковский, промышленный, транспортный и другие. Институты развития делают отдельные отраслевые треки.

Есть акселераторы, специализирующиеся только на одной технологической сфере (FinTech, EdTech, BuildTech). Как правило, в узкоспециализированных программах собирают профильных экспертов, заказчиков, трекеров и менторов, которые помогают быстрее разобраться в отрасли и получить нужный нетворкинг и экспертизу.

3. Соответствие требованиям акселератора

Обычно к стартапам предъявляются требования по сфере и классу решений (например, LMS в EdTech, алгоритмы для прогнозирования цен в ритейле), стадии (например, наличие продаж и первых пользователей), готовности продукта (как минимум MVP, способное выдержать рост клиентов и пользователей), размеру команды (минимум два человека с бизнес- и технологической компетенциями).

4. Подходящий формат участия

С началом пандемии постоянное очное присутствие на площадке в рабочее время перестало быть необходимым. Есть возможность взаимодействовать дистанционно и приезжать на ключевые встречи с клиентами, монтаж и интеграцию системы, Demo Day. Тем не менее, лучше уточнить и рассчитать свое время и бюджет, особенно, если вы из другого города или региона.

5. Согласие с условиями пилота в случае акселераторов корпораций и госзаказчиков

А именно — готовности сделать бесплатный (в случае госзаказчиков) или условно бесплатный пилот (в случае корпораций — за небольшой fix). Особенно, если у вас hardware продукт, требующий ресурсов и специалистов на монтаж устройств, пуско-наладку системы, доработок на интеграцию с ИС заказчика.

Если вы понимаете, что не потянете пилот по ресурсам, то лучше отказаться в начале, чем испортить себе репутацию, договорившись с заказчиком, а потом понять, что вы не сможете выделить ресурсы и реализовать пилот».

Фото: 4 PM production / Shutterstock