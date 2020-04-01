Подкасты для бизнеса и бизнес на подкастах: как вам использовать этот трендовый инструмент

Рынок подкастов переживает стремительный рост, но он тем не менее еще не окреп, а в ситуации пандемии тряхнет и его.

Что такое подкасты и зачем они нужны?

Подкасты — это аудиопрограммы, сериалы или блоги, которые можно скачивать или слушать онлайн. Главное отличие подкаста от радио — возможность выбрать жанр и тему и слушать в любое удобное время. Это похоже на Netflix или Youtube, только аудио.

Подкасты бывают очень разными и по жанрам (разговорные, документальные и художественные), и по темам (они могут быть вообще какие угодно). Многие подкасты — это просто специально смонтированные и оформленные интервью или разговор нескольких человек в студии. А некоторые сделаны как захватывающий сериал.

Как слушать подкасты?

Если у вас iPhone, то в нем есть штатное приложение «Подкасты». Если Android, то, скорее всего, у вас есть Google Podcasts. Но существует еще масса программ и приложений — например, Overcast, Pocket Casts, Castbox, Spotify и «Яндекс.Музыка».

Как бизнесу использовать подкаст?

Подкасты — это возможность бренда показать аудитории свое человеческое лицо: сделать так, чтобы люди услышали, как по-настоящему звучат сотрудники той или иной компании, что их волнует и что они хотят предложить.

Самый частый отзыв о подкасте — «Как будто я сижу с вами за столом за чашкой чая и слушаю полезный разговор». Это потому, что главное свойство хорошего подкаста — тесный, почти интимный контакт с аудиторией. Брендам это помогает стать ближе к потребителям и буквально влезть им в голову.

Мы в «Либо/Либо» любим делать подкасты о человеческих историях, и в этом случае неважно, в каком формате выходит тот или иной подкаст: психотерапевтическая сессия («Хорошо, что вы это сказали»), реалити-шоу о бизнесе («Либо выйдет, либо нет») или веселый разговор о финансах и приключениях («Деньги пришли»).

Все эти подкасты выходят при поддержке компаний — EMC, банка «Точка» и «Альфа-Банка». Бренды получают отличный имиджевый и репутационный эффект. Слушателям важно, что они могут соотнести свой опыт с опытом героев подкастов, а бренд добавляет к этому полезную информацию и какие-то подсказки.

Бренды следуют за аудиторией. Многие авторы подкастов — микроинфлюенсеры или просто инфлюенсеры с собственной паствой. Если у автора подкаста есть своя аудитория, если он ее вдохновляет — значит, бренд может получить больше доверия и внимания.

Слушатели воспринимают любимый подкаст как доброго знакомого, который общается на равных и плохого не посоветует (именно поэтому глубина прослушивания некоторых наших подкастов составляет 99%).

По американским исследованиям, больше 70% слушателей подкастов вступают во взаимодействие с брендом рекламодателя, но делают это не с первого раза. Поэтому мы говорим партнерам, что всегда выгоднее брать серию интеграций — это полезнее для бизнеса в долгосрочной перспективе.

Как подкасты могут помочь бизнесу?

Подкасты выгодно отличаются от многих привычных форматов рекламных интеграций, от которых аудитория уже давно устала. Даже в самом простом формате, когда рекламное сообщение зачитывают ведущие, оно звучит гораздо более нативно, чем выглядит материал в медиа с пометкой о рекламе.

Что еще приятно — рекламу в подкастах почти никогда не перематывают.

Ну, а мы стараемся делать так, чтобы и реклама была интересной — придумываем специальные рубрики и другие способы интеграции брендов.

У нас был классный кейс в подкастом «Так вышло». Для сервиса доставки еды Delivery Club мы объявили мысленный эксперимент про курьера. Ведущие обсуждают ситуацию: «Курьер доставляет заказ. В квартире бабушка с пятилетним ребенком. Курьер понимает, что был в этом доме пять лет назад. Ребенок так похож на него, что сомнений не остается. Этично ли говорить, что он отец?».

Спустя месяцы после кампании слушатели продолжают присылать кейсы для обсуждения. Если аудитория подкаста существенно пересекается с целевой аудиторией бренда, такие интеграции могут дать отличную конверсию в заработок для бизнеса.

Как сделать бизнес на подкастах?

Подкасты зарабатывают на рекламе или за счет того, что они сделаны по заказу или вместе с брендом. Еще мы производим подкасты в партнерстве с площадками. Подкасты «Истории русского секса», «Одно расстройство» и «Новое материнство» сделаны специально для «Яндекс Музыки» и размещаются там на эксклюзивный условиях.

Кроме того, некоторые авторы и производители живут за счет краудфандинга, но для этого надо, чтобы аудитория крепко полюбила вас и была готова поддерживать деньгами. Бывают и платные сервисы, которые распространяют подкасты за деньги. Успешный пример — Arzamas, который распространяет свои подкасты через специальное приложение «Радио.Арзамас».

Почему подкастерам важно объединяться?

Мы в любом случае, с карантином или без, находимся на стадии формирования нового рынка в России. И пока он не окреп, самая лучшая стратегия для подкастеров — объединяться в сети.

Во-первых, это возможность разделить производственные мощности и таким образом сократить цену производства подкаста. Мы как бы скидываемся вместе на звукорежиссеров, продюсеров и помещение.

Во-вторых, это очень важная возможность обратной связи от профессионалов. Мы слушаем подкасты друг друга, даем советы, помогаем друг другу развиваться, делать более интересные форматы, развивать стандарты индустрии.

Мы рекламируем подкасты друг друга и расширяем таким образом аудиторию.

И, наконец, это отличная возможность продавать рекламу пакетно — сразу в несколько подкастов, например, что помогает рекламодателю получить более широкий охват.

Из этой логики мы объединили усилия с замечательными командами. Саша Поливанов и Илья Красильщик делали первый сезон «Деньги пришли» с «Альфа-Банком» самостоятельно. Но они послушали наши подкасты, в частности «Либо выйдет, либо нет» поняли, что им нужна наша экспертиза, наше участие в их работе, наше мнение — и пришли с предложением работать вместе.

С Настей Курганской и Дашей Черкудиновой из подкаста «Норм» похожая история. У нас похожее мировоззрение, но разный опыт и подход. И мы давно восхищались друг другом, хотели сделать что-то вместе, но не знали, с какой стороны подступиться. И вот у Даши и Насти появилась идея сделать подкаст про материнство.

Они пришли к нам с этой идеей, как к более опытным матерям, и мы назвали наше сотрудничество словом «прислониться». Мы запустили подкаст «Новое материнство», и если с этим проектом все получится, мы надеемся сделать еще много всего вместе.

Лучшие подкасты про бизнес на английском

Стриминговый сервис Spotify купил молодой нью-йоркский подкаст-стартап Gimlet Media за $230 млн. О том, как создавалась эта компания и как совершалась эта сделка, создатели Gimlet рассказывают в подкасте StartUp.

Подкаст о том, как рубятся злейшие конкуренты.

Подкаст о том, как стартапы стали «единорогами».

Один из лучших интервьюеров в бизнес-среде Джеймс Альтушер — предприниматель, хедж-фонд менеджер и знаменитый подкастер. В своем шоу он разговаривает с миллиардерами, артистами, рэпперами, астронавтами и торговцами наркотиками об их бизнесе.

Интересные подкасты на русском (тоже про бизнес)

Новые русскоязычные подкасты появляются чуть ли не каждый день.

Это подкаст-сериал о том, как начать свое дело. Мы рассказываем, как запитчить проект, найти инвестиции, наладить работу бухгалтерии, пережить выгорание и не прогореть. И о том, как живет наша студия подкастов «Либо/Либо», с какими вызовами мы сталкиваемся каждую неделю, в том числе на карантине, как мы работаем с клиентами и партнерами.

Технический директор «Медузы», Bookmate, Pure Самат Галимов приглашает других таких же гиков поговорить о том, как устроен IT-бизнес и инструменты, которыми мы пользуемся каждый день. Первый сезон подкаста привел к тому, что у Самата появился свой бизнес!

В «Тинькофф» одними из первых поняли, что подкасты — это круто и их пользователям зайдет. И выпустили собственный. «Жадный инвестор» — для тех, кто хочет стать инвестором или уже им стал.

Дарья Черкудинова, одна из основательниц студии «НОРМ Продакшн», и Олег Хохлов, заместитель главного редактора издания The Bell, ведут подкаст «Сделал сам». Олег и Дарья много лет писали про предпринимательство, а теперь они говорят о бизнесе с людьми, которые построили свои компании.

Из-за карантина Илье Красильщику и Саше Поливанову пришлось экстренно перепридумать и перезаписать эпизоды нового сезона «Деньги пришли». Как коронавирус и карантин изменил нашу жизнь, работу и расходы. Но не только нашу, а еще разных знакомых в Испании, Италии, Англии и Китае.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash