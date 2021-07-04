Альтернативные инвестиции: что это и как они работают

Рынок passionate investments или «инвестиций страсти» (того, что люди любят, хотят коллекционировать) активно развивается. Сколько опытные и начинающие инвесторы могут заработать с элитного алкоголя или статуи Давида и как инвестировать в такие инструменты, рассказала Ингрид Бродин, сооснователь и генеральный директор платформы для инвестиций в марочные вина Vindome.

Акции компаний из списка S&P 500, ETF, квартиры и дома как способ получать пассивный доход остаются наиболее прибыльным и популярным инвестиционным инструментом. Однако уже почти 40% портфелей владельцев крупных капиталов в мире занимают альтернативные варианты: от картин и лимитированных моделей автомобилей до раритетных вин и виски.

Что такое альтернативные инвестиции и где их взять

Альтернативная инвестиция — это вложение в любой класс активов, за исключением акций, облигаций и денежных средств.

У термина относительно свободная трактовка. Он подразумевает как материальные активы вроде драгоценных металлов, предметов искусства, вина, антиквариата, монет или марок, так и некоторые финансовые: сырьевые товары, частные инвестиции, хедж-фонды, биржевые фонды, углеродные кредиты, венчурный капитал, кинопроизводство, финансовые деривативы и криптовалюты.

Инвестиции в недвижимость, лесное хозяйство и судоходство также часто называют «альтернативными», несмотря на их многовековое использование для увеличения и сохранения богатства. В прошлом веке необычные цветные бриллианты также стали альтернативным инвестиционным классом.

В категории альтернативных инвестиций выделяют так называемые passionate investments: то, что приобретается из интереса к активу, а не к его потенциальной доходности. Это объекты желания, поэтому здесь отчасти речь идет о коллекционировании, а не абсолютном инвестировании. К passionate investments относятся классические автомобили, вино, виски, предметы искусства, ювелирные изделия, часы, бриллианты (белые и цветные), сумки и мебель.

Приобрести альтернативные активы можно несколькими путями.

Первый — аукционы: Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, Artcurial, Tajan. Посещать их можно и онлайн. Вино также можно приобрести на бирже — London International Vintners Exchange (Liv-ex), Berry Bros & Rudd, The Knight Frank Fine Wine Icons Index.

И снова доступен вариант онлайн-продажи. Причем биржи предоставляют покупателю брокера, на аукционах сотрудники оказывают консультации. Однако лучше найти независимого эксперта в конкретной отрасли (например, по бриллиантам) и вместе с ним обговорить стратегию инвестирования.

Какой доход приносят альтернативные инвестиции

Альтернативные активы относительно стабильны, особенно если рассматривать антиквариат, предметы искусства, вино и монеты — их стоимость с течением времени увеличивается, поскольку все они представлены на рынке в ограниченном количестве. Со временем спрос на них возрастает, а предложение уменьшается, поэтому цены тоже стремятся вверх.

Как показывает отчет Knight Frank 2020 Wealth Report, за десять лет стоимость редкого виски выросла почти на 570%, а изысканных вин — на 120%. На эксклюзивной винтажной одежде и аксессуарах тоже можно заработать: цена женского платья Chanel 1960-х на крупных аукционах взлетела с $805 (сентябрь 1993 года) до $3220 (ноябрь 1999 года).

Но из числа наиболее доходных активов (виски, автомобили, вино) редкий алкоголь выглядит самым доступным благодаря невысокому входному порогу в сравнении с покупкой условного Lamborghini или лимитированного колье Cartier. Инвестиции в вино могут начинаться с 5 тысяч евро, хотя в некоторых случаях сумма стартует с 20 тысяч евро — это касается специальных инвестиционных фондов вроде Wine Growth Fund, The Wine Investment Fund. Хранить алкогольные активы тоже значительно проще в сравнении с теми же ювелирными изделиями и автомобилями: им не нужен сейф или защищенный гараж – можно даже без полноценной кладовой обойтись.

Главная проблема альтернативных активов — их невысокая ликвидность, особенно по сравнению с их обычными аналогами. Например, инвесторам будет значительно сложнее продать бутылку вина восьмидесятилетней давности по сравнению с 1000 акциями Apple Inc. из-за ограниченного числа покупателей.

С условными сумками, ювелирными украшениями, картинами и предметами искусства история аналогичная: их зачастую сбывают на аукционах Sotheby’s или Christie’s, причем за большие деньги (например, сумку Hermes Kelly Himalaya Niloticus Retourne реализовали за 1 875 000 гонконгских долларов или $241 000), но еще нужно найти покупателя.

Также инвесторам может быть трудно оценить альтернативные инвестиции, поскольку активы и сделки с ними часто редки. Например, продавец золотой монеты «Двойной орел Сен-Годена» 1933 года стоимостью $20 может испытывать трудности с определением ее стоимости, поскольку по состоянию на 2018 год известно только 13 монет.

В результате, сложно точно сказать, сколько человек заработает на альтернативных инвестициях — судить можно только по историям «инвесторов». Например, шотландец в течение 18 лет получал от отца по бутылке виски Macallan, суммарно на них было потрачено £5000. Спустя 10 лет (ему исполнилось 28), коллекция оценивается в £40 000, при продаже он выигрывает £35 000. Или, например, на платформе, занимающейся продаже картин, человек, купивший картину Энди Уорхола за $46,2 тысяч, реализовал его за $4,2 млн.

Альтернативные инвестиции, как правило, имеют низкую корреляцию с инвестициями в стандартные классы активов. Это означает, что они часто движутся против рынков акций и облигаций. Такая особенность делает их подходящим инструментом для диверсификации портфеля. Инвестиции в твердые активы, такие как золото, нефть и недвижимость, также обеспечивают эффективное хеджирование от инфляции, которая снижает покупательную способность бумажных денег.

Где реализовать альтернативные активы

Для большинства альтернативных активов главный путь реализации — аукционы. В первую очередь это Sotheby’s и Christie’s, где продают одежду, сумки, обувь, ювелирные украшения, предметы искусства (включая картины). Торги могут осуществляться онлайн.

Существуют также интернет-платформы для продажи уже перечисленных активов, но большинство из этих платформ являются иностранными. Причина в том, что в России очень мало людей, заинтересованных в альтернативном инвестировании и обладающих необходимым объемом свободных денежных средств.

Реализация предметов искусства (в основном, картин) происходит через платформу Masterworks, где представлены Уорхол, Бэнкси, Ротко и другие. Продажа одежды — через ресейл-платформы Rebag и Vestiare Collective. Впрочем, у них есть и российские аналоги: Oskelly, Luxxy, TheMarket (больше интересная молодежи за счет ассортимента брендов). Хотя назвать их заменой аукциону Sotheby’s не получится — здесь трудно реализовать условную сумку Hermes Kelly. Продажа вина как активов часто также происходит через аукционы Bonhams, Artcurial, Tajan.

Особенности альтернативного инвестирования

Помимо того, что ликвидность альтернативных активов значительно ниже, чем традиционных, в них входить не легче, чем в условный фондовый рынок. Потому что и в изысканном вине, и в автомобилях, и в картинах нужно хорошо разбираться, чтобы понять, насколько привлекателен тот или иной экземпляр, какие шансы получить с него доход. Инвестиции в предметы искусства — это не спонтанная покупка «Моны Лизы», а долгий и тщательный анализ.

Аналогичная история с вином: доход приносят не бутылки, которые приобретены в ближайшем алкогольном магазине, а конкретные экземпляры — категории Premier Cru (лучшие из лучших). Например, Châteaux: Margaux, Latour, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild. Поэтому большинство альтернативных инвесторов пользуются услугами специалистов в конкретной отрасли: например, местного виноторговца, консультанта по винам или частных винных клубов.

Средний процент прибыли в секторе инвестиций в изысканные вина для человека с хорошо сбалансированным портфелем составляет около 7-10%. При этом случаются и более высокие цифры: например, в 2016 году, как сообщает Knight Frank, доходность вин была выше, чем индекс S&P 500 — 24%.

Но важно помнить, что марочный алкоголь — это среднесрочная и долгосрочная инвестиция. Никакого смысла вкладываться в него на условные три-четыре года нет: стоит выждать хотя бы десять лет. Чем дольше человек держит вино, тем выше отдача, поскольку экземпляр становится все более и более редким.

При этом вино — одна из наиболее надежных альтернативных инвестиций. Его цены не так остро реагируют на социальные и экономические факторы, поэтому прогнозировать изменения стоимости легче, чем в случае с другими инвестиционными активами.

В случае, если для бутылок созданы правильные условия хранения (прохлада, тень, оптимальные показатели влажности, вибрации), цена будет определяться происхождением, возрастом, оценкой критиков, происхождением, редкостью, наличием оригинального деревянного футляра. Например, итальянские и французские вина будут дороже, чем чилийские.

В целом, альтернативные инвестиции — это такой же финансовый инструмент, как и традиционные активы, требующий не меньшей осторожности и продуманности со стороны инвестора. У них стабильный рост доходности, но они рассчитаны исключительно на прибыль в долгосрочной перспективе, из-за невысокой ликвидности они не могут составлять основу инвестиционного портфеля. И поскольку это активы passionate investments, их обладание должно приносить радость, поэтому выбирать их стоит из интересующих отраслей.

Чек-лист: советы для успешного альтернативного инвестирования

Смотреть на альтернативные инвестиции только после того, как будет обеспечен пассивный доход от традиционных;

Не забывать о диверсификации портфеля и не вкладывать деньги исключительно в вино или машины — подбирать несколько групп активов;

Рассчитывать только на долгосрочную выгоду: в течение первых 7-10 лет перепродавать альтернативный актив нет смысла;

Выбирать активы из знакомой отрасли и пользоваться помощью специалистов для отбора, оценки, покупки и реализации.

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