Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса

Отправляясь в путешествие, важно подумать о своем комфорте заранее. Один из главных вопросов на этом этапе — поиск жилья. Сервис Booking.com перестал работать для россиян, поэтому самое время обратить внимание на альтернативы. Они позволяют без ущерба удобству найти варианты — начиная от гостиниц для проживания и заканчивая целыми культурными программами.

Содержание:

Сервис предлагает найти и забронировать отель в любой точке планеты за минуту с любого устройства. За услугу переплачивать не нужно. Нередко здесь представлены варианты по цене ниже, чем на официальных сайтах.

Способов оплаты несколько — онлайн, в отеле, предоплата или 100% оплата. Можно забронировать номер без данных карты, заполнив информацию о гостях. Взамен вы получаете ваучер, который гарантирует проживание в отеле без внесения предоплаты. Некоторые отели, собранные на сайте, предлагают возможность бесплатной отмены в форс-мажорных ситуациях. Для этого внимательно читайте условия на странице с описанием, если есть риск изменения планов.

Работает уже 14 лет и позволяет выбрать отель без посредников в странах СНГ. Оплата доступна онлайн или в отеле. Сервис подходит отдыхающим и тем, кто собирается в рабочую поездку. Выбирая жилье, обратите внимание на ограничения при низкой стоимости. Например, невозможность отменить бронирование и вернуть деньги. Если внести оплату не в полном объеме или не успеть это сделать вовремя, бронь будет аннулирована. Это касается ситуаций, где предусмотрена оплата на сайте.

Сервис предлагает забронировать билеты на самолеты, поезда, автобусы, аэроэкспрессы и электрички. Здесь можно найти информацию о турах. Бронирование отелей также входит в возможности сервиса. «Туту.ру» позволяет спланировать путешествие от и до, через один интерфейс, потому что не нужно искать билеты на отдельных сайтах.

Искать отелй можно как в России, так и по и всему миру. Информация о вариантах оплаты видна на странице с выбранным отелем. В большинстве из них можно обойтись без депозита и предоплаты. Если в услугах есть трансфер, можно воспользоваться им, предварительно уточнив информацию напрямую в гостинице. Отменить или внести изменения можно ознакомившись с правилами в описании. При нарушении условий гостиница может снять сумму штрафа с вашей карты.

Дает возможность искать билеты на самолеты, автобусы, поезда и бронировать номера для проживания. Варианты бесплатной отмены сразу видны в списке, есть информация об отдаленности от центра, а также отзывы и рейтинг. В разделе услуг перечислены все удобства, инфраструктура, места для питания. Для более точного поиска можно самостоятельно настроить фильтры.

Условия бронирования зависят от источника информации — сайт «Яндекс.Путешествия» или партнер. Возможна 100% оплата и предоплата, но последняя доступна не везде. Работает в случае, если до момента полной оплаты есть более трех дней. Ее размер определяется автоматически. Есть возможность получить кэшбэк.

Действует бонус — кэшбэк за туры по России. Программа возобновляется с 15 марта 2022 года.

Сервис позволяет планировать путешествия по стране. Есть путеводители с подборками необычных мест, где можно остановиться. При выборе маршрута есть варианты проживания вместе с экскурсиями. Подходит для планирования семейных поездок, ознакомления с культурными особенностями и историей региона.

Сайты туроператоров

Удобные сервисы по планированию путешествий туроператоров «Библио-Глобус» и «Пегас Туристик» позволяют найти туры и отели на сайте. Воспользуйтесь инструментом поиска, чтобы выбрать гостиницу для проживания. Информация о доступных услугах есть сразу в описании. Настраивайте фильтры под себя, чтобы сразу видеть подходящие варианты проживания. Смотрите на фотографии, читайте отзывы. Бронировать можно самостоятельно или через турагента

Сайт дает возможность искать отели и обращаться к ним напрямую или через партнеров. Поиск апартаментов и отелей осуществляется через удобный интерфейс, позволяющий видеть отзывы и настраивать фильтр. Сортируйте отели по удобствам, классу, оценкам пользователей и другим параметрам. Обратите внимание на небольшие подсказки в самом конце. В них собраны подборки лучших отелей и курортов для разных целей. Например, где можно проживать с домашними животными или отдыхать всей семьей.

На Tripadvisor можно найти аналогичные Booking.com сервисы, например, expedia.com и hotels.com, но нет гарантий, что оплата отелей или возвраты будут осуществляться без проблем.

Вывод

Благодаря разнообразию инструментов для поиска отелей по России и за ее пределами можно планировать поездки, выбирая удобные для себя варианты среди перечисленных сервисов бронирования. Можно сравнивать цены на нескольких площадках, сразу покупать авиабилеты при наличии таких функций и выбирать экскурсии. Обращайте внимание на сайты отелей и местные аналоги, которые позволяют удобно планировать путешествие.

Информация о сервисах актуальна на момент публикации статьи.

Фото: Unsplash.