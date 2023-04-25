«Я не хочу ничего решать, я хочу дашборд»: как аналитическая безграмотность ставит точку на BI-проектах

Пока люди говорили об очередной «кризисной» волне в аналитике, за скобками по-прежнему оставалась проблема человеческого фактора, от которого в большей степени зависит успешность BI-решения. Андрей Харлак, технический директор Qlever Solutions , поделился способами, которые помогут подготовить сотрудников к работе с аналитикой и решить проблему неприятия нововведений.

Речь идет а data literacy — аналитической грамотности сотрудников при работе с данными. Сюда входит умение персонала:

Понимать, зачем нужна аналитика и как она поможет повлиять на эффективность работы.

Разбирать технические аспекты работы с данными.

Анализировать, какая информация полезна, а какая является шумом; что нужно сопоставить, чтобы найти инсайты.

Обосновывать свои решения в работе, опираясь на данные.

Бизнес часто попадает на удочку ложного убеждения, что достаточно внедрить решение.

Чтобы проиллюстрировать, что это не так, вспомним всем известный Excel. Возможности этой программы, которая доступна фактически всем офисным работникам, весьма широки. Но кто реально пользуется всеми опциями, формулами, макросами? Единицы.

Между тем, именно data literacy позволяет BI-решению действительно выстрелить в виде выгоды на уровне KPI руководства и акционеров. А ведь для этого и задумывалось применение аналитики.

На схеме, демонстрирующей прямую зависимость между аналитической грамотностью сотрудников компании и KPI руководства, видно, что Data office — группа методологов и евангелистов data driven подхода — это прослойка, которая сможет эффективно объединить миры ИТ и бизнеса и повлиять на финансовые показатели компании.

Какие проблемы ждут бизнес, если аналитика применяется на неподготовленную почву

Данные в вакууме

Данные анализируются, отчеты строятся, но аналитика оторвана от основных бизнес-процессов. Но поскольку у специалистов нет понимания основ анализа и статистики, они продолжают принимать решения интуитивно, а не на основе данных.

Self-service хаос

Демократизация доступа к построению отчетов с помощью инструментов self-service призвана внедрить культуру работы с данными. На деле пользователи без понятного обучения начинают штамповать отчеты с разной логикой и не всегда хорошего качества:

снижается качество аналитики,

рушится концепция данных как истины в последней инстанции.

И все это подрывает доверие к инструменту BI.

Подпольная деятельность

Формально решение внедрено, но по факту сотрудники продолжают использовать привычные инструменты, не афишируя это.

KPI с потолка

Самая большая проблема — если аналитической грамотности не хватает на уровне руководителей любого звена.

Это означает, что цели оцифруются, но из-за непонимания принципов аналитики целевые показатели будут установлены безосновательно. А для сотрудников нет более демотивирующего фактора, чем непонимание, как достичь KPI.

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Если дела обстоят таким образом, аналитика создает лишь иллюзию управляемости на основе данных. Резонным следствием такого подхода станут управленческие ошибки, после которых бизнес разочаруется в выбранном BI-решении либо в возможностях бизнес-аналитики в целом.

Чтобы создать у сотрудников компании привычку «думать данными»

Выделяйте время и ресурсы на обучение

Любое нововведение встречает сопротивление в первую очередь потому, что оно непонятно. Помочь в организации обучения может консалтинговая компания, которая оказывает услуги по внедрению.

Кроме того, много открытых учебных материалов по аналитике есть в интернете — делитесь ими на корпоративном портале, в LMS-системе или базе знаний предприятия.

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По возможности собирайте сотрудников на очные или онлайн-встречи для коллективного обучения. Это не даст выпасть из процесса и бросить начатое.

Акцентируйте выгоды для сотрудников

Объясняйте, что участие в обучении и внедрении аналитики — это привилегия, а не дополнительная нагрузка. Новые навыки повышают ценность на рынке труда и открывают возможности для карьерного роста.

Ищите «data-звездочек» и помогайте им вырасти до корпоративных коучей

В коллективе обычно есть несколько человек, которые горят переменами. Поддерживайте их материально и нематериально, способствуйте их профессиональному росту.

Сотрудники, которые прошли обучение, могут не только применять новые знания, но и проводить «курсы после курса» в коллективе, становясь наставниками.

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Способствуйте кросс-функциональному взаимодействию

Проект по внедрению бизнес-аналитики часто задействует сотрудников разных подразделений. Поставьте очные и онлайн-сессии команды внедрения в календарь, чтобы они могли синхронизировать процессы, штормить сложные случаи и обмениваться опытом.

Обеспечьте проекту по внедрению PR внутри компании

Информируйте сотрудников об успехах через:

дайджесты,

email-рассылку,

блог проекта на корпоративном портале.

Благодаря открытой информации о достижениях проекта будут знать не только непосредственные участники, но и остальные сотрудники, которые постепенно втянутся в этот процесс.

Кстати, если в проекте нет коммерческой тайны, блог о его реализации можно вести на внешних площадках. Реальные истории внедрений интересны аудитории: вы получите виральные охваты и повысите узнаваемость компании.

Создайте базу знаний или FAQ

Это огромная экономия времени команды внедрения на обработку типовых запросов, которая поможет проще подключить к работе новых бизнес-пользователей.

Формируйте корпоративную культуру работы с данными

Инструментами могут быть:

Готовые тесты для сотрудников на проверку уровня аналитической грамотности. Сессии «вопрос-ответ» для демонстрации конкретных возможностей инструментов аналитики по запросам сотрудников. Материалы по развитию культуры работы с данными с дорожной картой (центр экспертизы, employee customer journey, обучение и индивидуальная программа для каждого сотрудника, база знаний, meet-up или открытые микрофоны для обмена опытом). Участие руководителей в закрытых клубах data-лидеров для обмена опытом. Разработка quick-win MVP (пилотов) для демонстрации возможностей аналитики.

Развивая технологическую зрелость своего бизнеса, не забывайте о зрелости управленческой — тогда инвестиции в бизнес-аналитику окупят себя намного быстрее.

Иллюстрация предоставлена автором

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff