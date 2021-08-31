Что делать, когда нужно найти работу в тайне от текущего работодателя

К Кире Кузьменко, основателю рекрутингового агентства NEWHR и сервиса анонимного поиска работы Geekjob , часто обращаются с вопросом: что делать, если хочется поменять работу, но нельзя это делать открыто? В своей колонке она делится рекомендациями, которые помогут искать работу анонимно.

Дисклеймер: мои советы подойдут вам, если вы готовы потратить на поиск работы, скажем, от трех месяцев до полугода. Если вам нужно найти работу быстрее или есть «отягчающие обстоятельства», то лучше сразу пойти к карьерному консультанту или отказаться от принципа анонимности и искать работу открыто.

Как избежать деанонимизации

Чем более активно вы начинаете искать работу, тем больше шансов, что текущий работодатель узнает об этом, поэтому лучше всего, если рекрутеры будут приходить к вам сами, а не наоборот. Для этого стоит заняться прокачкой своего линкедина и присутствовать в информационном поле в качестве эксперта.

Важно учитывать, что риск деанонимизации будет всегда, поэтому заранее продумывайте, как будете разговаривать со своим работодателем, а также подготовьте денежную подушку на случай, если разговор закончится быстрым расставанием. Пусть в этом случае у вас будет время на комфортный поиск работы, чтобы не соглашаться на что попало.

Если же вы готовы выделить на поиск работы достаточно времени, тогда переходим к более практическим советам.

Ваше резюме

Теперь ваше резюме — это линкедин профиль. Постепенно, в течение месяца-двух, заполняйте свой профайл на линкедине и делайте это максимально подробно. Что должно быть в вашем профиле:

проекты, метрики, цифры;

опыт управления командой;

текущий опыт и два предыдущих места работы;

уровень знания английского. Сейчас язык бывает нужен не только для зарубежных, но и для российских работодателей.

Почему нужно заполнять профайл постепенно? Некоторые рекрутеры в компаниях отслеживают изменения в линкединах сотрудников.

Если у вас есть личный сайт, разместите там свое резюме (или ссылку на линкедин). А сам сайт разместите везде, где это корректно: ссылкой в Facebook, Telegram, Twitter, Instagram и т.д.

В резюме постарайтесь по максимуму использовать слова, которые есть в вакансиях, которые вам интересны. Любой, даже неопытный рекрутер, должен найти ваше резюме по типовым ключевым словам.

Как и где искать вакансии

Профессиональный нетворк

Составьте long list компаний, которые вам потенциально интересны. Оцените, с кем из этих компаний вы знакомы, а с кем, возможно, стоит познакомиться.

В зависимости от степени знакомства, вы можете по-разному выстроить общение с ними. Кого-то попросить о рекомендации на конкретную вакансию, с кем-то выпить чашечку кофе и обсудить, чем вы можете быть друг другу полезны. А кому-то вы прямо можете сказать о том, что, скажем, в течение года намерены поменять компанию и попросить иметь вас в виду.

Разместите анонимное резюме на Geekjob.ru

Это сервис, который специально создан для анонимного поиска работы в ИТ. Им пользуется большинство технологических продуктовых компаний. На сервисе имеет смысл иметь резюме, чтобы рекрутеры могли вас найти.

Регулярно мониторьте телеграм-каналы с вакансиями

Например, у Geekjob.ru есть 25 каналов с вакансиями для самых разных профессий, вы можете выбрать на свой вкус. Выбирайте релевантные вам и откликайтесь на них с помощью резюме из Geekjob.

Нетворк с рекрутерами из компаний

В компаниях не так много узкоспециализированных рекрутеров, поэтому не всегда есть смысл писать всем подряд. Обычно у рекрутера есть свой пул вакансий, и он оценивает, насколько вы как кандидат соответствуете текущим запросам бизнеса. Не всегда рекрутер компании будет готов общаться с вами на перспективу.

Нетворк с консультантами из рекрутинговых агентств

В рекрутерских агентствах чаще встречается специализация на поиске конкретных профи, хотя это все еще редкость. Большинство агентств ищут всех подряд, поэтому к ним стоит приходить, только если у них есть конкретная интересная вам вакансия, а заранее знакомиться бессмысленно.

Что же касается более точечной работы, вам нужно узнать, специализируется ли агентство на тех вакансиях, которые вам интересны, и, если да, предложить познакомиться на будущее.

В какие агентства, которые специализируются на IT-рынке, я бы рекомендовала сходить:

Работа на перспективу

Рекомендую делать вне зависимости от того, ищете вы работу или нет:

Публикуйте кейсы о своей работе в профильных ресурсах или каналах. Например, если вы продакт-менеджер или продуктовый аналитик, пишите колонку на VC.ru. А если вы разработчик, то на Habr. Выступайте на конференциях, митапах, вебинарах. Если вы преподаете — отлично! Светитесь в профильных группах как профессионал: комментируйте, отвечайте, показывайте свою экспертность.

Итого: если вы хотите, чтобы рекрутеры писали вам первые, занимайтесь профессиональной репутацией и будьте на виду.

Фото на обложке: Branislav Nenin/shutterstock.com