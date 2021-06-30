Мобильное приложение или мобильная версия сайта: что лучше всего работает в 2021 году

В этой колонке эксперт поделился своим подходом и принципами, из которых он исходит, когда приступает за разработку приложения или веб-сайта с командой.

Фарид Газизов, предприниматель, продукт-менеджер, который работал с такими компаниями, как Ulmart, «РивГош», «Дефиле», «Дикая Орхидея», а также основатель компаний Double Your Rental Profit и Real Time Group, на своем опыте убедился, что не всегда компаниям следует запускать сразу мобильное приложение, сначала нужно провести анализ целей компании, аудит.

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Компании осознают важность цифрового присутствия, но каждый раз они задаются вопросом, что лучше для бизнеса: мобильное приложение или все же мобильная версия сайта?

Одни утверждают, что разработка мобильного приложения – это одна из последних тенденций к захвату большого сегмента рынка, в то время как другие эксперты понимают, что удобный веб-сайт, который адаптируется под все экраны мобильных телефонов, для пользователей также очень удобен, так как они взаимодействуют с контентом на сайте и интернет-магазине.

Примерно 50% веб-трафика генерируется с мобильных устройств, но, с другой стороны, все большее число пользователей смартфонов тратят 50% + своего мобильного времени в приложениях.

Изменяющаяся психология пользователей ставит стартапы и компании перед большой дилеммой: определить, какой метод будет лучшим способом для охвата, связи и обслуживания их клиентов. Немаловажную роль играет и стоимость разработки.

Чем глубже мы смотрим на вопрос, тем больше мы понимаем, что существует множество факторов, о которых нужно знать, прежде чем принимать решение.

В первую очередь владелец бизнеса должен понять, для чего его бизнесу нужно мобильное приложение или мобильная версия сайта? Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять, что разрабатывать: по каким причинам бизнесу нужно мобильное приложение, зачем это приложение нужно пользователю, как часто он будет им пользоваться (по задумке бизнеса), откуда будет идти трафик, какая нужна функциональность и т.д.

Если вы изначально хотите мобильное приложение, то стоит учитывать, что мобильная версия сайта быстрее принесет прибыль и охватит больше аудитории. А мобильное приложение стоит выбрать в случае, если вы хотите максимально использовать все новейшие функции мобильных телефонов, где технологии web-разработки будет недостаточно.

Мобильные приложения и мобильный веб-сайт

Использование самой платформы

62% людей владеют смартфонами, а 50% – планшетами. Поскольку мобильные приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, на рынке технологий произошел заметный подъем. Большинство пользователей смартфонов тратят более 50% своего времени в интернете на пользование мобильных приложений.

Однако мобильные устройства также будут обеспечивать 54,8% веб-трафика со всего мира в 2021 году. Поэтому мобильная версия сайта очень важна при постоянном увеличении числа пользователей мобильных телефонов.

Приложение можно использовать для многих случаев, но не всегда идеальны для определенных целей. Если вы в поисках быстрой информации или делаете разовую покупку, то мобильный интернет будет тут очень удобен. А если вы проводите время в любимой социальной сети или играете в любимую игру, то в этом случае мобильные приложения будут более интерактивны.

Таким образом, многое зависит от типа продукта и услуг, которые вы предлагаете, и вашей целевой аудитории.

Вам нужно понимать, кто будет использовать приложение и кто посещать мобильные сайты.

Предпочтения пользователя

По данным Google, более 51% пользователей смартфонов открывают для себя новый продукт или услугу во время его использования. Но в то же время настольные компьютеры никуда не денутся.

Но с 5,5 млн приложений на смартфоне и новыми технологиями, интегрированными в приложения, такими как голосовой помощник, AI для персонализированных рекомендаций, интеграция с несколькими платежами, машинное обучение и т.д., мобильные приложения становятся все более удобными и привлекательными среди пользователей смартфонов.

Согласно Jmango360.com, потребители предпочитают приложения, чем веб-сайты, из-за удобного интерфейса, скорости, дополнительных функций и специальных предложений.

Миллениалы особенно любят покупки через приложения: 61% миллениалов говорят, что загружают розничные приложения, а 58% миллениалов отметили, что предпочитают покупать через приложения.

На изображении выше вы можете увидеть плюсы использования как мобильных приложений, так и мобильных веб-сайтов. Но в зависимости от ваших целей вы сами выбираете наиболее удобный способ.

Удобство использования офлайн и онлайн

Пользователи не смогут просматривать ваш веб-сайт без подключения к интернету, но вот мобильное приложение они могут использовать с некоторыми сохраненными данными (недавно просмотренных продуктах, идентификаторах заказов и счетах, которые могут быть очень полезны).

Таким образом, мобильное приложение предлагают пользователю удобство как офлайн, так и онлайн.

Вы когда-нибудь задумывались, как пользователи будут получать доступ к вашим продуктам или оставаться на связи, если нет подключения к интернету?

Именно здесь мобильные приложения являются явным победителем, поскольку они обеспечивают пользователям доступ для использования вашей платформы, даже если они не находятся в диапазоне сетей.

Реклама и маркетинг

Реклама и маркетинг – один из эффективных способов увеличить продажи вашего бизнеса. Для сравнения: компании, занимающиеся разработкой веб-приложений, имеют более широкий набор инструментов для продвижения веб-сайтов, чем мобильные приложения.

Когда дело доходит до digital-маркетинга, у вас будет возможность продавать свои продукты и услуги на таком же количестве платформ, социальных сетей и других цифровых каналов. Эти каналы дополнительно помогают перенаправить пользователя на ваш сайт или мобильное приложение.

Кроме того, в случае с веб-сайтом вы можете использовать такие инструменты, как SEO, таргетинг по ключевым словам и многое другое. А конкрето для мобильного приложения это ASO (app search optimization). Еще один из факторов, который нужно оценивать по количесво органического трафика в сторах.

Однако в случае с мобильным приложением имейте в виду, что люди, как правило, устанавливают только нужные и полезные для них приложения, в то время как с веб-сайтом они могут совершить прямую покупку, а не ждать загрузки приложения.

Что быстрее?

Что касается скорости, то да, мобильные приложения – лучшее решение, поскольку они работают быстрее, чем веб-сайт. Но его загрузка и установка требует времени. А это важный фактор, именно в этом месте теряется большая часть аудитории.

Когда вы нанимаете разработчика приложения, вам необходимо создать приложение как и для iOS, Android и Windows. Но можно также сделать одно кроссплатформенное приложение, но нужно понимать, какой функционал оно сможет, а какой не сможет поддерживать. Это очень удобно в использовании: они позволяют пользователю изучать тысячи продуктов без каких-либо ограничений скорости.

Поэтому, если ваш бизнес требует такого взаимодействия с пользователем, вы можете разработать мобильное приложение, поскольку к нему можно получить доступ без подключения к интернету, тогда как для мобильного сайта всегда требуется подключение к сети.

Интерактивность и доступность

И мобильное приложение, и мобильная версия сайта имеют удобные функции, которые могут сделать вашу платформу доступной и интерактивной. Но пользователи мобильного приложения будут иметь доступ к дополнительным функциям, которые делают приложение более интерактивным.

Например, разработчик приложений может добавить такие фишки, как доступ к контактам на телефоне, функция определения геолокации, подключения камеры и многое другое, к чему нельзя получить доступ на веб-сайте.

Но мобильные браузеры можно использовать для навигации по сайту через телефон, чтобы быстро получить информацию, если у клиента мало времени на установку.

Узнаваемость бренда

Обе платформы могут использоваться для продвижения вашего бренда и повышения лояльности. Однако окончательный выбор будет зависеть от потребностей и целей вашего бизнеса.

Нужно понять, как часто вам нужно обновлять данные на сайте? Если вашему сайту требуется регулярное обновление контента, то разработка мобильного веб-сайта будет намного лучше с точки зрения финансов, чем инвестирование в мобильное приложение.

Тем не менее, волна пандемии дала нам понять важность мобильного приложения для бизнеса и дать компаниям огромный толчок в сложных финансовых сценариях, хотя мобильные приложения вышли на центральную роль в повышении узнаваемости бренда за меньшее время.

Вывод: мобильная версия сайта или мобильное приложение – кто победитель?

В конце этой битвы позвольте мне пояснить, что окончательное решение о разработке мобильного приложения или мобильного веб-сайта зависит от потребностей вашего бизнеса.

Нанять ли компанию по разработке мобильного приложения или команду разработчиков веб-сайтов – это решение можно оценить, учитывая все вышеперечисленные параметры, упомянутые в этой колонке.

Есть несколько стартапов и предприятий, которые сначала запустили веб-сайт, а затем перешли на мобильные устройства, чтобы постоянно расширять свой бизнес. В то время как мало кто начал напрямую с кроссплатформенных приложений, чтобы завоевать рынок, предлагая пользователям быстрое решение.

Таким образом, явного победителя нет, поскольку у обоих каналов есть свои плюсы и минусы. Вы принимаете окончательное решение. Выбирайте с умом, исходя из того, какие платформы лучше подходят для ваших бизнес-целей.

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