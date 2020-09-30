AR-скульптуры в маркетинге: какие задачи выполняет современное монументальное искусство

Юлия Чурикова, PR-директор Disartive и ArtMondays, поговорила с создателями проекта Анной Монт (Mont Design) и Ольгой Дворецкой (Disartive) о том, как можно применять современные технологии в монументальном искусстве и какие задачи могут решать AR-скульптуры.

С 26 по 30 октября в Москве пройдет выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна Disartive. На ней представят концепцию проекта Pure Art «7 маяков будущего», который разработали с помощью технологий дополненной реальности.

Отражение эпохи

Давайте немного разберемся в значениях. Монументальное искусство принято разделять на две категории: живопись и скульптуру. Но что такое монумент? В общем смысле — это памятник. Объект, в котором запечатлены значимые для личности или народа события и смыслы.

Монументальное искусство включает в себя скульптурные, архитектурные, ландшафтные композиции. Как правило, это что-то грандиозное, масштабное, большое. Яркий пример — скульптура «Родина-мать зовет» в Волгограде или фрески, которыми расписаны стены храмов.

Монументальное искусство — это метод коммуникации, через который творец выражает свои мысли и характер эпохи.

Искусство не может оставаться в стороне от глобальных процессов. Один из них — цифровизация. Возьмем для примера Пушкинский музей, у которого уже есть цифровой двойник. Этот тренд не обошел стороной и монументальное творчество. Здесь появление технологического языка раздвигает рамки традиционных техник. Цифра создает новый язык коммуникации, на котором художник-монументалист говорит более многословно.

Монументальный арт-объект становится важным акцентом в пространстве. Его можно рассмотреть с двух ракурсов: самостоятельно и в контексте самой среды. Например, потертый кожаный плащ может быть отдельным арт-объектом, а он же, висящий в обшарпанной коммунальной квартире советских времен, делает арт-объектом саму квартиру.

Реальность заставляет нас быть более мобильными и адаптивными, трансформироваться вместе с ней. Такие же требования предъявляют и к арт-объектам. С этой точки зрения AR-скульптура — один из примеров нового монументального искусства.





Модель AR-скульптуры проекта «7 маяков будущего»





Скульптуры в дополненной реальности

AR-скульптуры создаются поэтапно. Главное тут — месседж, который хочет донести автор до своей аудитории. Затем создают эскиз. Это может быть простая зарисовка на бумаге. После этого в специализированных 3D-программах разрабатывают визуализацию (например, в 3ds Max или SketchUp), а затем ее передают техническим специалистам в программирование (Unity).

В 2017 году такие виртуальные работы Джеффа Кунса появились в Лондоне (Гайд-парк), Париже (Марсово поле), Нью-Йорке (Центральный парк). Увидеть скульптуры можно было через функцию в Snapchat. Это хороший пример применения AR-скульптур в маркетинговых коммуникациях. Весной этого года Kaws, художник из Бруклина, создал 12 AR-скульптур и разместил их по всему миру. Это пример чисто цифрового искусства.

AR-скульптуры могут стать визитной карточкой любого пространства, повысить привлекательность локации, а в рамках города — создать неповторимый визуальный облик.





Арт-объекты в визуальном образе города

У многих современных городов есть схожие характеристики:

однотипность мест для проведения массовых мероприятий (они словно созданы по стандартам);

нет возможности трансформировать пространство под новый функционал;

ограниченное количество мест для творческих активностей и отдыха.

Арт-объекты могут помочь решить эти проблемы. Возьмем классическую смотровую площадку в Батуми. Красивая набережная, живописный вид на бухту, колесо обозрения. Это пространство ничем не отличалось бы от тысячи подобных мест, если бы там не появилась динамическая скульптура «Али и Нино», которая рассказывает историю двух влюбленных. Статуи движутся, а затем сливаются друг с другом.

А теперь давайте представим что-то подобное, но, созданное с помощью современных технологий. Ту же скульптуру, но в AR. И она может быть не одна. Здесь и разнообразие городского ландшафта, и экономия физического пространства, и привлечение горожан в места для отдыха.

AR-скульптуры не оказывают пагубного воздействия на природу — они не требуют добычи полезных ископаемых, их переработки или особенной утилизации отходов. Используя их для передачи сообщений, коммерческие организации могут создавать и тиражировать свой eco-friendly имидж.





Как достичь максимума

AR-скульптуры повышают узнаваемость городов, увеличивают туристическую привлекательность, помогают девелоперским компаниям и брендам выгодно отстраиваться от конкурентов, повышают лояльность клиентов, отражают уровень технологичности компаний, которые используют цифровые скульптуры для маркетинговых целей.

Монументальный digital art решает задачи обеспечения горожан зонами релаксации, при этом не требует расчистки территорий и в любое время может быть демонтирован, трансформирован или перемещен в другое место. AR-скульптуры — не только инструмент для создания эстетической ценности, это еще и отражение эпохи — гибкий ответ искусства на цифровую трансформацию.



Фото на обложке: Shutterstock/Freeda Michaux

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