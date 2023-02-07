«Ищу арбитраж, чтобы не слить деньги, время и нервы». Вот советы, как его выбрать

IT-стартап А зарегистрирован в Португалии, а компания-инвестор Б — в Нигерии. Что в этом случае писать в разделе договора, где речь идет о том, где и как будет урегулирован возможный спор между сторонами? Куда идти — в суд Нигерии или Португалии? Ответ: рассмотрите арбитраж.
Анастасия Акулич, старший юрист Revera law group, рассказала, по каким критериям выбирать арбитражи, как подобрать арбитров и оформить все документально.
Почему арбитраж?
Я бы выделила следующие преимущества арбитража перед государственными судами:
- Независимость
Не являясь государственными органами, арбитражи воспринимаются бизнесом как более свободные и объективные в принятии решений. А решения арбитражей традиционно считаются более нейтральными.
- Гибкость
Стороны сделки вправе самостоятельно закрепить в документах по сделке:
- арбитраж, который будет разрешать потенциальный спор,
- язык, который будет использоваться при разрешении спора,
- количество арбитров,
- место проведения судебного заседания,
А также запросить применение ускоренной процедуры рассмотрения спора.
- Возможность выбрать арбитров
В государственном суде дела распределяются судьям самим судом, и стороны не могут повлиять на то, кто именно будет рассматривать спор. В арбитраже, наоборот, стороны вправе закрепить количество арбитров, порядок их выбора и требования к квалификации.
Традиционно споры рассматриваются тремя арбитрами: стороны вправе выбрать по одному арбитру, а третья кандидатура назначается арбитражем. Такой подход внушает уверенность, что спор рассмотрят компетентные именно в ваших вопросах арбитры.
- Конфиденциальность
Информация о спорах в арбитражах, о сторонах спора и решениях арбитражей нигде не публикуется (в отличие от государственных судов, на сайте которых вы можете найти много информации о текущих судебных кейсах, в том числе и информацию о сторонах спора).
Текст решения арбитража может быть опубликован в обезличенном виде и только с согласия сторон спора.
- Окончательность решений арбитража
В отличие от решений государственных судов, арбитражное решение не подлежит обжалованию. Решение арбитража окончательно и обязательно для сторон.
Здесь нужно обратить внимание, что, с одной стороны, из-за невозможности обжалования арбитражного решения арбитры рассматривают дела ответственнее и детальнее, и это обеспечивает высокое качество и более быстрое исполнение выносимых решений. Однако, с другой стороны, если ошибка при разрешении дела все же допущена, проигравшая сторона не сможет обжаловать такое решение.
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Выбираем международный арбитраж
К вопросу выбора конкретного арбитража необходимо подходить тщательно. Недостаточно вписать в документы первый пришедший на ум арбитражный суд.
На что мы обращаем внимание:
Авторитет суда и стоимость рассмотрения спора
Для крупных M&A-сделок стороны традиционно выбирают дорогостоящие авторитетные европейские арбитражи, обладающие хорошей репутацией:
- Лондонский международный арбитражный суд,
- Венский международный арбитражный центр,
- Стокгольмский арбитражный суд,
- международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.
Есть и более дешевые европейские арбитражи:
- Польский,
- Литовский,
- Кипрский,
- Мальтийский арбитражные суды.
Однако сегодня при наличии ограничений (в т. ч. миграционных и санкционных) обращение в европейские арбитражи может быть затруднительным, и все большую популярность набирают арбитражи азиатского региона. Они считаются надежными в силу своей friendly позиции ко всем странам и качества выносимых решений.
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В последнее время привлекательными для инвесторов стали:
- международный арбитражный центр Сингапура,
- Гонконгский Международный Арбитражный Центр,
- Дубайский международный арбитражный центр.
Исполнимость решения в стране ответчика
Второй по важности критерий — признание решения конкретного арбитража в иных государствах и возможность его исполнить (исполнимость). Выиграть спор недостаточно: необходимо исполнить решение арбитража в месте нахождения стороны, к которой были предъявлены требования — ответчика (или его имущества).
Большинство стран мира присоединились к Конвенции ООН 1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений». Ее суть в том, что государства, присоединившиеся к ней, приняли на себя обязательства исполнять решения международных арбитражей на своих территориях.
Однако есть ситуации, когда решение арбитражного суда может быть не исполнено:
- Если страна арбитража, в котором вынесено решение, не является стороной Конвенции. Это маловероятная ситуация, поскольку участниками Конвенции являются более 160 государств, но все же возможная.
- Если арбитражное решение нарушает публичный порядок страны исполнения решения (самые важные принципы и нормы права).
- Если спор в целом не может разрешаться арбитражем в соответствии с законодательством государства — места исполнения решения.
Эти основания для непризнания решения арбитража могут толковаться достаточно широко, что может быть использовано стороной спора и де факто повлечь неисполнение решения.
Такие ситуации не часты, но могут иметь место в зависимости от страны исполнения решения и внешних текущих внешних обстоятельствах.
Как сформулировать это все в договоре?
Начнем с того, что при отсутствии зафиксированной сторонами договоренности о рассмотрении спора в конкретном арбитраже арбитражный суд не сможет принять ваше исковое заявление и рассмотреть дело.
Так что придется подумать заранее, проанализировать существующие институты и выбрать те, которые подходят вам и второй стороне.
В арбитражной оговорке необходимо указать:
- название арбитражного суда, который вы выбрали,
- количество арбитров,
- язык рассмотрения спора,
- место его рассмотрения.
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Например:
«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, должны быть разрешены Лондонским международным арбитражным центром в соответствии с положениями его арбитражного Регламента.
Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из трех арбитров. Местом арбитража является Лондон, Англия. Языком арбитражного разбирательства является английский язык».
Как выбрать и где искать арбитров?
Состав арбитражного суда — одно из ключевых составляющих, определяющих решение по спору.
Некоторые арбитражи предоставляют перечень рекомендуемых ими арбитров, и выбирать можно только из их числа. Арбитражными правилами могут быть установлены обязательные требования к кандидатурам.
В других арбитражах вы свободны в выборе. В таком случае для поиска или хотя бы сужения круга кандидатов можно воспользоваться рядом специализированных интернет-ресурсов, например, iaiparis.
При выборе арбитра я рекомендую уделить особое внимание его квалификации:
- имеется ли у него экспертиза и опыт в ведении споров по вашему вопросу (например, M&A сделках и разрешении M&A споров),
- какой позиции по спорному вопросу придерживается ваш кандидат в арбитры.
Эту информацию можно раздобыть в сети.
Заключение
- Учитывайте сложность и стоимость потенциального спора, а также то, резидентом каких стран являются стороны (очень важно из-за санкционных и миграционных ограничений, поскольку может отразиться, например, на возможности внесения оплаты).
- Держите в фокусе внимания то, в какой стране будет исполняться арбитражное решение, и если есть вероятность, что здесь арбитражное решение одного института не будет исполнено, рассмотрите другой арбитраж.
- Не забывайте про важность выбора самих арбитров — они в большой степени влияют на качество вынесенного решения.
- Уделите внимание арбитражной оговорке — она должна быть максимально детализированной.
Такой взвешенный подход к выбору арбитража застрахует вас от потенциальных рисков. Желаю вам успешных сделок без нарушения их условий и споров, но с тщательно подобранным арбитражем и хорошо сформулированной арбитражной оговоркой в документах.
Фото на обложке: Shutterstock / Studio Romantic
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