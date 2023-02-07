«Ищу арбитраж, чтобы не слить деньги, время и нервы». Вот советы, как его выбрать

Анастасия Акулич, старший юрист Revera law group, рассказала, по каким критериям выбирать арбитражи, как подобрать арбитров и оформить все документально.

IT-стартап А зарегистрирован в Португалии, а компания-инвестор Б — в Нигерии. Что в этом случае писать в разделе договора, где речь идет о том, где и как будет урегулирован возможный спор между сторонами? Куда идти — в суд Нигерии или Португалии? Ответ: рассмотрите арбитраж.

Почему арбитраж?

Я бы выделила следующие преимущества арбитража перед государственными судами:

Независимость

Не являясь государственными органами, арбитражи воспринимаются бизнесом как более свободные и объективные в принятии решений. А решения арбитражей традиционно считаются более нейтральными.

Гибкость

Стороны сделки вправе самостоятельно закрепить в документах по сделке:

арбитраж, который будет разрешать потенциальный спор, язык, который будет использоваться при разрешении спора, количество арбитров, место проведения судебного заседания,

А также запросить применение ускоренной процедуры рассмотрения спора.

Возможность выбрать арбитров

В государственном суде дела распределяются судьям самим судом, и стороны не могут повлиять на то, кто именно будет рассматривать спор. В арбитраже, наоборот, стороны вправе закрепить количество арбитров, порядок их выбора и требования к квалификации.

Традиционно споры рассматриваются тремя арбитрами: стороны вправе выбрать по одному арбитру, а третья кандидатура назначается арбитражем. Такой подход внушает уверенность, что спор рассмотрят компетентные именно в ваших вопросах арбитры.

Конфиденциальность

Информация о спорах в арбитражах, о сторонах спора и решениях арбитражей нигде не публикуется (в отличие от государственных судов, на сайте которых вы можете найти много информации о текущих судебных кейсах, в том числе и информацию о сторонах спора).

Текст решения арбитража может быть опубликован в обезличенном виде и только с согласия сторон спора.

Окончательность решений арбитража

В отличие от решений государственных судов, арбитражное решение не подлежит обжалованию. Решение арбитража окончательно и обязательно для сторон.

Здесь нужно обратить внимание, что, с одной стороны, из-за невозможности обжалования арбитражного решения арбитры рассматривают дела ответственнее и детальнее, и это обеспечивает высокое качество и более быстрое исполнение выносимых решений. Однако, с другой стороны, если ошибка при разрешении дела все же допущена, проигравшая сторона не сможет обжаловать такое решение.

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Выбираем международный арбитраж

К вопросу выбора конкретного арбитража необходимо подходить тщательно. Недостаточно вписать в документы первый пришедший на ум арбитражный суд.

На что мы обращаем внимание:

Авторитет суда и стоимость рассмотрения спора

Для крупных M&A-сделок стороны традиционно выбирают дорогостоящие авторитетные европейские арбитражи, обладающие хорошей репутацией:

Лондонский международный арбитражный суд, Венский международный арбитражный центр, Стокгольмский арбитражный суд, международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

Есть и более дешевые европейские арбитражи:

Польский,

Литовский,

Кипрский,

Мальтийский арбитражные суды.

Однако сегодня при наличии ограничений (в т. ч. миграционных и санкционных) обращение в европейские арбитражи может быть затруднительным, и все большую популярность набирают арбитражи азиатского региона. Они считаются надежными в силу своей friendly позиции ко всем странам и качества выносимых решений.

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В последнее время привлекательными для инвесторов стали:

международный арбитражный центр Сингапура,

Гонконгский Международный Арбитражный Центр,

Дубайский международный арбитражный центр.

Исполнимость решения в стране ответчика

Второй по важности критерий — признание решения конкретного арбитража в иных государствах и возможность его исполнить (исполнимость). Выиграть спор недостаточно: необходимо исполнить решение арбитража в месте нахождения стороны, к которой были предъявлены требования — ответчика (или его имущества).

Большинство стран мира присоединились к Конвенции ООН 1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений». Ее суть в том, что государства, присоединившиеся к ней, приняли на себя обязательства исполнять решения международных арбитражей на своих территориях.

Однако есть ситуации, когда решение арбитражного суда может быть не исполнено:

Если страна арбитража, в котором вынесено решение, не является стороной Конвенции. Это маловероятная ситуация, поскольку участниками Конвенции являются более 160 государств, но все же возможная. Если арбитражное решение нарушает публичный порядок страны исполнения решения (самые важные принципы и нормы права). Если спор в целом не может разрешаться арбитражем в соответствии с законодательством государства — места исполнения решения.

Эти основания для непризнания решения арбитража могут толковаться достаточно широко, что может быть использовано стороной спора и де факто повлечь неисполнение решения.

Такие ситуации не часты, но могут иметь место в зависимости от страны исполнения решения и внешних текущих внешних обстоятельствах.

Как сформулировать это все в договоре?

Начнем с того, что при отсутствии зафиксированной сторонами договоренности о рассмотрении спора в конкретном арбитраже арбитражный суд не сможет принять ваше исковое заявление и рассмотреть дело.

Так что придется подумать заранее, проанализировать существующие институты и выбрать те, которые подходят вам и второй стороне.

В арбитражной оговорке необходимо указать:

название арбитражного суда, который вы выбрали,

количество арбитров,

язык рассмотрения спора,

место его рассмотрения.

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Например:

«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, должны быть разрешены Лондонским международным арбитражным центром в соответствии с положениями его арбитражного Регламента.

Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из трех арбитров. Местом арбитража является Лондон, Англия. Языком арбитражного разбирательства является английский язык».

Как выбрать и где искать арбитров?

Состав арбитражного суда — одно из ключевых составляющих, определяющих решение по спору.

Некоторые арбитражи предоставляют перечень рекомендуемых ими арбитров, и выбирать можно только из их числа. Арбитражными правилами могут быть установлены обязательные требования к кандидатурам.

В других арбитражах вы свободны в выборе. В таком случае для поиска или хотя бы сужения круга кандидатов можно воспользоваться рядом специализированных интернет-ресурсов, например, iaiparis.

При выборе арбитра я рекомендую уделить особое внимание его квалификации:

имеется ли у него экспертиза и опыт в ведении споров по вашему вопросу (например, M&A сделках и разрешении M&A споров),

какой позиции по спорному вопросу придерживается ваш кандидат в арбитры.

Эту информацию можно раздобыть в сети.

Заключение

Учитывайте сложность и стоимость потенциального спора, а также то, резидентом каких стран являются стороны (очень важно из-за санкционных и миграционных ограничений, поскольку может отразиться, например, на возможности внесения оплаты). Держите в фокусе внимания то, в какой стране будет исполняться арбитражное решение, и если есть вероятность, что здесь арбитражное решение одного института не будет исполнено, рассмотрите другой арбитраж. Не забывайте про важность выбора самих арбитров — они в большой степени влияют на качество вынесенного решения. Уделите внимание арбитражной оговорке — она должна быть максимально детализированной.

Такой взвешенный подход к выбору арбитража застрахует вас от потенциальных рисков. Желаю вам успешных сделок без нарушения их условий и споров, но с тщательно подобранным арбитражем и хорошо сформулированной арбитражной оговоркой в документах.

Фото на обложке: Shutterstock / Studio Romantic