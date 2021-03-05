Аромамаркетинг 2021: какие парфюмерные композиции использовать в этом году

Пандемия изменила наше мироощущение и отношение к ароматам: каждое новое место, каждый товар или услуга должны пахнуть. Андрей Щемелинов, директор по развитию и PR «Аромамедиа» , рассказал о трендах аромамаркетинга в 2021 году.

По оценке экспертной группы «Аромамедиа» Все данные о перспективах развития аромамаркетинга собраны на основе планов-заявок компаний на 2021 год, международных экспертов по маркетингу, а также специалистов по потребительским нейронаукам., наибольшее развитие аромамаркетинг получит в таких сферах бизнеса, как:

horeca;

девелопмент;

ритейл;

медицинские центры;

аэропорты;

железнодорожный транспорт;

мероприятия;

SPA-салоны и салоны красоты.

Качество вдыхаемого воздуха в офисах, ТРЦ, аэропортах, клиниках, местах отдыха становится особенным для высшей категории сервиса. Биоароматы на основе эфирных масел растений, выращенных в экологически чистых регионах, — стойкий тренд современности, отражающий стремление к здоровому образу жизни.

Horeca

В условиях ограниченного передвижения по миру все испытывают дефицит запахов моря, солнца, экзотических фруктов, цветов, растений. Восполнить недостающее помогут ароматы, отражающие концепцию заведения. Например, в ресторане с минималистичным дизайном интерьера в зоне welcome может быть гастрономический аромат свежего кокоса — это станет приятным приглашением к угощению. Запах какао-бобов с ванильным шлейфом превратит небольшую уютную кафе-кондитерскую в воронку счастья.

Воздушная волна с ароматом, напоминающим отдых на море, в огромном холле современного отеля поднимет настроение каждому, даже тем, кто командирован по важным бизнес-вопросам. Это предвкушение каникул, отпуска на морском берегу.

Девелопмент

Стагнирующий рынок недвижимости требует перезагрузки и более персонализированного подхода к потребителю. Встретить и удержать клиента на более длительное время, время принятия решения, сделать пребывание максимально комфортным — цель девелоперов.

Здесь важна идея ЖК: если ЦА — молодые, дерзкие, развивающиеся люди, правильно использовать динамичный аромат с яркими нотами лайма, имбиря, специй. Для более камерной обстановки выбор за биоароматами живой природы.

Ритейл

В магазинах нужно организовывать ароматную маршрутизацию, с помощью которой покупатели сами смогут находить нужный товар в большом зале по запаху. Парфюмерные ноты должны соответствовать товару: экзотические фрукты — это спелый, сочный манго, бытовая техника для кухни — свежеиспеченный круассан. Добавление аромата к презентации нового продукта усилит впечатление и создаст желание его попробовать.

Медицинские центры

Посетители медицинских центров не хотят думать о болезнях, поэтому ароматы лесной, залитой солнцем поляны или сосновой рощи, там будут кстати.

Аэропорты и ЖД транспорт

Ожидание полета или поездки тревожное и приятное одновременно, поэтому легкие, едва заметные ароматы мяты, лемонграсса, алоэ, оливы, бамбука в сочетании с древесными нотами создадут ощущение гармонии и приятного предвкушения путешествия.

На улице или в ТРЦ

Outdoor-реклама все чаще обращается к ароматной поддержке. Например, запахи продуктов: йогурта, жевательной резинки, шоколада — должны быть яркими, запоминающимися и соответствовать общей цели рекламной кампании, чтобы, допустим, ожидая транспорт, аудитория точно обратила внимание на них.

Мероприятия

В 2021 году для оформления мероприятий актуально использовать ароматы. Аромадизайнеры совместно с event-агентством и представителем бренда создают фантазийную композицию, отвечающую всем замыслам. Часто именно аромат вдохновляет на написание программы. Например, пудровая композиция из нот жасмина, мускуса, сливы, кориандра ассоциируется с дворцовой эпохой времен правления Короля-Солнца.

Салон красоты и SPA

Зачем приходят в салоны красоты и SPA-салоны? За расслаблением, восстановлением и красотой. Благородные ноты акации, пиона, флокса, ириса создают вдохновляющую атмосферу и настраивают на процедуры профессионального ухода.

Онлайн-развлечения

Игры с вовлечением обоняния становятся актуальными. Участники получают посылки с игровым набором, в который входят ароматы, и далее по сценарию. Здесь ограничений нет.

Технологически аромамаркетинг тоже изменился. В 2021 году акцент будет на использование ароматов с эфирными маслами, без синтетических компонентов в составе. Оборудование, которое поддерживает аромат в воздухе, будет чаще подключаться к системе вентиляции, через которую поступает свежий воздух в помещение. Снизится использование пластиковых устройств и флаконов. Для устранения неприятных запахов включат органические нейтрализаторы.

Фото на обложке: Enjoy The Life/shutterstock.com