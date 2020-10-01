«Тренажер для предпринимателей»: как творчество влияет на бизнес-мышление

Прежде чем запустить свой первый бизнес-проект, некоторые идут на курсы: развивают предпринимательское мышление, изучают бизнес-модели, меняют психологические установки. Но это не единственный способ созреть и решиться на свое дело: иногда занятие творчеством работает не хуже.

Школа творческой художественной фотографии существует с 2011 года. За это время я не раз сталкивался с тем, что некоторые ученики переходят из наемных работников в частные предприниматели. Бывает, что люди приходят на курс с уже созревшим внутренним запросом, а бывает, что решаются на этот рывок в процессе, желая соскочить с нелюбимой работы.

Я не ставлю себе цель изменить подход людей к жизни, это происходит само собой. Я только подливаю масла в огонь.





Творческое мышление — это производство

Творческое мышление сосредоточено на создании чего-либо материального. Это определяет алгоритм действия — мы уже не можем обсуждать ради обсуждения, мы всегда должны делать и доводить начатое до конечной цели. Поэтому творческий человек напрямую связан с производством, как и предприниматель.

Через творчество мы приобретаем навыки, которые нацелены не только на генерирование самой идеи, но и на ее воплощение. Чтобы создать творческое произведение, нужно пройти тот же путь, что проходит предприниматель. Мы сталкиваемся со множеством проблем и нюансов, сближающих нас с людьми, которые производят товары или оказывают услуги — у нас просто разные формы и цели.





Развитие воли

Бытует мнение, что фотография — это легкое искусство, потому что все делает фотоаппарат. Но когда человек начинает относиться к фотографии как к творчеству (а не просто делать красивые картинки из отпуска), он сталкивается с серьезными проблемами.

Оказывается, что нужно уметь много всего, чтобы фотография получилась и получалась регулярно. В первую очередь нужна воля. Фотография — индивидуальный вид спорта, если фотограф не захочет, то ничего не произойдет. Если фотограф не может сам себя физически поднять и сделать действие, то ничего не случится, как бы сильно он не хотел.





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Только вы и только ваш интерес

Всем в мире все равно, будете ли вы что-то делать или нет, это только ваш интерес. В творчестве если человек не создал произведение — его нет. Так же и в бизнесе: если человек не создает продукт, его как предпринимателя не существует.

Само действие порождает персону, будь то творческий или экономический объект. В этом случае вы — это личное и самомотивированное действие, доведенное до результата. Человеку, который уже имел опыт создания чего-то в творчестве, гораздо проще решиться и на создания чего-то в бизнесе.





Эмоциональная зарплата

Зарплата — это не только деньги. Это еще и признание, репутация, статус, атмосфера в коллективе, личностный рост. Чем больше социальный капитал, тем большей ценностью обладает зарплата. И это уже другая форма оплаты — эмоциональная.

У творческого человека есть потребность выразить себя, выдать максимум своего. В этом и кроется один из ответов на вопрос, почему люди, приходя на творческие курсы, часто уходят с привычной работы. Они осознают, что они живые люди и у них есть потребность чего-то большего, чем просто получать зарплату — им необходимо самовыражение. И когда у них появляется этот эмоциональный доход, они понимают его ценность и уже не согласны на меньшее.





Вкус к жизни

Выгорание — одна из самых больших проблем современности. Это происходит не только потому, что люди работают круглые сутки, а потому что у них нет сил и желания на самореализацию. Возникает ощущение, будто жизнь проходит зря.

Творчество — это отдушина. Люди, которые знают удовольствие от творчества, полнее воспринимают жизнь и открывают в себе эмоциональность, а потом обратной дороги, как правило, уже нет. Человек, вкусивший свободу самореализации, с большим трудом вернется к тому, чтобы просто перебирать чужие бумаги и быть невидимкой.





Навык работы с реальностью

Если в живописи материал, через который можно говорить, — это краски и холсты, то в фотографии — окружающая действительность. Работа с реальностью — это хороший тренажер для предпринимателей: это развивает способность рассчитывать лишь на те ресурсы, которые действительно доступны.

Фотограф не может фантазировать о чем-то, как это могут делать художник или писатель. Он внимателен к окружающей среде и использует только этот ресурс, только здесь и сейчас.

Такая практика возвращает людей в жизнь, учит их делать дело.

Теперь представим: допустим, нам нужно провести мероприятие, но сейчас самоизоляция, мероприятие проводить нельзя. У нас есть три варианта: мечтать о том, как хорошо было бы без самоизоляции, осознать, что самоизоляция — это реальность, и отказаться от этого бизнеса, либо принять реальность и придумать, как провести мероприятие в таких условиях.

Третий вариант мышления — это мышление продуктивного фотографа. Он знает чего хочет, и ищет это, а если этого нет, то находит альтернативные способы решения, но от задачи не отступает.





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Внимательность и гибкость

Творческий человек, как правило, азартен к исследованию мира. Для современного бизнеса быть невнимательным к ежесекундным изменениям — смерти подобно.

Гибкость, позиция, кругозор, расширение своего опыта позволяют находить решение там, где ты не думал его найти.





Многоподходность и улучшение

Фотография — это многоступенчатый процесс. Сначала вы решаете, что именно будете делать, потом ищете реальные объекты, фиксируете их, загружаете в компьютер, отбираете лучшее, адаптируете к материалам и только затем печатаете.

Важно уметь быть в тонусе и держать интерес до конца: чтобы что-то получилось, нужно пройти весь путь. Если необходимо, то возвращаться и переделывать, не сдаваться. Когда мы сталкиваемся с таким процессом, то в нем хорошо воспитывается многоподходность, способность не бросать дело на полпути и много раз возвращаться к нему, чтобы довести до желанного результата.

Культура стартапов развила такую идею, что можно запуститься с минимальной базой, а потом постоянно улучшать продукт. И это очень похоже на творческую работу — ты не ждешь пика формы, ты начинаешь сразу, как только можешь, но постоянно улучшаешь самого себя и каждое свое произведение.





Развить смелость легче и дешевле

Люди часто стесняются публично проявлять себя — не только выйти на сцену, показать картину, но и боятся высказать мнение или идею. Творчество — это пространство, в котором воспитать в себе смелость легче и дешевле.

Здесь ты быстро понимаешь, что невозможно понравиться всем, что оценка идеи всегда субъективна, а главное: если очень хочется, то обязательно надо делать, хотя бы для собственного внутреннего удовольствия. Может, и людям понравится.





Как творчество развивает предпринимательское мышление

помогает трансформировать порыв в производство конкретного результата;

укрепляет силу воли;

развивает чувство ответственности;

знакомит с эмоциональной зарплатой;

прививает привычку испытывать радость от всего, что вы делаете;

учит работать с реальностью, а не фантазировать;

учит использовать обстоятельства в свою пользу;

помогает не сдаваться на полпути;

фундаментально укрепляет уверенность в себе.



Фото на обложке: Shutterstock/Jacob Lund