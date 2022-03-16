Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Недвижимость в Лос-Анджелесе для иностранных инвесторов: стоит ли вкладываться?

Колонки
Леона Юусати
Леона Юусати

Основатель компании LeonaEstatesInc

Алина Пак

Десятилетиями резиденты Америки и международные инвесторы считают недвижимость США долгосрочной инвестицией. Однако разные сектора рынка различаются как характеристиками, так и ставками рентабельности.

О том, что нужно учитывать тем, кто решил вложиться в недвижимость за рубежом, рассказывает Леона Юусати, основатель компании LeonaEstatesInc и агент по недвижимости в Лос-Анджелесе. 

Недвижимость в Лос-Анджелесе для иностранных инвесторов: стоит ли вкладываться?

ВВП Соединенных Штатов на конец 2021 года составляет $24,01 трлн. и занимает первую позицию в мире. Сектор «Недвижимость» относится к категории «Финансы» (финансы, страхование, недвижимость, аренда, лизинг) и составляет 22,3% от ВВП страны.

Недвижимость предлагает инвесторам доход за счет повышения стоимости и прибыли, полученной от коммерческой деятельности, доход от аренды, доход при удержании за счет роста стоимости. Обеспечивает защиту от инфляции и представляется эффективным средством диверсификации инвестиционных портфелей.

Преимущества инвестирования в недвижимость включают пассивный доход, стабильный денежный поток, налоговые льготы, диверсификацию и кредитное плечо. 

Инвесторы могут выбрать тип недвижимости или право собственности на недвижимость, либо могут иметь доступ к долговым обязательствам по недвижимости в качестве кредитора или владельца ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. 

Растущее число вливаемых инвестиций в округ и количество стартапов с венчурным капиталом — все это строит и развивает динамичную экономику округа и штата.  

 

Обзор рынка округа Лос-Анжелес

Стремительно растущий рынок обладает рекордной оценочной стоимостью в $1,76 трлн.

  • Население округа 18,7 млн. жителей. 
  • Рост арендной платы на 2021 год составил 18,9% (до $1228 в месяц). 
  • Средняя стоимость дома по округу составляла $750 тыс. К марту 2022 года она стала оцениваться в $825 тыс.

Эксперты из NAR (National Association of Realtors) прогнозируют, что средняя стоимость дома по округу в будущем поднимется до $920 тыс. А Национальная Ассоциация строителей считает, что произойдет рост еще на 18% в 2022 году, так как стоимость строительных материалов растёт. 

В 2012 году средняя стоимость по округу была $165 тыс., к концу 2022 года планируется возрастание до $976 тыс. Десятилетний рост составит в долларовом эквиваленте предположительно $811 тыс.

 

Факторы, влияющие на рост стоимости недвижимости

  • Дефицит инвентаря;
  • Низкие ставки по ипотечным кредитам;
  • Безопасность инвестиций;
  • Изменения в структуре продаж (дистанционные продажи внутри страны и международные сделки);
  • Ежегодное увеличение стоимости материалов;
  • Средняя запрашиваемая цена по округу Лос-Анджелес составила $825 тыс. на март 2022 года.

Инвесторы во всем мире предпочитают низко рисковые инвестиции. Сфера недвижимости относится к консервативному уровню риска. «Tangibleasset», материальный актив, служит одной из причин безопасности, потому что объект не исчезнет в одночасье, если произойдёт обвал рынка.

В случае значительных колебаний рост цен в короткие сроки всегда возвращается на свои позиции. Сектор жилой недвижимости представляет собой необходимый и незаменимый элемент в жизни людей и экономики страны.

 

Направления, привлекающие международных инвесторов 

«Финансовый недостаток» в активе означает инвестирование: инвестор получает прибыль, если стоимость актива упадёт — это «короткая позиция». Это противоположно более традиционной покупке недвижимости — «длинной позиции», когда к инвестору приходит прибыль при условии, если стоимость актива вырастет со временем.

Есть несколько способов для достижения «короткой позиции» при работе с проблемной недвижимостью:

 

Shortsale

Приобретение объектов с пометкой «короткая продажа» подразумевает, что актив имеет финансовый недостаток, то есть текущий домовладелец не справляется с платежами по ипотеке.

Когда фактический владелец получает от банка уведомления о дефолте «Notice of Default», он имеет право продать объект в течение 90 дней для погашения ипотеки кредитору. Иначе объект будет конфискован и принудительно продан на аукционе.

С одобрения банка домовладельцу намного выгоднее продать объект, так как дальнейший процесс может привести к краху кредитной истории и невозможности в период от 3 до 7 лет приобрести повторно дом, в зависимости от типа предыдущей ипотеки в дефолте. 

Для работы с таким типом недвижимости агент производит детальный сбор информации и анализ: есть ли дополнительные кредитные линии, задолженность по налогам IRS.

В дополнение агенту потребуется подтверждение финансовых сложностей (FinancialHardship) со стороны продавца для коммуникации с представителем банка или кредитной организацией (Servicer).

Процесс коммуникаций и ведения таких типов сделок требует четкости и экономии времени, потому что продавец ограничен сроком в 90 дней. Этот срок предоставляется заёмщику по закону не на поиск покупателя, а на полное погашение ипотечного кредита с процентами и штрафами.

Проблемная недвижимость с пометкой «короткая продажа» позволяет инвестору приобрести объект по стоимости равной долгу.

 

Pre-foreclosure / Foreclosure property 

Этот тип недвижимости лишен права выкупа. В течение 90 дней домовладелец не достиг результатов по «короткой продаже».  После получения уведомления о продаже «Notice of Sale» от кредитора, в течение 21 дня объект выставляется на открытый аукцион, проходящий в здании суда.

Каждый документ, имеющий юридическую силу, включая вышеописанные уведомления, регистрируется офисом окружного клерка. В продолжение 21 дня, кредитор в соответствии с законом обязан разместить легальное уведомление в городской газете не менее трех раз, с периодичностью один раз в неделю.

Существуют определённые требования по подготовке и участию в торгах:

  • участие может быть как дистанционное, так и личное, но правила будут разными;
  • оплата производится только наличными в здании суда, так как это «деньги, не обременённые кредитом»;
  • агент, представляющий интересы своего клиента, должен присутствовать лично на аукционе.
При личном присутствии опытный агент может определить конкурентов и, используя опыт и навыки, получить необходимый объект(ы) для своего клиента. 

 

Flipping 

Объекты недвижимости, приобретенные с аукциона, иногда требуют определенных улучшений или ремонта. «Флиппинг» — это стратегия инвестирования в недвижимость, при которой инвестор приобретает недвижимость не для использования, а с намерением улучшить и продать для того, чтобы получить прибыль.

Flipping может генерировать возврат по инвестициям от 20 до 50% в год в зависимости от выбранного типа недвижимости. Средняя рентабельность инвестиций по объекту в средней сложности составляет 32%.

Соблюдение «правила 70%» помогает новым инвесторам оценить потенциал до момента приобретения объекта путем простых математических расчетов. 

 

REO / Real estate owned

Объекты, не проданные с аукциона по обращению взыскания Foreclosure, повторно возвращаются на другой аукцион с пометкой REO («Имущество, принадлежащее кредитору»).

Банки и финансовые институты продают активы со скидкой по сравнению с ее рыночной стоимостью, поскольку продажа такой недвижимости обычно не основное направление деятельности банка. 

Хранение недвижимости требует дополнительных затрат на поддержание объектов (страховки, налоги и т.д.), что ускоряет продажу на аукционе.

 

Нюансы, которые стоит учесть иностранным инвесторам

  • Резиденты Америки живут в кредит – даже бизнес не исключение. 
  • Аукционы предлагают цену намного ниже рынка – 40-70% от рыночной стоимости.
  • 95% иностранных инвесторов работают с наличными деньгами.

Преимущество инвесторов с наличными деньгами состоит в том, что американские банки не выдают кредит инвестору, если в доме существует хоть малейший недостаток. Например, не работающая кухня или ванная комната, дыра в потолке, стенах или полу, отсутствие кухонных шкафов и т.д.

Банк закладывает все риски, в том числе риск принудительной продажи. В случае неуплаты по ипотеке, банк заинтересован выдать кредит на те объекты, которые готовы к заселению и не требуют ремонта. Это существенно затрудняет приобретение аукционных объектов американскими инвесторами, но предоставляет возможности для иностранных инвесторов.

С одной стороны, спрос (покупатели и дефицит рынка), а с другой стороны, предложения (аукционы). Такие условия создают благоприятный климат для международных инвесторов. Максимальный срок пребывания дома на рынке Лос-Анджелеса составляет 42 дня (на март 2022 года). 

По запросу покупателя возможна оплата некоторых объектов криптовалютой, если продавец согласен на такую валюту. Но в итоге он все равно рассчитывает получить сумму в долларах, и Bitpay, американский сервис по обработке платежей биткоин, — отличное решение для конвертации. 

При работе с агентом, брокером, офисом по недвижимости в США всегда проверяйте наличие и номер государственной лицензии на сайте Департамента недвижимости

Эта статья предназначена только для информационных целей и не заменяет профессиональную консультацию лицензированного адвоката, налогового специалиста или финансового консультанта.

Фото на обложке предоставлено автором

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Будет ли дефолт в России? Рассуждает эксперт по финансовому рынку
  2. 2 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
  3. 3 Как теперь общаться с клиентами — гайд
  4. 4 Методы поддержки ментального здоровья сотрудников в кризис — выбираем подходящие
  5. 5 Как уехать в Канаду со своим стартапом? Главное о программе Startup VISA
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

17 марта 2022

Huawei Optical Network Challenge 2022

18 марта 2022

TechChill

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

Все ВОЗМОЖНОСТИ