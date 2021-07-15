Зачем компании проводить аудит бизнес-процессов

Согласно исследованию Сидни Йошида «Айсберг игнорирования», высшее руководство видит только верхушку — 4% проблем, менеджерам среднего звена известно о 9%, рядовые сотрудники видят почти весь айсберг — 74% проблем. Генеральный директор компании «ЛАНИТ — Би Пи Эм» Игорь Потоцкий рассказывает, как проанализировать бизнес-процессы компании и понять, что нужно оптимизировать.

Любой бизнес — это множество процессов. Хорошо, когда они прозрачны, и все участники работают, следуя согласованной схеме, а руководитель уверен, что все стандарты соблюдаются. На практике «‎сверху» чаще всего не видно, как на самом деле идут дела и на чем «спотыкаются» сотрудники, ведь со временем любой бизнес-процесс видоизменяется и начинает жить своей жизнью.

Как проводится аудит

Аудит позволяет беспристрастно увидеть все взаимосвязи внутри компании и понять, где ошибается бизнес, и на чем теряет клиентов и деньги. Качественно проведенный аудит показывает, как выглядят процессы «на земле».

Аудит — это всегда независимая внешняя оценка, от компании-заказчика потребуется только команда экспертов, которая понимает, как работает бизнес и знает всю внутреннюю «кухню». Анализ процессов можно провести вручную.

Что необходимо?

опросить сотрудников;

проверить документы;

проследить путь каждого процесса;

выявить узкие места.

Нужно помнить, что метод опроса часто не отражает всю суть и слишком часто люди на местах боятся жаловаться на сложности, понимая, что получат от руководства только еще больше проблем и обвинений в плохой работе. Ручной анализ не поможет собрать данные и найти закономерности в разрезе разных подразделений компании и тем более многочисленных филиалов.

Например, федеральный телеком-оператор с огромным числом клиентов должен видеть срез по всем процессам во всех регионах. По каким вопросам идут обращения в службу поддержки? На каких этапах уходят клиенты? Как быстро на запросы клиентов отвечает колл-центр? Оценить это вручную нереально.

Технологии беспристрастны, и чтобы провести аудит гораздо более продвинутого уровня, сделать его можно с использованием специального ПО.

Что для этого нужно

Для решения масштабных задач используют технологию process mining, которая позволяет строить граф процесса на основе цифровых следов и проводить его глубинный анализ. Например, когда клиент звонит провайдеру, информация об этом звонке фиксируется с точностью до секунды, а CRM-система получает данные о всех активностях этого клиента.

Когда клиент закрывает договор, можно восстановить и отрисовать весь его путь в компании: когда и с чем он обращался, и какие действия предшествовали закрытию договора. Что, если в определенный момент времени ушли сразу 100 клиентов? Process mining позволяет увидеть статистику сразу по всем и выявить закономерности.

Мы работали с компанией, которая предоставляла логистические услуги по всей стране — это сотни сотрудников, десятки подрядчиков и тонны документации. На определенном этапе стало понятно, что у бизнеса часто банально не сходится дебет с кредитом — пока на одном конце страны платили за доставку груза морем, в другом не хватало денег на его хранение или дальнейшую транспортировку.

Проведя аудит, мы поняли, что на проблему бухгалтерских нестыковок нужно смотреть шире, и сам процесс взаимодействия с клиентом начинается некорректно.

Это значит, что на практике клиентский менеджер часто, не заключив договор и не определив стоимость услуги, уже начинал перевозку груза.

Соответственно, далее сумма и условия могли измениться — например, груз оставался в порту на два дополнительных дня, но счет на эту услугу клиенту вовремя не выставлялся. Дальше начинались споры, согласования, и в конечном итоге компания теряла деньги.

Чтобы еще больше «заземлить» руководителя и показать, как устроены процессы в реальности, в дополнение к ПО отлично использовать японскую практику «гемба».

Секрет японской практики

В привычном понимании, при использовании этого метода руководитель приходит на место подчиненного и делает его работу. Во время аудита консультант делает то же самое — приходит на место сотрудника и пытается разобраться, что тормозит его производительность, где пресловутые узкие места, которые снижают эффективность.

Так, в одном из банков мы увидели, что персоналу в отделениях нужно сканировать документы и отправлять их на рассмотрение. При этом документы часто сшиты и их нельзя разделить, складывать бумаги неудобно, человек стоит и часами мучается, чтобы собрать пакет сканов, а потом ждет, пока эти нечеткие кривые версии документов рассмотрят при оформлении кредита.

Проблема опять же в том, что редкий сотрудник придет к руководству и скажет: мне так неудобно, нужно что-то менять, давайте оптимизируем процесс, а высший менеджмент абсолютно не в курсе ситуации и видит только, что заявки клиентов обрабатываются с черепашьей скоростью.

«Гемба», правда, может ухватить только одну ниточку — за каждого не поработаешь и сотню проблем на местах не проанализируешь, но это хорошо помогает продемонстрировать бизнесу реальное положение дел. Поэтому лучше всего работает комбинация: «гемба» на ключевых позициях, а полноценный анализ в масштабе лучше делать уже с применением process mining.

Объективно, инструментов классического аудита давно недостаточно. Опрос сотрудников и анализ документов все чаще не способен ухватить все нити «сломавшегося» процесса.

Прошли времена, когда можно было год проводить анализ бизнеса, еще год писать рекомендации и потом пару лет внедрять согласованные ИТ-решения. Замечая ошибки, аудит должен сразу предлагать возможные решения, в том числе технологические.

Советы перед аудитом бизнес-процессов

Определитесь с целями. Если нужно прежде всего найти узкие места и оптимизировать существующие процессы, достаточно будет верхнеуровневого анализа. Если же предстоит проект по автоматизации, нужна будет глубокая проработка, включающая детальную прорисовку процессов и планирование ИТ- инфраструктуры.

Проясните для себя, какие процессы пора перевести в цифру, с чего стоит начать аудит в первую очередь — автоматизация уже стала «гигиеной» бизнеса. Чем позже вы решитесь на автоматизацию, тем больше шансов у ваших конкурентов.

Выделите ресурсы внутри компании — аудит требует времени и вовлеченности команды. Человек, который знает бизнес изнутри, станет драйвером изменений.

Будьте готовы к тому, что аудит — это первый этап цифровых изменений, и после анализа перестроить придется не только бизнес-процессы, но и привычное мышление.

Everybody lies. Доверьтесь ПО, которое может показать, как работает бизнес на самом деле. Ваши сотрудники не самый надежный источник информации.

Фото на обложке: Alones/shutterstock.com