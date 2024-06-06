Auto China 2024: летающие машины, внедорожники для русских и электромобили

Наталья Перязева, генеральный директор «Группа Лоджик Старс», побывала на выставке и рассказала, какие модели появятся на российском рынке, а какие ждать не стоит.

С 25 апреля по 4 мая в Пекине проходила международная автомобильная выставка Auto China 2024. Посетители увидели 117 новых моделей автомобилей от компаний из Китая, Японии, США, Германии и других стран.

5 трендов, на которые стоит обратить внимание

Расскажем о пяти трендах Auto China 2024, на которые стоит ориентироваться, если вы работаете с авторынком в России и за рубежом.

Летающие машины

Один из самых неожиданных трендов, который станет актуален к концу 2024 года, — запуск серии eVTOL, то есть летающих машин. Самым ярким технологическим экспонатом выставки стал двухместный электрокар X3 от компании HT Aero (включён в концерн XPeng).

Xpeng уже получила предварительное разрешение на полёты от Управления гражданской авиации Китая (CAAC) и готовится к запуску производства аэромобиля в четвертом квартале этого года.

Первый управляемый человеком летающий электрокар будет стоит около 1 млн юаней. По текущему курсу это около 13 млн рублей.



Двухместный электрокар X3 от компании HT Aero на выставке Auto China 2024

Создатели заверяют, что X3 будет работать по принципу квадрокоптера, и сделали корпус машины лёгким для перемещения на малых высотах, а также оснастили её системами безопасности для дорожного движения. Правда, пока увидеть полёт электрокара можно только на компьютерном экране.

Технология откроет новые перспективы в сфере транспортировки грузов и пассажиров, что, скорее всего, сильно скажется на доступности городской инфраструктуры, особенно в перегруженных мегаполисах.

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Внедорожники для русских

Ещё одно интересное наблюдение, которое я сделала на стенде Skywell, — при ориентации на российского потребителя компании стараются выпускать внедорожники. В то время как в Европе и Китае автопроизводители акцентируют внимание на создании электрических седанов и малолитражных автомобилей.

Ориентацию на внедорожники в России я связываю с географическими и климатическими особенностями страны, а также с предпочтениями отечественных потребителей, которые ценят высокую проходимость и надежность автомобилей в условиях российских дорог.

Думаю, в ближайшее время мы точно увидим на отечественном рынке компактный городской кроссовер Chery Tiggo 9 PHEV, запас хода которого на полном баке достигает 1400 км.

Презентация новых автомобилей Chery, в том числе Chery Tiggo 9 PHEV, вызвала ажиотаж у посетителей выставки. Некоторые стояли несколько часов, чтобы увидеть автомобиль лично

Ещё в Россию, скорее всего, привезут Omoda E5 и Omoda C7 от суббренда Chery. Автомобили Omoda уже представлены на российском рынке. Китайцы не планируют это менять.

Инфраструктура для электроавтомобилей

На выставке было повышенное внимание к заправочным станциям и консолям для питания электробатарей. Автопроизводители начинают выходить за рамки своего рынка и наступают на территорию поставщиков батарей и сервисных компаний, занимающихся обслуживанием батарейных узлов.

Основная борьба за внимание покупателей будет вестись при помощи удобного техобслуживания электромобилей, а не шикарного дизайна. Приоритет отдадут тем компаниям, кто сможет быстро и без лишних движений менять элементы питания.

На выставке презентовали электрический спорткар DE-FINE от JAC. Его внешний вид впечатляет. Но сможет ли компания предоставить клиентам комфортное техобслуживание?

Компания NIO, кроме восьми новых моделей 2024 года, включая умный электрический представительский седан ET7, продемонстрировала свою систему замены батареи, которая позволяет осуществлять процедуру за несколько минут. В партнерство с NIO вошли такие автомобильные гиганты, как GAC, Changan, Geely, JAC и Lotus. Так что это не просто тренд будущих лет, а новый формирующийся отраслевой стандарт.

Нужно иметь в виду, что Китай стремится к строгому экологическому регулированию в производстве и утилизации. Поэтому очевидно, что вместе с электробатареями китайские автопроизводители придумывают решения по их утилизации.

Совместная презентация OMODA и JAECOO. Первый бренд рассказал про новую модель своего кроссовера C7, который эксперты уже считают прорывом в области инновационных технологий и дизайна. Второй представил две гибридные новинки: J7 PHEV с системой полного привода ARDIS и J8 PHEV третьего поколения с системой TORQUE VECTORING

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Машины вне города

Многие уважающие себя китайские бренды активно разрабатывают решения, ориентированные на автолюбителей, предпочитающих активный отдых на природе. Некоторые модели, представленные на Auto China 2024, были укомплектованы специализированными аксессуарами: палатками, тентами и походным снаряжением.

Больше всего людей заметили рядом с AION Y Plus от GAC, гибридным автомобилем HT-i от Skyworth и l9 от LiXiang. У последних двух в комплектации есть специальные матрасы под салон их автомобилей.

Важно отметить, что эта тенденция касается именно китайского рынка. Поездки на машине для китайцев — практически единственная возможность отправиться на отдых. Россияне тоже любят автотуризм, но пока ни одна из китайских компаний не заявляла о возможном выводе таких комплектаций на наш рынок.

Компактный электрический SUV Y Plus от компании GAC AION, который предлагает улучшенный дизайн и технологии по сравнению с предыдущими моделями. Основой автомобиля служит платформа GAC Aion Electric Platform 2.0 (AEP 2.0), которая обеспечивает высокую производительность и большой запас хода Доверие к микроблогерам Среди коллег с Востока активно обсуждается рост влияния микроблогеров, в том числе в автобизнесе. В этом году автосалон решил запустить в один день и представителей СМИ, и дилеров, что оказалось проблемой для всех присутствующих. Вокруг некоторых автомобилей собралось так много желающих посмотреть, что мы не могли подойти к новинкам нескольких часов. Кажется, в следующий раз AutoChina лучше организовывать отдельные дни для блогеров, которые смогут полноценно насладиться и дизайном, и технологическими апдейтами. Блогеры фотографируются с Jiyue 01 — новым электрическим SUV, разработанном в сотрудничестве китайских компаний Geely и Baidu под маркой Ji Yue Микроблогеры стали важным каналом коммуникации с потребителями, сравнимым с официальными СМИ. Благодаря обзорам бренды легко привлекают внимание как обычных пользователей, так и профессиональных обозревателей со всего мира. Общий контекст рынка, в котором нам предстоит работать, — более совершенные технологические решения. Пока интересует то, как с этими трендами будут работать наши российские коллеги, как они адаптируют свои продукты и какие стратегии выберут при работе с отечественным потребителем. Фото на обложке: Shutterstock