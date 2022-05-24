Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения

По прогнозам Gartner Inc, в этом году бизнес потратит на корпоративные информационные технологии почти на 10% больше денег, чем в предыдущем. Сюда же входят и расходы на программное обеспечение для автоматизации HR-процессов: рекрутинга, адаптации и обучения сотрудников. В России этот сектор тоже растет год от года. В этом году сектор озаботился острой новой потребностью — запросом на импортозамещение такого ПО.
Надежда Макова, издатель медиа «Теории и практики» и основатель LXP-платформы K-AMPUS, рассказала, какие платформы для автоматизации HR-процессов доступны российскому бизнесу.
Содержание:
- Почему не стоит отказываться от автоматизации HR-процессов
- Локальные системы для автоматизации процессов
- Российский рынок ERP-систем
- Российские платформы для автоматизации HR-процессов
- Обучение и развитие
- Рекрутмент
- Базы знаний
- Корпоративные социальные сети
- Кадровый учет
- Оценка персонала
Почему не стоит отказываться от автоматизации HR-процессов
Сегодня бизнес нуждается в российских аналогах программного обеспечения под любые цели. HR-процессы не исключение. В то же время считается, что автоматизацию этого направления можно оставить до более спокойных времен. Это не так.
Автоматизация процессов освобождает около 40% рабочего времени HR-специалистов. Это значит, что они смогут уделять больше ресурсов стратегическим задачам — рекрутингу, адаптации, обучению сотрудников и сопровождению их работы в компании, а сотрудники будут чувствовать себя стабильно.
Локальные системы для автоматизации процессов
Приходится признавать, что замену придется искать практически для всего. Это могут быть и наборы отдельных инструментов, например, для подбора персонала, и универсальные системы, которые помогали автоматизировать все HR-процессы.
Одна из таких систем — ERP-система SAP и ее HCM-решение для HR — SAP SuccessFactors (HCM — Human Capital Management). В середине апреля компания заявила об уходе с российского рынка. Хорошая новость — на российском рынке уже есть решения, которые могут полностью или частично заменить HCM-решение SAP SuccessFactors.
Российский рынок ERP-систем
В 2020 году в России было пять основных поставщиков ERP-систем: 1С, Microsoft, Корпорация «Галактика», SAP и «Компас». При этом 1С занимала около 45% рынка, но крупнейшие компании страны — «Сбербанк», «Газпром», Лукойл, РЖД, «Росатом» и другие — пользовались продуктами SAP.
До 2020 года 1С также лидировала среди российских компаний.
Несмотря на то, что лидерская позиция на российском рынке принадлежит российской компании, вопрос с импортозамещением стоит очень остро. Далеко не у всех ERP-систем есть функционал, эффективно закрывающий потребности HR-специалистов.
Расскажу, на что обращать внимание при выборе решения для автоматизации HR-процессов.
Чек-лист: каким должно быть ПО для автоматизации HR-процессов (в том числе обучения)
- данные хранятся на российском облаке;
- ПО можно развернуть в компании за несколько дней;
- все документы и материалы компании легко перенести в новую (выбирайте вендора, у которого уже есть такой опыт);
- контент в системе можно быстро поменять в зависимости от запросов бизнеса и изменений в экономике, на рынке труда;
- работа ПО не зависит от иностранных провайдеров;
- решение можно быстро и недорого интегрировать с другими корпоративными системами (наилучший вариант — решение с открытым API).
Прежде чем приступать к поиску вендоров, важно точно определить задачи системы, которые вы хотите решить с ее помощью. От этого зависит наполнение системы, ее стоимость и необходимость доработок.
Российские платформы для автоматизации HR-процессов
Обучение и развитие
iSpring — это комплексное решение для корпоративного онлайн-обучения, которое состоит из учебного портала iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite (приобретаются отдельно).
Ключевые возможности:
- конструктор, с помощью которого можно создавать курсы под любые цели (более 68 000 шаблонов курса входят в решение);
- инструменты для формирования пошаговых программ обучения для разных отделов и контроля прогресса сотрудников;
- инструменты для объединения сотрудников в отделы или учебные группы;
- инструменты для проведения онлайн-тестирования.
K-AMPUS — LXP-платформа для эффективного развития команд и автоматизации всех процессов корпоративного обучения, которая ориентирована на активную роль каждого пользователя, что существенно повышает вовлеченность в процесс.
Ключевые возможности:
- автоматизация формирования индивидуальных планов развития для каждого сотрудника на основе входной диагностики soft skills и hard skills для выполнения рабочих обязанностей;
- база знаний из более чем 3000 единиц, которая позволяет оптимизировать бюджет компании за счет включения в учебные планы бесплатных материалов (их более половины каталога) и закупать дополнительные курсы без необходимости заключения дополнительных контрактов с провайдерами, а по принципу «одно окно»;
- возможность самостоятельно добавлять материалы, созданные сотрудниками, рекомендовать их друг другу, оставлять отзывы и ставить оценки;
- встроенный LMS-модуль для администрирования процесса обязательного обучения: массовое назначение, бюджетирование, аналитика, формирование календаря обучающих мероприятий;
- модуль «Практические развивающие задачи», инструмент для вовлечения руководителей в развитие своих команд с предустановленным каталогом задач с привязкой к конкретным компетенциям;
- автоматизация процесса адаптации: гибкая система назначения обучения по параметру «дата выхода сотрудника на работу»;
- методическое сопровождение платформы для ее популяризации среди сотрудников, например, подготовка тематических рассылок с бесплатными материалами для развития корпоративных компетенций;
- встроенный модуль «Оценка 360».
Teachbase — платформа дистанционного обучения.
Ключевые возможности:
- модуль очного обучения, с помощью которого можно автоматизировать не только онлайн-события;
- возможность настроить корпоративный стиль интерфейса;
- аналитика: понятные отчеты и наглядная инфографика, а также возможность сформировать подробный отчет для руководства;
- автоназначение курсов для заранее заданных групп сотрудников;
- геймификация под бизнес-цели, включая инструменты для поддержания мотивации сотрудников: открытый рейтинг, магазин наград и прочее.
Рекрутмент
Хантфлоу — программа для эффективного подбора персонала.
Ключевые возможности:
- возможность общаться с кандидатами, не выходя из системы и с использованием готовых шаблонов писем;
- интеграция с Zoom для планирования и проведения интервью;
- распознавание текстов резюме и фотографий кандидатов из документов разных форматов;
- сохранение резюме кандидатов с сайтов-агрегаторов и автоматическое распознавание дубликатов, которые уже есть в системе;
- возможность работать в системе совместно с руководителями отделов, для которых рекрутер ищет сотрудника;
- управление всей воронкой рекрутинга в одной системе;
- создание отчетов о процессе рекрутинга.
Amazing Hiring — платформа для поиска IT-кандидатов.
Ключевые возможности:
- поиск кандидатов по социальным сетям и профессиональным сайтам-агрегаторам;
- автоматизация поиска с помощью AI-технологий;
- сбор полной информации о кандидате, включая доступные контакты и ссылки на социальные сети, в профиле потенциального сотрудника;
- персонализированная коммуникация с кандидатом на основе его профессионального опыта и готовых шаблонов;
- синхронизация учетной записи с другими сервисами автоматизации HR-процессов.
Talantix — CRM-система для рекрутмента от HeadHunter.
Ключевые возможности:
- автоматический импорт и разбор откликов на вакансии на HeadHunter и сохранение резюме с сайтов-агрегаторов;
- поиск кандидатов по заданным критериям и оценка резюме на предмет соответствия требованиям вакансии;
- распознавание дубликатов резюме;
- ведение истории общения с кандидатом;
- интеграция с мессенджерами для общения с кандидатами;
- чек-листы для оценки кандидата во время интервью;
- формирование отчетов по процессу рекрутинга.
Базы знаний
Yandex Wiki — бесплатная база знаний для сотрудников компании.
Ключевые возможности:
- сохранение в базе знаний и систематизация внутренних документов — описаний проектов, рабочих инструкций и других;
- управление доступом сотрудников к документам;
- экономия времени на поиске информации; использование поиска по всем страницам базы знаний для оперативных ответов на ваши вопросы;
- отслеживание истории изменений документов;
- управление задачами сотрудников.
Битрикс24 — это единое хранилище корпоративных данных.
Ключевые возможности:
- создание и редактирование базы знаний с использованием умных шаблонов;
- настройка прав доступа для каждого сотрудника;
- умный поиск нужных документов;
- возможность поделиться документами с людьми, которые не работают в компании;
- чат для обсуждения материалов из базы знаний;
- объединение материалов по темам проектов;
- доступ к базе знаний с компьютера, планшета или смартфона.
Weeek — набор инструментов для работы команды: базы знаний, канбан-доски, календари и так далее.
Ключевые возможности:
- текстовый редактор для создания материалов и возможность прикрепления к документам других файлов;
- систематизация документов по тематикам;
- кастомизация контента;
- управление задачами сотрудников.
Корпоративные социальные сети
«Пряники» — геймифицированная платформа для корпоративных коммуникаций.
Ключевые возможности:
- новостная лента, в которой сотрудники могут делиться контентом с коллегами;
- единый каталог рабочих контактов сотрудников компании;
- цифровые профили сотрудников;
- возможность создавать тематические группы;
- инструменты для геймификации сотрудников.
DaOffice — платформа для корпоративных коммуникаций и управления распределенным персоналом.
Ключевые возможности:
- обсуждение корпоративных новостей и событий в ленте и личных сообщениях;
- адаптированная лента для каждого пользователя;
- цифровые профили сотрудников;
- совместная работа над документами;
- умный поиск документов и информации;
- система поощрения пользователей сети;
- оформление сети в корпоративном стиле;
- создание отчетов о вовлеченности сотрудников;
- интеграция с другими IT-системами компании.
Кадровый учет
«Контур.Персонал» — программа для учета кадровых событий и формирования документов.
Ключевые возможности:
- работа с электронными трудовыми книжками;
- автоматизация кадровых бизнес-процессов;
- работа со штатным расписанием;
- ведение личных дел сотрудников;
- учет движения персонала, отпусков и больничных;
- управление документами по аттестации и обучению персонала;
- создание кадровой отчетности и другое.
Directum HR Pro — комплексная система для решения кадровых бизнес-задач.
Ключевые возможности:
- обмен с сотрудниками кадровыми документами в цифровом виде;
- оформление кадровых документов и ведение электронного архива;
- ведение кадровых графиков;
- оформление командировок;
- управление заявками на сервисные работы;
- личные кабинеты сотрудников с доступом к кадровым системам и документам;
- бесшовные интеграции с HRM-системами.
HRlink — система для ведения электронного кадрового документооборота.
Ключевые возможности:
- цифровое подписание кадровых документов;
- создание электронных подписей сотрудников;
- авторизация через «Госуслуги»;
- статусы по каждому документу и отправка напоминаний, если сотрудникам нужно что-то подписать;
- интуитивный интерфейс;
- интеграция с другими системами.
Оценка персонала
Pnp — сервис для проведения опросов сотрудников и составления HR-аналитики.
Ключевые возможности:
- конструктор опросов под любые цели;
- аналитика опросов;
- адаптация сервиса к любым устройствам;
- хранение данных в Yandex Cloud в соответствии с 152-ФЗ.
Keyhabits — платформа для мониторинга обратной связи от сотрудников с рекомендациями по повышению их вовлеченности в жизнь компании.
Ключевые возможности:
- классификация тональности открытых ответов сотрудников;
- аналитические отчеты, которые позволяют выявить приоритеты компании;
- конструктор анкет для создания опросов.
Proaction.pro — платформа для онлайн-оценки сотрудников и кандидатов.
Ключевые возможности:
- готовые профили оценки сотрудников для специальностей и распространенных корпоративных компетенций;
- конструктор тестов под разные бизнес-задачи;
- возможность использовать в одном тесте разные инструменты для проверки уровня компетенций;
- хранение всех инструментов и результатов оценки персонала в одной системе по принципу «одного окна».
Несмотря на все сложности, связанные с санкциями 2022 года и уходом многих игроков с рынка автоматизации HR-процессов, включая обучение, у нас все еще есть выбор. Со временем он станет только шире — на рынке появятся новые отечественные компании, которые предложат удобное и полезное программное обеспечение.
Поэтому задача бизнеса сегодня — определить свои цели и задачи и собрать для их решения экосистему из систем автоматизации, которые легко интегрируются друг с другом.
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