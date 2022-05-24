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Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения

Колонки
Надежда Макова
Надежда Макова

CEO «Теории и практики» и K-AMPUS

Алина Алещенко

По прогнозам Gartner Inc, в этом году бизнес потратит на корпоративные информационные технологии почти на 10% больше денег, чем в предыдущем. Сюда же входят и расходы на программное обеспечение для автоматизации HR-процессов: рекрутинга, адаптации и обучения сотрудников. В России этот сектор тоже растет год от года. В этом году сектор озаботился острой новой потребностью — запросом на импортозамещение такого ПО.

Надежда Макова, издатель медиа «Теории и практики» и основатель LXP-платформы K-AMPUS, рассказала, какие платформы для автоматизации HR-процессов доступны российскому бизнесу.

Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения

Содержание:

  1. Обучение и развитие
  2. Рекрутмент
  3. Базы знаний
  4. Корпоративные социальные сети
  5. Кадровый учет 
  6. Оценка персонала

 

Почему не стоит отказываться от автоматизации HR-процессов

Сегодня бизнес нуждается в российских аналогах программного обеспечения под любые цели. HR-процессы не исключение. В то же время считается, что автоматизацию этого направления можно оставить до более спокойных времен. Это не так. 

Автоматизация процессов освобождает около 40% рабочего времени HR-специалистов. Это значит, что они смогут уделять больше ресурсов стратегическим задачам — рекрутингу, адаптации, обучению сотрудников и сопровождению их работы в компании, а сотрудники будут чувствовать себя стабильно.

 

Локальные системы для автоматизации процессов

Приходится признавать, что замену придется искать практически для всего. Это могут быть и наборы отдельных инструментов, например, для подбора персонала, и универсальные системы, которые помогали автоматизировать все HR-процессы. 

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Одна из таких систем — ERP-система SAP и ее HCM-решение для HR — SAP SuccessFactors (HCM — Human Capital Management). В середине апреля компания заявила об уходе с российского рынка. Хорошая новость — на российском рынке уже есть решения, которые могут полностью или частично заменить HCM-решение SAP SuccessFactors. 

 

Российский рынок ERP-систем

В 2020 году в России было пять основных поставщиков ERP-систем: 1С, Microsoft, Корпорация «Галактика», SAP и «Компас». При этом 1С занимала около 45% рынка, но крупнейшие компании страны — «Сбербанк», «Газпром», Лукойл, РЖД, «Росатом» и другие — пользовались продуктами SAP. 



До 2020 года 1С также лидировала среди российских компаний. 

Несмотря на то, что лидерская позиция на российском рынке принадлежит российской компании, вопрос с импортозамещением стоит очень остро. Далеко не у всех ERP-систем есть функционал, эффективно закрывающий потребности HR-специалистов. 

Расскажу, на что обращать внимание при выборе решения для автоматизации HR-процессов.

 

Чек-лист: каким должно быть ПО для автоматизации HR-процессов (в том числе обучения)

  • данные хранятся на российском облаке;
  • ПО можно развернуть в компании за несколько дней;
  • все документы и материалы компании легко перенести в новую (выбирайте вендора, у которого уже есть такой опыт);
  • контент в системе можно быстро поменять в зависимости от запросов бизнеса и изменений в экономике, на рынке труда;
  • работа ПО не зависит от иностранных провайдеров;
  • решение можно быстро и недорого интегрировать с другими корпоративными системами (наилучший вариант — решение с открытым API).

Прежде чем приступать к поиску вендоров, важно точно определить задачи системы, которые вы хотите решить с ее помощью. От этого зависит наполнение системы, ее стоимость и необходимость доработок.

 

Российские платформы для автоматизации HR-процессов

Обучение и развитие

iSpring — это комплексное решение для корпоративного онлайн-обучения, которое состоит из учебного портала iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite (приобретаются отдельно). 

Ключевые возможности: 

  • конструктор, с помощью которого можно создавать курсы под любые цели (более 68 000 шаблонов курса входят в решение);
  • инструменты для формирования пошаговых программ обучения для разных отделов и контроля прогресса сотрудников;
  • инструменты для объединения сотрудников в отделы или учебные группы;
  • инструменты для проведения онлайн-тестирования.

 

K-AMPUS — LXP-платформа для эффективного развития команд и автоматизации всех процессов корпоративного обучения, которая ориентирована на активную роль каждого пользователя, что существенно повышает вовлеченность в процесс. 

Ключевые возможности:

  • автоматизация формирования индивидуальных планов развития для каждого сотрудника на основе входной диагностики soft skills и hard skills для выполнения рабочих обязанностей;
  • база знаний из более чем 3000 единиц, которая позволяет оптимизировать бюджет компании за счет включения в учебные планы бесплатных материалов (их более половины каталога) и закупать дополнительные курсы без необходимости заключения дополнительных контрактов с провайдерами, а по принципу «одно окно»;
  • возможность самостоятельно добавлять материалы, созданные сотрудниками, рекомендовать их друг другу, оставлять отзывы и ставить оценки;
  • встроенный LMS-модуль для администрирования процесса обязательного обучения: массовое назначение, бюджетирование, аналитика, формирование календаря обучающих мероприятий;
  • модуль «Практические развивающие задачи», инструмент для вовлечения руководителей в развитие своих команд с предустановленным каталогом задач с привязкой к конкретным компетенциям;
  • автоматизация процесса адаптации: гибкая система назначения обучения по параметру «дата выхода сотрудника на работу»;
  • методическое сопровождение платформы для ее популяризации среди сотрудников, например, подготовка тематических рассылок с бесплатными материалами для развития корпоративных компетенций;
  • встроенный модуль «Оценка 360».

 

Teachbase — платформа дистанционного обучения.

Ключевые возможности:

  • модуль очного обучения, с помощью которого можно автоматизировать не только онлайн-события;
  • возможность настроить корпоративный стиль интерфейса;
  • аналитика: понятные отчеты и наглядная инфографика, а также возможность сформировать подробный отчет для руководства; 
  • автоназначение курсов для заранее заданных групп сотрудников; 
  • геймификация под бизнес-цели, включая инструменты для поддержания мотивации сотрудников: открытый рейтинг, магазин наград и прочее.

 

Рекрутмент

Хантфлоу — программа для эффективного подбора персонала.

Ключевые возможности:

  • возможность общаться с кандидатами, не выходя из системы и с использованием готовых шаблонов писем;
  • интеграция с Zoom для планирования и проведения интервью;
  • распознавание текстов резюме и фотографий кандидатов из документов разных форматов;
  • сохранение резюме кандидатов с сайтов-агрегаторов и автоматическое распознавание дубликатов, которые уже есть в системе;
  • возможность работать в системе совместно с руководителями отделов, для которых рекрутер ищет сотрудника;
  • управление всей воронкой рекрутинга в одной системе;
  • создание отчетов о процессе рекрутинга.

 

Amazing Hiring — платформа для поиска IT-кандидатов.

Ключевые возможности:

  • поиск кандидатов по социальным сетям и профессиональным сайтам-агрегаторам;
  • автоматизация поиска с помощью AI-технологий;
  • сбор полной информации о кандидате, включая доступные контакты и ссылки на социальные сети, в профиле потенциального сотрудника;
  • персонализированная коммуникация с кандидатом на основе его профессионального опыта и готовых шаблонов;
  • синхронизация учетной записи с другими сервисами автоматизации HR-процессов.

 

Talantix — CRM-система для рекрутмента от HeadHunter. 

Ключевые возможности:

  • автоматический импорт и разбор откликов на вакансии на HeadHunter и сохранение резюме с сайтов-агрегаторов;
  • поиск кандидатов по заданным критериям и оценка резюме на предмет соответствия требованиям вакансии;
  • распознавание дубликатов резюме;
  • ведение истории общения с кандидатом;
  • интеграция с мессенджерами для общения с кандидатами;
  • чек-листы для оценки кандидата во время интервью;
  • формирование отчетов по процессу рекрутинга.

 

Базы знаний

Yandex Wiki — бесплатная база знаний для сотрудников компании.

Ключевые возможности:

  • сохранение в базе знаний и систематизация внутренних документов — описаний проектов, рабочих инструкций и других;
  • управление доступом сотрудников к документам;
  • экономия времени на поиске информации; использование поиска по всем страницам базы знаний для оперативных ответов на ваши вопросы;
  • отслеживание истории изменений документов;
  • управление задачами сотрудников.

 

Битрикс24 — это единое хранилище корпоративных данных.

Ключевые возможности:

  • создание и редактирование базы знаний с использованием умных шаблонов;
  • настройка прав доступа для каждого сотрудника;
  • умный поиск нужных документов;
  • возможность поделиться документами с людьми, которые не работают в компании;
  • чат для обсуждения материалов из базы знаний;
  • объединение материалов по темам проектов;
  • доступ к базе знаний с компьютера, планшета или смартфона. 

 

Weeek — набор инструментов для работы команды: базы знаний, канбан-доски, календари и так далее.

Ключевые возможности:

  • текстовый редактор для создания материалов и возможность прикрепления к документам других файлов;
  • систематизация документов по тематикам;
  • кастомизация контента;
  • управление задачами сотрудников. 

 

Корпоративные социальные сети

«Пряники» — геймифицированная платформа для корпоративных коммуникаций. 

Ключевые возможности:

  • новостная лента, в которой сотрудники могут делиться контентом с коллегами;
  • единый каталог рабочих контактов сотрудников компании;
  • цифровые профили сотрудников;
  • возможность создавать тематические группы;
  • инструменты для геймификации сотрудников. 

 

DaOffice — платформа для корпоративных коммуникаций и управления распределенным персоналом.

Ключевые возможности:

  • обсуждение корпоративных новостей и событий в ленте и личных сообщениях;
  • адаптированная лента для каждого пользователя;
  • цифровые профили сотрудников;
  • совместная работа над документами; 
  • умный поиск документов и информации; 
  • система поощрения пользователей сети; 
  • оформление сети в корпоративном стиле; 
  • создание отчетов о вовлеченности сотрудников; 
  • интеграция с другими IT-системами компании.

 

Кадровый учет

«Контур.Персонал» — программа для учета кадровых событий и формирования документов.

Ключевые возможности:

  • работа с электронными трудовыми книжками;
  • автоматизация кадровых бизнес-процессов;
  • работа со штатным расписанием;
  • ведение личных дел сотрудников;
  • учет движения персонала, отпусков и больничных;
  • управление документами по аттестации и обучению персонала;
  • создание кадровой отчетности и другое.

 

Directum HR Pro — комплексная система для решения кадровых бизнес-задач.

Ключевые возможности:

  • обмен с сотрудниками кадровыми документами в цифровом виде;
  • оформление кадровых документов и ведение электронного архива;
  • ведение кадровых графиков;
  • оформление командировок;
  • управление заявками на сервисные работы;
  • личные кабинеты сотрудников с доступом к кадровым системам и документам;
  • бесшовные интеграции с HRM-системами.

 

HRlink — система для ведения электронного кадрового документооборота. 

Ключевые возможности:

  • цифровое подписание кадровых документов;
  • создание электронных подписей сотрудников; 
  • авторизация через «Госуслуги»;
  • статусы по каждому документу и отправка напоминаний, если сотрудникам нужно что-то подписать; 
  • интуитивный интерфейс;
  • интеграция с другими системами. 

 

Оценка персонала

Pnp — сервис для проведения опросов сотрудников и составления HR-аналитики.

Ключевые возможности:

  • конструктор опросов под любые цели;
  • аналитика опросов;
  • адаптация сервиса к любым устройствам;
  • хранение данных в Yandex Cloud в соответствии с 152-ФЗ.

 

Keyhabits — платформа для мониторинга обратной связи от сотрудников с рекомендациями по повышению их вовлеченности в жизнь компании.

Ключевые возможности:

  • классификация тональности открытых ответов сотрудников;
  • аналитические отчеты, которые позволяют выявить приоритеты компании;
  • конструктор анкет для создания опросов.

 

Proaction.pro — платформа для онлайн-оценки сотрудников и кандидатов. 

Ключевые возможности:

  • готовые профили оценки сотрудников для специальностей и распространенных корпоративных компетенций;
  • конструктор тестов под разные бизнес-задачи;
  • возможность использовать в одном тесте разные инструменты для проверки уровня компетенций;
  • хранение всех инструментов и результатов оценки персонала в одной системе по принципу «одного окна».

Несмотря на все сложности, связанные с санкциями 2022 года и уходом многих игроков с рынка автоматизации HR-процессов, включая обучение, у нас все еще есть выбор. Со временем он станет только шире — на рынке появятся новые отечественные компании, которые предложат удобное и полезное программное обеспечение.

Поэтому задача бизнеса сегодня — определить свои цели и задачи и собрать для их решения экосистему из систем автоматизации, которые легко интегрируются друг с другом.

Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
Иллюстрации предоставлены автором.

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