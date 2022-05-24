Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения

Надежда Макова, издатель медиа «Теории и практики» и основатель LXP-платформы K-AMPUS, рассказала, какие платформы для автоматизации HR-процессов доступны российскому бизнесу.

По прогнозам Gartner Inc, в этом году бизнес потратит на корпоративные информационные технологии почти на 10% больше денег, чем в предыдущем. Сюда же входят и расходы на программное обеспечение для автоматизации HR-процессов: рекрутинга, адаптации и обучения сотрудников. В России этот сектор тоже растет год от года. В этом году сектор озаботился острой новой потребностью — запросом на импортозамещение такого ПО.

Содержание:

Почему не стоит отказываться от автоматизации HR-процессов

Сегодня бизнес нуждается в российских аналогах программного обеспечения под любые цели. HR-процессы не исключение. В то же время считается, что автоматизацию этого направления можно оставить до более спокойных времен. Это не так.

Автоматизация процессов освобождает около 40% рабочего времени HR-специалистов. Это значит, что они смогут уделять больше ресурсов стратегическим задачам — рекрутингу, адаптации, обучению сотрудников и сопровождению их работы в компании, а сотрудники будут чувствовать себя стабильно.

Локальные системы для автоматизации процессов

Приходится признавать, что замену придется искать практически для всего. Это могут быть и наборы отдельных инструментов, например, для подбора персонала, и универсальные системы, которые помогали автоматизировать все HR-процессы.

Одна из таких систем — ERP-система SAP и ее HCM-решение для HR — SAP SuccessFactors (HCM — Human Capital Management). В середине апреля компания заявила об уходе с российского рынка. Хорошая новость — на российском рынке уже есть решения, которые могут полностью или частично заменить HCM-решение SAP SuccessFactors.

Российский рынок ERP-систем

В 2020 году в России было пять основных поставщиков ERP-систем: 1С, Microsoft, Корпорация «Галактика», SAP и «Компас». При этом 1С занимала около 45% рынка, но крупнейшие компании страны — «Сбербанк», «Газпром», Лукойл, РЖД, «Росатом» и другие — пользовались продуктами SAP.

До 2020 года 1С также лидировала среди российских компаний.

Несмотря на то, что лидерская позиция на российском рынке принадлежит российской компании, вопрос с импортозамещением стоит очень остро. Далеко не у всех ERP-систем есть функционал, эффективно закрывающий потребности HR-специалистов.

Расскажу, на что обращать внимание при выборе решения для автоматизации HR-процессов.

Чек-лист: каким должно быть ПО для автоматизации HR-процессов (в том числе обучения)

данные хранятся на российском облаке;

ПО можно развернуть в компании за несколько дней;

все документы и материалы компании легко перенести в новую (выбирайте вендора, у которого уже есть такой опыт);

контент в системе можно быстро поменять в зависимости от запросов бизнеса и изменений в экономике, на рынке труда;

работа ПО не зависит от иностранных провайдеров;

решение можно быстро и недорого интегрировать с другими корпоративными системами (наилучший вариант — решение с открытым API).

Прежде чем приступать к поиску вендоров, важно точно определить задачи системы, которые вы хотите решить с ее помощью. От этого зависит наполнение системы, ее стоимость и необходимость доработок.

Российские платформы для автоматизации HR-процессов

Обучение и развитие

iSpring — это комплексное решение для корпоративного онлайн-обучения, которое состоит из учебного портала iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite (приобретаются отдельно).

Ключевые возможности:

конструктор, с помощью которого можно создавать курсы под любые цели (более 68 000 шаблонов курса входят в решение);

инструменты для формирования пошаговых программ обучения для разных отделов и контроля прогресса сотрудников;

инструменты для объединения сотрудников в отделы или учебные группы;

инструменты для проведения онлайн-тестирования.

K-AMPUS — LXP-платформа для эффективного развития команд и автоматизации всех процессов корпоративного обучения, которая ориентирована на активную роль каждого пользователя, что существенно повышает вовлеченность в процесс.

Ключевые возможности:

автоматизация формирования индивидуальных планов развития для каждого сотрудника на основе входной диагностики soft skills и hard skills для выполнения рабочих обязанностей;

база знаний из более чем 3000 единиц, которая позволяет оптимизировать бюджет компании за счет включения в учебные планы бесплатных материалов (их более половины каталога) и закупать дополнительные курсы без необходимости заключения дополнительных контрактов с провайдерами, а по принципу «одно окно»;

возможность самостоятельно добавлять материалы, созданные сотрудниками, рекомендовать их друг другу, оставлять отзывы и ставить оценки;

встроенный LMS-модуль для администрирования процесса обязательного обучения: массовое назначение, бюджетирование, аналитика, формирование календаря обучающих мероприятий;

модуль «Практические развивающие задачи», инструмент для вовлечения руководителей в развитие своих команд с предустановленным каталогом задач с привязкой к конкретным компетенциям;

автоматизация процесса адаптации: гибкая система назначения обучения по параметру «дата выхода сотрудника на работу»;

методическое сопровождение платформы для ее популяризации среди сотрудников, например, подготовка тематических рассылок с бесплатными материалами для развития корпоративных компетенций;

встроенный модуль «Оценка 360».

Teachbase — платформа дистанционного обучения.

Ключевые возможности:

модуль очного обучения, с помощью которого можно автоматизировать не только онлайн-события;

возможность настроить корпоративный стиль интерфейса;

аналитика: понятные отчеты и наглядная инфографика, а также возможность сформировать подробный отчет для руководства;

автоназначение курсов для заранее заданных групп сотрудников;

геймификация под бизнес-цели, включая инструменты для поддержания мотивации сотрудников: открытый рейтинг, магазин наград и прочее.

Рекрутмент

Хантфлоу — программа для эффективного подбора персонала.

Ключевые возможности:

возможность общаться с кандидатами, не выходя из системы и с использованием готовых шаблонов писем;

интеграция с Zoom для планирования и проведения интервью;

распознавание текстов резюме и фотографий кандидатов из документов разных форматов;

сохранение резюме кандидатов с сайтов-агрегаторов и автоматическое распознавание дубликатов, которые уже есть в системе;

возможность работать в системе совместно с руководителями отделов, для которых рекрутер ищет сотрудника;

управление всей воронкой рекрутинга в одной системе;

создание отчетов о процессе рекрутинга.

Amazing Hiring — платформа для поиска IT-кандидатов.

Ключевые возможности:

поиск кандидатов по социальным сетям и профессиональным сайтам-агрегаторам;

автоматизация поиска с помощью AI-технологий;

сбор полной информации о кандидате, включая доступные контакты и ссылки на социальные сети, в профиле потенциального сотрудника;

персонализированная коммуникация с кандидатом на основе его профессионального опыта и готовых шаблонов;

синхронизация учетной записи с другими сервисами автоматизации HR-процессов.

Talantix — CRM-система для рекрутмента от HeadHunter.

Ключевые возможности:

автоматический импорт и разбор откликов на вакансии на HeadHunter и сохранение резюме с сайтов-агрегаторов;

поиск кандидатов по заданным критериям и оценка резюме на предмет соответствия требованиям вакансии;

распознавание дубликатов резюме;

ведение истории общения с кандидатом;

интеграция с мессенджерами для общения с кандидатами;

чек-листы для оценки кандидата во время интервью;

формирование отчетов по процессу рекрутинга.

Базы знаний

Yandex Wiki — бесплатная база знаний для сотрудников компании.

Ключевые возможности:

сохранение в базе знаний и систематизация внутренних документов — описаний проектов, рабочих инструкций и других;

управление доступом сотрудников к документам;

экономия времени на поиске информации; использование поиска по всем страницам базы знаний для оперативных ответов на ваши вопросы;

отслеживание истории изменений документов;

управление задачами сотрудников.

Битрикс24 — это единое хранилище корпоративных данных.

Ключевые возможности:

создание и редактирование базы знаний с использованием умных шаблонов;

настройка прав доступа для каждого сотрудника;

умный поиск нужных документов;

возможность поделиться документами с людьми, которые не работают в компании;

чат для обсуждения материалов из базы знаний;

объединение материалов по темам проектов;

доступ к базе знаний с компьютера, планшета или смартфона.

Weeek — набор инструментов для работы команды: базы знаний, канбан-доски, календари и так далее.

Ключевые возможности:

текстовый редактор для создания материалов и возможность прикрепления к документам других файлов;

систематизация документов по тематикам;

кастомизация контента;

управление задачами сотрудников.

Корпоративные социальные сети

«Пряники» — геймифицированная платформа для корпоративных коммуникаций.

Ключевые возможности:

новостная лента, в которой сотрудники могут делиться контентом с коллегами;

единый каталог рабочих контактов сотрудников компании;

цифровые профили сотрудников;

возможность создавать тематические группы;

инструменты для геймификации сотрудников.

DaOffice — платформа для корпоративных коммуникаций и управления распределенным персоналом.

Ключевые возможности:

обсуждение корпоративных новостей и событий в ленте и личных сообщениях;

адаптированная лента для каждого пользователя;

цифровые профили сотрудников;

совместная работа над документами;

умный поиск документов и информации;

система поощрения пользователей сети;

оформление сети в корпоративном стиле;

создание отчетов о вовлеченности сотрудников;

интеграция с другими IT-системами компании.

Кадровый учет

«Контур.Персонал» — программа для учета кадровых событий и формирования документов.

Ключевые возможности:

работа с электронными трудовыми книжками;

автоматизация кадровых бизнес-процессов;

работа со штатным расписанием;

ведение личных дел сотрудников;

учет движения персонала, отпусков и больничных;

управление документами по аттестации и обучению персонала;

создание кадровой отчетности и другое.

Directum HR Pro — комплексная система для решения кадровых бизнес-задач.

Ключевые возможности:

обмен с сотрудниками кадровыми документами в цифровом виде;

оформление кадровых документов и ведение электронного архива;

ведение кадровых графиков;

оформление командировок;

управление заявками на сервисные работы;

личные кабинеты сотрудников с доступом к кадровым системам и документам;

бесшовные интеграции с HRM-системами.

HRlink — система для ведения электронного кадрового документооборота.

Ключевые возможности:

цифровое подписание кадровых документов;

создание электронных подписей сотрудников;

авторизация через «Госуслуги»;

статусы по каждому документу и отправка напоминаний, если сотрудникам нужно что-то подписать;

интуитивный интерфейс;

интеграция с другими системами.

Оценка персонала

Pnp — сервис для проведения опросов сотрудников и составления HR-аналитики.

Ключевые возможности:

конструктор опросов под любые цели;

аналитика опросов;

адаптация сервиса к любым устройствам;

хранение данных в Yandex Cloud в соответствии с 152-ФЗ.

Keyhabits — платформа для мониторинга обратной связи от сотрудников с рекомендациями по повышению их вовлеченности в жизнь компании.

Ключевые возможности:

классификация тональности открытых ответов сотрудников;

аналитические отчеты, которые позволяют выявить приоритеты компании;

конструктор анкет для создания опросов.

Proaction.pro — платформа для онлайн-оценки сотрудников и кандидатов.

Ключевые возможности:

готовые профили оценки сотрудников для специальностей и распространенных корпоративных компетенций;

конструктор тестов под разные бизнес-задачи;

возможность использовать в одном тесте разные инструменты для проверки уровня компетенций;

хранение всех инструментов и результатов оценки персонала в одной системе по принципу «одного окна».

Несмотря на все сложности, связанные с санкциями 2022 года и уходом многих игроков с рынка автоматизации HR-процессов, включая обучение, у нас все еще есть выбор. Со временем он станет только шире — на рынке появятся новые отечественные компании, которые предложат удобное и полезное программное обеспечение.

Поэтому задача бизнеса сегодня — определить свои цели и задачи и собрать для их решения экосистему из систем автоматизации, которые легко интегрируются друг с другом.

Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation

Иллюстрации предоставлены автором.