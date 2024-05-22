Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира

Для одного автомобиль — всего лишь средство передвижения, для другого — выгодная инвестиция и статус. IT-магнаты по всему миру относятся к автомобилям по-разному. Некоторые отдают предпочтение роскошным спортивным автомобилям вроде McLarens, другие предпочитают простые седаны, например, Ford Fusions. Про самые дорогие и дешёвые «игрушки» компьютерных гениев рассказал Жамбал Гармажапов, СЕО digital-агентства Kodix.

Илон Маск и машина Джеймса Бонда

Илон Маск обожает винтажные авто. Например, в коллекции бизнесмена есть Ford Model T, который производили с 1908 по 1927 года в шести типах кузовов. Самым популярным стал фаэтон с откидным верхом. Цельнометаллические седаны тоже выпускали, но их покупали разве что акробаты. Залезть в автомобиль без откидного верха было, мягко говоря, сложно. Хорошо, что друг Илона Маска позаботился об удобстве миллиардера и подарил авто именно с откидным верхом.

Автомобиль Ford Model T. Источник: Expansion

Самая впечатляющая машина Илона Маска — это спортивный суперкар-подводная лодка Lotus Esprit 1976 года. Она стала популярна после выхода фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» в 1977 году. В фильме спортивную машину прозвали «Мокрая Нелли», потому что она трансформировалась из спортивного двухместного автомобиля в ракетную подводную лодку, способную уничтожать вертолеты на поверхности. Кинематографичное авто Маск купил на лондонском аукционе за $1 млн.

Автомобиль Джеймса Бонда Lotus Esprit. Источник: Robb Report

В 2019 году в своих соцсетях техномагнат Илон Маск рассказал о любимых моделях авто своего бренда. Оказалось, что в основном он ездит на Tesla Model S Performance с силовой установкой Raven и адаптивной амортизационной подвеской, но иногда выбирает Model 3 Performance и Model X для поездок с детьми.

Совсем недавно он заявил, что Tesla Cybertruck — его любимое авто для ежедневного использования. Интересный факт: на создание Tesla Cybertruck Илона Маска вдохновил автомобиль Джеймса Бонда Lotus Esprit. Если присмотреться, автомобили действительно чем-то похожи.

Автомобили Tesla Cybertruck и Lotus Esprit. Источник: Boss Hunting

Джефф Безос и незамысловатые машины

Джефф Безос — третий богатейший человек в мире, но со статусными машинами он, похоже, не заморачивается.

Основатель и бывший генеральный директор Amazon в 2013 году ездил в офис на обычной Honda Accord, но уже в 2021 году в видеоролике Blue Origin он появился за рулем среднеразмерного люксового электро-пикапа Rivian R1T. Но и он не отличается высокой стоимостью по меркам Безоса. Сейчас автомобиль стоит всего $72–88 тысяч.

Автомобиль Rivian R1T. Источник: Rivian

Но нельзя сказать, что Джефф Безос скромник. Недавно он потратился на другую «игрушку» — суперяхту Y721 стоимостью $500 млн.

Сэм Альтман и навороченный автомобиль

Сэм Альтман, соучредитель научно-исследовательской компании OpenAI, которая разработала ChatGPT, не скрывет свою страсть к красивым автомобилям. По данным американских СМИ, его видят за рулем McLaren F1 ограниченной серии, который стоит $20 млн.

Автомобиль McLaren F1 Сэма Альтмана. Источник: Lasuper

Ещё Альтман владеет другим автомобилем от McLaren, старой Tesla и как минимум двумя другими гоночными автомобилями. Об этом он рассказал изданию The New Yorker.

Марк Цукерберг и его один единственный роскошный автомобиль

Состояние Марка Цукерберга достигает $185 млрд, что делает его четвертым богатейшим человеком в мире. Несмотря на это, у Цукерберга не экстравагантные вкусы, когда дело касается автомобилей, одежды и путешествий.

Цукерберга видели в черном Acura TSX, хэтчбеке Volkswagen Golf GTI и Honda Fit. Все они оцениваются в $30 тыс. или меньше.

Но не все так просто. В гараже Цукерберга все же есть как минимум один роскошный спортивный автомобиль: итальянский Pagani Huayra.

Под капотом суперкара шестилитровый двигатель V12 от Mercedes-AMG. Мощность мотора — 730 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль разгоняется за 3,3 секунды. Авто этой модели 2020 года стоит от $3,4 млн. Дженсен Хуанг и его любовь к Mercedes Nvidia — американский технологический гигант, компания-разработчик графических процессоров, но ее генеральный директор Дженсен Хуанг страстно любит не чипы, а дорогие и необычные машины. В 2015 году в соцсетях Хуанг хвастался новой Tesla Model X, заявляя, что ему нравится его «новая ракета». Однако недавно Хуанг перешёл на Mercedes. В рекламном ролике 2020 года он появился за рулем Mercedes S-класса, рекламируя внутренние компьютеры этой линейки авто на базе Nvidia. По данным The Wall Street Journal, сейчас он ездит на роскошном электрическом лифтбеке Mercedes EQS стоимостью от $106 до $137 тысяч. Автомобиль Mercedes-Benz Vision EQS. Источник: Wikimedia Билл Гейтс и его страсть к скорости Билл Гейтс — заядлый коллекционер роскошных автомобилей и любитель скорости. Ещё в семидесятые годы соучредитель Microsoft был известен как «демон скорости», получив множество штрафов за то, что громил дороги в Альбукерке, где тогда базировалась компания. Любимая марка Гейтса — Porsche. Однажды он рассказал, что его первой крупной покупкой после основания Microsoft стал суперкар Porsche 911, который он позже продал. Известно, что один из лучших автомобилей в его коллекции — спорткар Porsche 959. А в 2020 году он рассказал, что приобрёл роскошный электрический Porsche Taycan. Автомобиль Porsche Taycan. Источник: «Мотор-ру» Ларри Эллисон и дорогие подарки Ларри Эллисон, соучредитель и председатель правления крупнейшей компании-разработчика Oracle, известен экстравагантной привычкой тратить огромные суммы денег. Он коллекционирует недвижимость, автомобили, самолеты и яхты. Что касается автомобилей, то, по данным LA Times, в его коллекцию входят Audi R8, McLaren F1, Lexus LFA и Lexus LS 600h L. Автомобиль Lexus LFA Купе, 2010 — 2012. Источник: «Авто-ру» Ларри Эллисон также известен тем, что дарит дорогие подарки. Однажды он подарил другу суперкар Acura NSX стоимостью более $100 тысяч. Ларри Пейдж, Сергей Брин и Toyota Ларри Пейдж и Сергей Брин, вместе основавшие Google в 1998 году, обычно входят в десятку самых богатых людей мира, поэтому никого не удивляют яхты и самолеты в их гаражах. Правда, в выборе авто IT-гении более консервативны. Оба владеют недорогими по меркам техномагнатов Toyota Prius. Первый в мире массовый гибридный автомобиль сейчас стоит около $30 тысяч. Автомобиль Toyota Prius 2024 года. Источник: Edmunds При этом основатели Google были одними из первых инвесторов компании Tesla, а Брин стал четвертым человеком, получившим кроссовер Tesla Model X, когда его выпустили в 2015 году. У каждого IT-магната свой характер, отношение к роскоши и автомобилям. Кому-то важно пополнять гараж свежими машинами, о которых мечтает весь мир, а кто-то с удовольствием ездит в офис на обычной машине, но при этом владеет шикарными яхтами. В любом случае главный актив техномагнатов — не машины. Они коллекционируют проекты, мозги и таланты. Фото на обложке: Boss Hunting