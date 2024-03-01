Как защитить свои права, торгуя на «Авито»

Адвокаты Константин Евтеев и Юлия Бакун изучили условия договора-оферты, на которых сервис «Авито Доставка» осуществляет деятельность, и рассказали, как защитить свои права, торгуя на площадке.

Товары на «Авито» не подлежат страхованию. Если посылку случайно повредят на одном из этапов доставки или намеренно подменят на муляж, продавец вряд ли получит компенсацию. При этом площадка берёт комиссию с продавца за свои услуги.

Какие есть проблемы

1. Договор-оферты оформлен в свободной форме, то есть отсутствуют какие-либо нормы законодательства. Мы изучили документ и хотим рассказать, на что ссылается «Авито Доставка» в случае, когда речь заходит о компенсации:

«В случае утраты или повреждения отправления в ходе доставки по вине Компании или лиц, за действия которых мы отвечаем, мы компенсируем объявленную ценность утраченного отправления (или часть объявленной ценности, пропорциональной недостающей, если утрачена часть отправления)».



«Авито» прямо говорит в договоре-оферте о том, что компенсирует объявленную ценность товара. Но часто бывает так, что цена объявленной ценности не соответствует действительности: она значительно ниже и указана формально. Исходя из этого, кажется логичным устанавливать заявленную стоимость посылки в точном соответствии со стоимостью товара. Это будет дополнительным гарантом сохранения ваших денежных средств.

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2. Не до конца продумано, как бороться с мошенниками и возмещать продавцам потерянные деньги. Под видом заинтересованного покупателя мошенник соглашается на сделку через «Авито Доставка». Деньги перечисляются на счёт площадки и остаются там до момента, пока товар не окажется у покупателя. Как только это происходит, продавец получается деньги. Казалось бы, план надёжный, как швейцарские часы, и «Авито Доставка» выступает гарантом сделки. Но в этой истории есть несколько нюансов.

Представьте себе ситуацию: «покупатель» приходит на почту, вскрывает посылку, якобы для проверки товара, а сам беспрепятственно заменяет его на муляж. Например, кладёт кирпич в коробку от айфона, а сам айфон забирает себе. После чего оформляет возврат. Таким образом, мошенник с новым айфоном, а продавец без денег.

В теории продавец должен быть защищён, но на практике никто не смотрит за тем, что происходит с товаром, когда он попадает в руки к покупателю.

И в данной ситуации «Авито Доставка» разводит руками и действует в рамках своего договора: может возместить лишь объявленную стоимость товаров, которую зачастую продавцы устанавливаю ниже фактической или не устанавливают вовсе.

Учитывая, что сервис берёт на себя ответственность по доставке, согласно законодательству, для продавца должны работать хотя бы элементарные гарантии. Например, согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, которая гласит о возмещении причинённых убытков. Также здесь стоит вспомнить статью 400 Гражданского кодекса РФ, которая напрямую ограничивает в разумных пределах ответственность по обязательствам.

3. Если подменили товар, доказать что-то сложно. Но если повредили упаковку товара при доставке, деньги вернуть можно. Если мы рассматриваем картинку, когда продавец предоставил полностью упакованный товар согласно всем нормам, но впоследствии упаковка была повреждена при транспортировке и доставке покупателю. Согласно договору-оферты, повреждённая упаковка приравнивается к утраченному товару.

Правда, единственный возможный способ вернуть денежные средства — обратиться в техническую поддержку «Авито Доставки». То есть решить проблему «в моменте» вряд ли получится. Однако не только это хотелось бы отметить. В договоре-оферте указано:

«Отказ покупателя от товара в рамках Авито Доставки возможен только до его приемки покупателем (в порядке, предусмотренном настоящей офертой) или до открытия ячейки постамата (при доставке с использованием постаматов). После приемки отправления или открытия ячейки постамата покупателем все последующие претензии покупателя в отношении товара, не связанные с качеством оказания услуг доставки, направляются покупателем продавцу и разрешаются продавцом и покупателем без участия Компании».

Особое внимание хочется обратить на слова «при доставке через постамат». Здесь есть интересный момент. Каждый пункт выдачи: СДЭК, «Боксберри», «Яндекс» и другие оснащены камерами видеонаблюдения. В случае необходимости (особенно если дойдёт дело до суда), видео с камер помогут продавцу идентифицировать факт порчи упаковки или замены товара.

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Что можно посоветовать из всего вышесказанного тем, кто пользуется «Авито Доставкой»:

устанавливайте реальную или повышенную заявленную стоимость товара как гарант безопасности сделки;

в случае повреждения целостности упаковки товара, не паникуйте. Вернуть деньги можно, но только через службу поддержки. В пункт выдачи обращаться бессмысленно;

если покупатель подменил товар на муляж и отказался от посылки, запросите в пунктае выдаче данные с камеры видеонаблюдения. Вероятно, это поможет идентифицировать факт замены товара.

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