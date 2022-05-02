Баланс в компании: как российский бизнес помогает своим сотрудникам в условиях неопределенности

Состояние нестабильности, в котором пребывают в той или иной степени все сферы бизнеса последние два месяца, не только влияет на рабочие процессы компаний, но и дестабилизирует самих сотрудников. Владельцы компаний рассказали, как поддерживать эмоциональный баланс, сохранять работоспособность коллектива и не поддаваться панике.

Кирилл Поляков

Управляющий партнер Incepta Group

В ситуации неопределенности ключевые принципы, которых мы и ранее придерживались в компании, приобрели еще большую актуальность.

Мы занимаемся эксклюзивным консалтингом в области инвестиционно-строительной деятельности, разрабатываем платформу для управления строительными проектами pragmacore, поэтому наш коллектив состоит из разных специалистов.

Для всех сотрудников мы транслируем такой подход, как «счастье в бизнесе». В чем это выражается сейчас?

В первую очередь, мы создаем благоприятную среду, в которой комфортно не только работать, но и общаться. На регулярных планерках и мозговых штурмах мы свободно обсуждаем все текущие вопросы.

Такая информационная открытость позволяет сотрудникам понимать общую ситуацию и чувствовать себя частью компании. А еще она положительно сказывается на их эмоциональном состоянии.

Совместное времяпрепровождение и поощрение творчества всегда были для нас важными, а сейчас приобрели особое значение. Комфортный «домашний» офис с террасой для работы на свежем воздухе, бургерные пятницы (где каждый может создать свой авторский бургер), корпоративные выходы на хоккейные матчи, в скором времени рыбалки…

Такое неформальное общение в дружественной среде позволяет нашим сотрудникам почувствовать единство, поддержку. И в состоянии общей эмоциональной нестабильности это действительно важно.

Кроме этого, мы создаем реальную мотивацию. Вся команда понимает, что каждый специалист может заработать на проекте, получая фиксированный процент.

Сейчас мы думаем над введением в ближайшей перспективе дополнительных мотивационных механизмов и опций (бесплатные обеды, оплата парковки, дополнительное обучение). Это еще одна возможность поддержать нашу команду, создать комфортные условия для работы.

Все это позволяет сохранять работоспособность и стабильный эмоциональный фон нашего коллектива.

Андрей Бреслав

Основатель и CTO онлайн-платформы для подбора психологов Alter

В условиях постоянной неопределенности у вас два основных врага: неожиданные «пожары», когда нужно срочно что-то чинить, и угнетенное психологическое состояние сотрудников. Чтобы постоянно справляться с первым, нужно систематически улучшать второе.

Самое главное — дать команде почувствовать, что вы заодно, что вы вместе делаете важное дело, и помогаете друг другу в сложные моменты.

Это нужно подтверждать делами: мы стараемся держаться в курсе проблем, с которыми сталкиваются сотрудники, обсуждаем их прямо и стараемся помочь. Важно признать перед всей командой, что ситуация ненормальная, и не ожидать ни от кого, что работа будет идти в обычном режиме. В постоянной тревоге люди не могут работать как обычно, и наши сотрудники знают, что мы это понимаем.

Очень важно честно рассказывать, как обстоят дела у компании, иначе многим на фоне общей паники будет казаться, что дела хуже, чем на самом деле.

Нельзя просто говорить «у нас все хорошо» — вам не будут верить. Если есть проблемы, мы рассказываем какие и как мы будем их решать. Это дает ощущение опоры и помогает трезво оценивать ситуацию.

В команде Alter все сотрудники работают удаленно, но это не значит, что переезды сотрудников не нужно учитывать. Мы ищем варианты для облегчения релокации тем, кто хочет уехать, в том числе рассматриваем открытие офисов в других странах.

Павел Гужиков

Основатель и CEO FinTech-компании «Деньги Вперед»

Когда все мы находимся в таком напряжении и информационный шум не дает оценивать ситуацию объективно, самым важным для поддержания боевого духа команды я считаю максимальную прозрачность во всем.

Мы держим руку на пульсе и открыто обсуждаем происходящее, я лично всегда на связи для разговора на любые темы абсолютно с каждым сотрудником. По ДМС нашей команде доступны услуги психотерапевтов, мы все получаем помощь, поскольку я лично большой адепт психотерапии и правда вижу ее пользу, особенно, в такие критические моменты. Каждый сотрудник, у которого эта ситуация вызывает вопросы или приводит к личным последствиям (ментальным или финансовым) будет услышан, ему будет оказана помощь, ведь нет ничего важнее сплоченной команды перед лицом неизвестности.

Антон Кушнер

Основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»

Мы являемся представителями well-being рынка и ежедневно оказываем психологическую поддержку коллективам различных компаний. В условиях постоянной неопределенности количество входящих обращений к консультантам нашей платформы только растет. Именно погружение в рабочий процесс для многих участников команды является поддерживающей мерой в период нестабильности, которая позволяет им концентрироваться на профессиональных задачах и находить баланс внутри себя. Помогая сотрудникам наших клиентов справляться с тревогой и стрессом, мы помогаем себе.

Вместе с тем поддерживающей мерой для сотрудников нашей платформы стала возможность присутствовать на вебинарах по актуальным темам, организованным для наших клиентов. Сейчас такие эфиры проходят регулярно. Они посвящены избавлению от стресса, снижению тревоги, практикам осознанности, поиску внутреннего баланса и поддержанию здоровья.

Также для команды мы сделали специальный промокод, который позволяет получить индивидуальную консультацию у любого специалиста платформы со скидкой.

Привычные ритуалы и традиции в нестабильные периоды для любого человека могут стать опорными точками. В нашей команде это пятничные обеды в кругу коллег, обсуждение различных инициатив и участие в благотворительных проектах. Такие активности стабилизируют состояние участников команды и положительно отражаются на общем настроении коллектива.

Сергей Лежнин

Генеральный директор телемедицинской компании «Доктис»

Для сотрудников самое главное — продолжать работать и зарабатывать деньги, поэтому лучшая поддержка — обеспечить людям занятость, дать новые задачи, новые проекты. Функцию компании и руководителя я вижу в этом — продолжать развивать бизнес и обеспечивать людей работой.

В случае ИТ это несложно, в нашем секторе люди по-прежнему очень востребованы, в нашей компании по-прежнему есть открытые вакансии, поэтому у людей нет опасения потери работы и дохода.

При этом мы понимаем, что независимо от рабочей ситуации, многие люди сейчас находятся в состоянии неуверенности и нестабильности, и оно крайне тяжелое. И если я замечаю в сотрудниках подавленность и признаки депрессии, то рекомендую пообщаться с психологом, даю возможность взять дополнительный выходной или отпуск, предлагаю комфортный режим работы — удаленный или гибридный.

Павел Кулаков

Основатель и генеральный директор дата-центра и облачного провайдера Oxygen

Еще в первой половине марта я собрал команду и сказал сотрудникам о том, что ни зарплата, ни установленная в компании система мотивации не изменятся. Это важно, ведь у всех семьи, которые нужно кормить, давать детям образование, оплачивать ипотеку и т.д. Люди поняли, что им по крайней мере не нужно срочно перестраивать личные планы и образ жизни, это сняло напряжение, связанное с неопределенностью.

Лучшая поддержка — сфокусироваться на работе и задачах, постоянно подчеркивать ее важность, значимость вклада каждого сотрудника. Сейчас мы расширяем наши мощности, мы должны завершить этот проект, реальный видимый результат — самый сильный мотивирующий фактор.

Очень важно общение, разговоры «по душам» с каждым членом команды на языке его потребностей и переживаний, будь то рабочие или жизненные моменты. Также важно отмечать заслуги людей, в нашей компании мы делаем это лично, а также через внутренний Telegram-канал — пишем о самых разных повседневных достижениях. И плюс — маленькие радости на работе: баскетбольный или шахматный турнир, чаепития и совместные завтраки или обеды.

Александр Меркулов

Сооснователь и руководитель сервиса по бронированию спортивных площадок FindSport.ru

В FindSport работает небольшая команда из семи человек. В первые дни кризиса, когда уровень волнения был максимальным, я принял решение, что мы какое-то время можем работать полностью удаленно.

Сейчас у нас гибридный режим: часть дней из дома, а несколько — в офисе, чтобы ребята могли посвятить больше времени своим родным, личным делам, но при этом не теряли в работоспособности.

Я понимал, что любая неизвестность вызывает опасения и дискомфорт, поэтому, основной мерой поддержки команды выбрал регулярно делиться информацией, ключевыми показателями бизнеса. Так ребята понимали, что происходит и как они могут на это повлиять.

Сначала был резкий спад: количество бронирований спортивных площадок упало на 25%, далее ситуация постепенно улучшалась, и через несколько недель мы вернулись к прошлогодним показателям. Для команды это означало, что бизнес устойчив и сокращений не будет. Такой подход помог нам минимизировать страх, сохранить уверенность и мотивацию.

Ольга Осокина

Основатель HealthTech-компании AIBY

Так как AIBY — HealthTech-компания, в вопросах работы с командой мы придерживаемся тех же ценностей, которые хотим привить и нашим пользователям. Превентивная забота о здоровье, выстраивание здоровых отношений с финансами, открытость с семьей и смелый взгляд в новое будущее — все эти вопросы важны для выстраивания позитивной атмосферы в команде в период кризиса.

Для того, чтобы эмоциональное здоровье наших сотрудников было в порядке, мы открыли всей команде доступ к чекапам в партнерских лабораториях, а также пригласили команду неврологов и психологов, которые разработали специально для нас ментальный чекап.

После прохождения анализа крови на микро- и макроэлементы мы выдали наборы витаминов тем сотрудникам, у кого был выявлен их недостаток, а также отправили им боксы с аромамаслами для ароматерапии и медитаций.

В качестве психологической поддержки команды рекомендую потратиться на найм профессионалов для борьбы с выгоранием сотрудников — в тревожное время особенно важно вовремя купировать его нераскрывшиеся симптомы.

Еще в самом начале мы честно и открыто обсудили финансовый вопрос — в условиях постоянной неопределенности это очень важно. Когда весь мир переживал первые турбулентные дни и экономическая ситуация усложнилась, мы спросили свою команду, в какой валюте им будет спокойнее получать зарплату.

Мы также стараемся выдавать зарплату авансом, чтобы люди могли спокойнее планировать свои траты. Как в любой кризис часть сотрудников задумалась о переквалификации — им мы предоставили доступ к курсам по зерокодингу и обсудили с ними возможности релокации в другие отделы.

Когда вокруг все так нестабильно, важно как можно скорее дать бесплатный доступ к сервисам подбора психологов. 40% мужского населения самостоятельно бы никогда не пошли к психологу, если бы бесплатно им не предложили сделать это за счет компании. Дестигматизация этого вопроса и снижение финансовой нагрузки на такую помощь для команды в конечном счете точно пойдет на пользу бизнесу.

В кризисное время, когда приходится адаптировать стратегию под изменяющиеся обстоятельства, важно поддерживать креативность и дух команды. Здесь помогут выездные групповые сессии. Сменив обстановку, человек ментально разгружается и способен выдать нестандартные решения, которые пригодятся для нового взгляда на путь компании.

Помимо прочего, мы использовали нестандартный прием, о нем мне рассказали на курсе Human Behavior в Harvard Business School. Чтобы поддержать рабочую и творческую атмосферу, пригласите стилиста и фотографа для необычной фотосессии с командой.

Проведя фотосъемку в нетипичных для человека образах, вы сможете раскрыть его по-новому, найти новые грани в нем и в ваших с ним отношениях. Мы опробовали такой метод на нашем штате психологов. Спасая других, они редко вспоминают о себе, а такой способ помог им раскрыться и восстановить баланс сил.

Евгения Казакова

Операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence

Мы честно делимся с сотрудниками ситуацией в компании и происходящими событиями, у них должно быть право выбора: оставаться с нами в сложной ситуации или искать другие варианты, и мы готовы помогать в поиске. Руководители морально поддерживают все команды и каждого сотрудника по отдельности, а также следят за их работоспособностью.

Чтобы поддержать командный дух в рамках неопределенности, мы собирались командами на посиделки в офисе. Все сотрудники принесли еду, которую приготовили: салаты, выпечку, компания закупила напитки. Получился очень душевный тимбилдинг, где люди заботились друг о друге.

Также мы провели обмен кейсами и совместные брейнштормы. Сотрудники поняли, что проблемы на проекте настигли практически всех, и совместными усилиями и не замыленными взглядами нам удалось найти неожиданные ответы на вопросы и показать всему коллективу, что мы все вместе и это огромная сила, которая может горы сдвинуть.

Павел Воробьев

Исполнительный директор компании-разработчика электронных устройств на основе квантовых технологий QRate

В условиях неопределенности важно собрать группу единомышленников. Когда на каждом этапе есть человек, которому можно довериться, становится спокойнее — это позволяет двигаться дальше, не затрачивая ресурсы на внешние события.

Мы регулярно проводим рабочие встречи, где актуализируем краткосрочные и долгосрочные задачи компании. Когда начался период неопределенности, мы четко дали понять сотрудникам, что сокращений не будет. При наличии стабильности хотя бы в рабочей среде люди становятся более стрессоустойчивыми и уверенными в себе.

Необходимо обсуждать вопросы и проблемы, зачастую не связанные с рабочим процессом, и должность сотрудника не должна становиться преградой. У нас каждый может прийти к руководителям и поговорить обо всем, что его волнует. Для решения проблем, с которыми мы не можем справиться своими силами, привлекаем внешних специалистов, в том числе психологов.

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