Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция

Армения все еще является одним из дружественных государств с сильной банковской системой, позволяющих россиянам открывать счета и оформлять банковские карты. Как это сделать, рассказывает Анастасия Тарасова , глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник.

Западные санкции в отношении российских банков привели к тому, что многие наши соотечественники начали задумываться о том, чтобы открыть счет за рубежом.

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Банки Армении: основные характеристики

Банковский сектор республики составляет приблизительно 83% от активов всей финансовой системы страны. По данным на конец 2021 года в Армении работают 17 банков, как местных, так и международных, с 553 филиалами, а совокупный размер активов банковской системы составляет 7 трлн 85 млрд драмов (драм — валюта Армении, на момент написания статьи — 0,17 рубля).

Потенциальных клиентов привлекает лояльное отношение банков Армении к нерезидентам, качество обслуживания, диверсификация активов, высокая степень цифровизации услуг и более чем благоприятное валютное законодательство, согласно которому нерезиденты могут без затруднений переводить свои активы за пределы страны.

Важно и то, что все банки Республики Армения находятся под контролем государства и имеют соответствующие лицензии. Центробанк разработал и принял важные нормативные акты, которые сделали управление рисками намного эффективнее и повысили доверие к банковской системе.

В частности, этими актами были определены положение о банковской тайне, валютном контроле, классификации активов и стандартах бухгалтерского учета.

Банки Армении предоставляют всем своим клиентам широкий спектр услуг, практически не уступая в этом российским банкам:

Текущие счета, сберегательные счета. Кредиты и депозитные сертификаты. Мобильный банкинг и интернет-банкинг. Клиенты, включая и нерезидентов, могут совершать транзакции с помощью мобильных устройств и интернета. Международные банковские переводы. Кредитные и дебетовые карты, включая MasterCard и Visa. Мультивалютные карты получить можно не везде. Предоставляют такую услугу, например, Unibank и Банк ВТБ (Армения). Аренда сейфовой ячейки.

Несмотря на формальное отсутствие запрета на дистанционное открытие счетов нерезидентам, в любом из банков для открытия счета потребуется личное присутствие заявителя. Единственный вариант — заключить договор с юридической фирмой, которая выступит посредником при открытии счета в отсутствии клиента.

Комиссии за открытие счета и обслуживание варьируются в зависимости от условий конкретного банка. У некоторых банков это единовременный платеж примерно в 5 000 драмов плюс годовые 3000 драмов за каждый открытый счет, у других комиссии не взимаются, но зато платеж за открытие счета может быть намного больше — до 25 000 драмов, а кто-то берет только комиссию с оборота — 3-11%.

В каждом конкретном случае потенциальному клиенту нужно будет уточнять актуальную на текущий момент информацию. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей цена отличается.

Нерезидентам нужно еще учесть, что все армянские банки проводят строгую проверку, прежде чем открыть счет. Это связано с тем, что кредитные организации не хотят попасть под санкции США за помощь РФ в обходе действующих сегодня ограничений.

В отношении граждан России очень тщательно проводят так называемую процедуру KYC («знай своего клиента»), из-за чего сроки одобрения заявок затягиваются. Теоретически банки могут отказать нерезидентам в открытии счета, но такая ситуация пока встречается довольно редко.

Какие документы нужны, чтобы открыть счет в банках Армении?

Практически все банки Армении открывают счета для нерезидентов, исключениями являются только HSBC Armenia и AEB (в нем можно открыть только дебетовую карту Arca). Не открывают счета россиянам и иностранные банки с иностранным капиталом, расположенные на территории Армении.

В разных банках пакет документов для открытия счета может немного отличаться. Нерезиденты обычно обязаны предоставить удостоверение личности, его нотариально заверенную копию с переводом на армянский язык и в некоторых случаях документ из полиции Республики Армения, подтверждающий отсутствие у лица карты социального обслуживания.

В IDBank также попросят справку 2-НДФЛ, а в Evocabank, AmeriaBank, InecoBank — один из перечисленных документов:

вид на жительство в Республике Армения;

договор аренды квартиры сроком не менее чем на 3 месяца;

договор бронирования гостиничного номера минимуму на 1 месяц;

трудовой договор, заключенный с работодателем в Республике Армения;

свидетельство о праве собственности в Армении;

внесение на счет эквивалента $10 тыс. или более.

Иногда могут потребовать предъявить иные документы, подтверждающие место жительства — банковские выписки, счета за коммунальные услуги. Все требования к пакету документов можно найти на сайте выбранного банка.

Точно так же отличается и сам процесс открытия счета. Например, в очень популярном среди наших соотечественников из-за лояльных требований ArdshinBank для заполнения анкеты и прохождения процедуры идентификации потребуется явиться лично.

При первом визите клиент заполняет анкету и передает все необходимые документы. Банк принимает решение по истечение трех дней, если оно положительное, клиент оплачивает определенную сумму за открытие счета. Еще какое-то время требуется на выпуск карты.

Практически так же выглядит процедура и в Unibank, а вот ACBA и Ineco Bank открывают счет всего за один день, а карты к нему выпускают за 3 дня.

IDBank принимает анкеты на открытие счета в электронном виде и рассматривает их достаточно долго — до одной недели. Несмотря на длительный срок и вероятность отказа, многие предприниматели хотят открыть счет именно здесь, поскольку банк считается самым технологичным — у него, например, есть платежный инструмент, который позволяет осуществлять транзакции в криптовалюте.

Порядок подачи онлайн-заявки выглядит следующим образом: понадобится скачать и заполнить анкету, отсканировать нужные страницы загранпаспорта, внутреннего паспорта, справку НДФЛ и прочие документы и направить их в банк. Если решение положительное, потенциальному клиенту все равно придется лично явиться в одно из отделений банка.

Счет открыт: нужно ли информировать ФНС?

Если россиянин открывает счет в другой стране, то, согласно части 2 статьи 12 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», он обязан уведомить об этом российскую налоговую службу.

Исключением является открытие счета в зарубежном филиале российского банка — он сам передаст информацию налоговым органам. Банки Армении этого не делают, следовательно, обязанность по представлению информации возлагается на владельца счета.

Сделать это необходимо не позднее одного месяца с момента открытия счета. За непредоставление информации предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей, а за нарушение сроков — до 1500 рублей.

Существует специальная форма уведомления, утвержденная ФНС. Уведомление можно подать нескольким способами — лично в налоговую службу по месту проживания, почтой, через представителя или через интернет на сайте ФНС.

Кроме информации об открытии счета придется ежегодно заполнять еще и отчет о движении по нему денежных средств. Он подается в налоговую не позднее 1 июня, то есть если счет в банке Армении открыт в марте 2022 года, срок подачи отчета — до 1 июня 2023 года.

Для россиян, оказавшихся под санкциями, открытие счета в армянском банке — это одна из возможностей вернуться к работе с иностранными клиентами, получать оплату по адекватному курсу и пользоваться международными сервисами.

Фото на обложке: Shutterstock / ArtEvent ET