Как сделать так, чтобы банк одобрил кредит

Кредит — рабочий способ приобрести желаемое. Неважно, нужны деньги на квартиру, машину, телефон или обучение. Заявку на кредит рассматривают двумя способами: автоматически или вручную. В первом случае решение принимает программа. Во втором — сотрудник банка. Чем выше сумма запроса и хуже анкетные данные, тем тщательнее вас проверяют. Ипотечный брокер, основатель «Академии потребительского и ипотечного кредитования» Нина Дьяченко рассказала, почему банки отказывают по заявкам и как этого избежать.

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Причины, почему не одобряют кредиты

Отрицательная кредитная история. Плохая платежная дисциплина, действующая или закрытая просроченная задолженность автоматически снижают ваш рейтинг в глазах банка. Есть и другие факторы, которые воспринимаются банками, как негативные:

большое количество действующих кредитов (6 и более открытых займов);

использование микрокредитов;

частая подача заявок на кредит;

отказы в других банках;

оформление кредитов с небольшим интервалом по времени;

высокая кредитная нагрузка (более 50% от суммарного дохода).

К формированию кредитной истории стоит подходить бережно и не допускать подобных моментов. Следует внимательно изучать кредитные документы. Например, оформляя рассрочку, можно попасть в ловушку и получить вместо нее микрокредит, который существенно снизит ваш кредитный рейтинг.

Несоответствие запрашиваемых условий и дохода. Например, в банк обращается продавец с заработной платой 20 тыс. руб., запрашивая кредит с платежом 35 тыс. руб., — это стопроцентно приведет к отказу.

При подаче заявки нужно хотя бы примерно понимать, какой взнос предполагается по кредиту и соотносить его с размером дохода. Если платеж слишком высокий, можно увеличить срок кредитования, снизить запрашиваемую сумму или поискать более лояльные условия в другом банке.

Неполный пакет документов. Каждый банк самостоятельно определяет необходимый перечень документов в рамках конкретного кредитного продукта. Если заемщик никак не может предоставить 2-НДФЛ, а по условиям она нужна, то, вероятнее всего, клиенту придет отказ. Либо банк может предложить другой вариант кредитования, как правило, менее выгодный.

Несоответствия в анкетных данных. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас», — многие слышали эту фразу в американских фильмах. В какой-то степени этот принцип действует и при заполнении анкеты на кредит. Важно не только предоставить достоверную информацию, но и корректно внести ее при заполнении заявки. Один лишний ноль в зарплате и система уже готова отказать из-за завышенного дохода.

Доход существенно выше среднерыночного. Учитель с заработной платой 300 тыс. руб. и дворник, которому платят 90 тыс. руб., их анкеты на кредит объединяет одно — они получают гораздо больше усредненного показателя. И хоть не всегда такая информация в заявке ложная, этот факт вызовет у банка подозрения. В зависимости от других характеристик клиента возможно два варианта развития событий: лояльные клиенты отправятся на ручное рассмотрение, менее привлекательные для банка получат отказ.

Проблемы с законом. Причиной для отказа может стать уголовная или административная судимость, в том числе погашенная. Исходя из профиля клиента, банки индивидуально оценивают этот фактор. Кто-то может получить отказ из-за кражи велосипеда двадцатилетней давности, а кто-то с выигрышным социально-экономическим портретом получит кредит, несмотря на более серьезный проступок.

Работа у ИП. Само по себе трудоустройство у индивидуального предпринимателя не является негативным фактором. Проблемы начинаются тогда, когда ИП ведет «нечестную игру»: трудоустраивает сотрудников неофициально, платит зарплату в конвертах, не платит налоги, имеет взыскания и штрафы, ведет незаконную деятельность. В этом случае, конечно, такая занятость — минус для кредитования.

Работа в сомнительной организации. При проверке банк нередко выявляет фирмы-однодневки и различные мошеннические схемы организаций. Занятость в такой структуре — повод для отказа.

Другие негативные факторы: фирма является ответчиком по судебным производствам, сокращает сотрудников, отчитывается нулевыми данными перед налоговой, находится в процессе реорганизации или банкротства.

Подозрительное поведение. На всех этапах взаимодействия с банком важно сохранять уверенность и спокойствие. Если человек ведет себя странно, суетится, путается в показаниях, меняет данные, общается с разными сотрудниками, банк может посчитать выдачу кредита слишком рискованной.

Отказ в ближайшей перспективе. После отказа необходимо взять паузу перед тем, как снова действовать. Банк видит все недавние отказы и, скорее всего, примет аналогичное решение.

Как увеличить шансы на одобрение кредита

Для начала нужно изучить рынок кредитных предложений и сопоставить, каким банкам вы подходите в качестве клиента. Необходимо продумать, какой пакет документов вы сможете предоставить, актуальны ли предложения с залогом или поручительством. Важно составить четкую стратегию и следовать ей, а не подавать заявки спонтанно.

Второй шаг — заполнение анкеты. Важно заполнять заявку внимательно: указывать всю информацию развернуто и достоверно. Вполне возможно, что дополнительный доход, официальный брак или высшее образование добавят заемщику необходимых баллов для одобрения. Главное — помните, что любую указанную информацию банк может проверить, и не придумывайте лишнего.

Далее дело за банком — он будет оценивать клиента по множеству факторов. Что можно сделать перед обращением в банк, чтобы повысить вероятность одобрения:

погасить действующие кредиты и лимиты по картам;

исправить кредитную историю, если это необходимо;

оплатить все долги, штрафы, закрыть исполнительные производства;

предоставить в банк документы, подтверждающие занятость и уровень дохода;

оформить обеспечение (поручительство или залог имущества);

обратиться за кредитом в зарплатный банк;

заранее открыть в интересующем банке: депозит на сумму от 100 тыс. руб., сроком 3–6 месяцев; дебетовую карту с существенными оборотами по счету.

Первый раз беру кредит, но получаю отказ — что делать

Это довольно частая ситуация, особенно если первичное обращение сразу на крупную сумму. Здесь будут актуальны все советы из предыдущего раздела.

Мы советуем заранее начать кредитные отношения с банком. В первый раз лучше прийти за мелкой суммой. Это может быть небольшой потребительский или товарный кредит либо кредитная карта с невысоким лимитом.

Главное — не переборщить: не нужно открывать сразу несколько кредитных продуктов. Достаточно взять один и закрыть его через несколько месяцев. После этого вы уже сможете претендовать на сумму выше.

Что делать, если банк отказал в выдаче кредита наличными

Главное, чего нужно избегать сразу после отказа, — подачи повторных заявок, потому что так можно снизить кредитный рейтинг. Банк вправе не сообщать клиенту причину отказа, так что на этом этапе необходимо тщательно проанализировать все анкетные данные, чтобы понять, какой фактор стал ключевым.

Если причина понятна, то устранить ее и уже с изменениями подавать заявку на кредит снова. Если и после этого приходит отказ, то придется взять паузу до трех месяцев и уже тогда возобновлять попытки.

Через сколько можно взять кредит после отказа

Универсального ответа на этот вопрос нет, все зависит от причины отказа. Чаще всего минимальный срок, после которого можно получить одобрение, составляет около 60–90 дней. Важно работать с причиной и тогда, вероятно, получится изменить решение банка.

Поможет ли залог при отказе в кредите

В части случаев залог повышает вероятность одобрения. Особенно это касается отказов из-за нехватки доходов и высокой финансовой нагрузки. Но важно понимать, что никакой залог не поможет исправить ситуацию, если отказ был получен, например, из-за серьезной судимости или резко отрицательной кредитной истории.

Как узнать, почему отказывают в выдаче кредита

Банк не обязан сообщать причину отказа. Более того, сотрудники, работающие с клиентами, сами не видят такую информацию. Поэтому важно системно подходить к анализу информации в своей анкете, чтобы выявить проблемную зону.

Можно попытаться сделать это самостоятельно либо обратиться к специалисту в области кредитования, чтобы увеличить шансы на последующее одобрение.

По данным портала «Сравни.ру», в октябре этого года более 80% кредитных заявок были отклонены банками. Чтобы не попасть в этот процент, нужно подходить к кредитованию взвешенно.

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