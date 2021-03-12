CRM-система: как сэкономить деньги и выбрать наилучший вариант

Основатель конструктора CRM-систем ozma.io Кирилл Маркин пройдёт по всем уровням организации работы с клиентом, от самых простых до сложных и дорогих.

Наверняка многие из вас уже в курсе, что такое CRM-системы, зачем они нужны и как работают. Проблема в том, что подобных софтов стало слишком много, и встаёт вопрос, как выбрать ту самую идеальную программу.

Главное правило здесь такое: софт должен соответствовать размеру бизнеса. Как маленькому стартапу из трёх человек не подойдёт «1C: CRM КОРП», так и большому бизнесу будет сложно полноценно работать только в электронных таблицах.

Вы уже пробовали гугл-таблицы?

Если вдруг ещё нет — попробуйте. Это прекрасная программа, без шуток. Пока вас в команде двое и вы сами себе и продавцы, и разработчики, и копирайтеры — пользуйтесь гугл-таблицами и не ставьте большие системы или коробочные решения.

Если таблиц стало не хватать или надо организовать командную работу — подключите Trello.

Важный момент: иногда может показаться, что компания недополучает деньги из-за системы, но на самом деле проблема может быть в сотрудниках. Например, менеджеры не обзванивают клиентов из таблицы, забывают ответить на письма. Если внедрить даже самую навороченную программу, но оставить этих сотрудников, проблема сохранится, потому что любую систему можно обойти, если захотеть.

Проверьте готовые «коробки»

Все программы устроены одинаково: их дорого писать первый раз, но дёшево копировать. Получается, что проще всего взять систему, которая написана для кого-то похожего на вас. Чаще всего это касается небольших типовых бизнесов: автосервиса, интернет-магазина, кафе, службы доставки, розничного магазина или фабричного производства. Это и называется коробочным решением или «коробкой», потому что вы сразу получаете всё, что нужно для ведения бизнеса.

Например, если открываете онлайн-школу, введите в поисковике запрос «CRM для онлайн-школ» и посмотрите, что уже написано для других людей с похожей моделью бизнеса.

Ещё вариант — дойти до конкурентов и посмотреть, что стоит у них на компьютерах. Какую программу они открывают? Куда вводят контакты, когда вы соглашаетесь на скидочную карту? Как оно выглядит и называется?

«Коробки» в этом сегменте делятся по направлениям бизнеса и решают плюс-минус одинаковые задачи. Например, программа для учёта клиентов в автосервисе подойдёт любому сервису, хоть в Москве, хоть в Брянске. Также есть общие решения — у них нет специализации и они подойдут большинству компаний.

Плюсы:

Дешевле только гугл-таблицы. Чтобы сравнить цены, вбейте в поисковик «CRM для [направление вашего бизнеса]» и откройте раздел с ценами на каждом предложенном сайте.

Самые нужные функции для вашего бизнеса уже реализованы. Например, если у вас салон красоты, журнал посещений и формы для записи, скорее всего, там уже будут. Их не придется дорабатывать или настраивать отдельно.

Минусы:

Вы можете «вырасти» из коробочного решения. Например, если система рассчитана на небольшую школу, а вы решили открыть вторую в другом городе, вам нужно будет вести две школы в двух разных системах и сводить данные вручную.

Вы не сможете доработать «коробку» под себя, если часть процессов у вас отличается от конкурентов.

Соберите систему под себя на конструкторе

Есть способ создать систему под себя с нуля, но при этом не уходить с головой в программирование. Одни называют это «low code», другие — «no code»-системами, но суть не в этом. Главный принцип здесь таков: есть много готовых запрограммированных кубиков с любыми действиями и возможностями, и из этих блоков вы строите именно ту систему, которую хотите.

Такой вариант подходит, если ваши процессы слишком сильно отличаются от процессов других компаний в сфере, или если вы занимаетесь чем-то, для чего нет готового коробочного решения.

Например, недавно мы автоматизировали работу городского провайдера. Для них нет отдельной специальной «CRM для провайдеров интернета», но при этом им нужно контролировать оплаты, и есть достаточно много технических данных, которые необходимо хранить про абонентов.

Такие системы бывают настолько простыми, что можно обойтись вообще без программиста. Обычно логика следующая: чем проще конструктор и чем легче в нём разобраться, тем меньше на нём можно собрать. Но если вас эти ограничения устраивают и функций хватает — смело пользуйтесь. Начать можно с airtable.com.

Более гибкий и функциональный бизнес-конструктор есть на ozma.io. В нём можно собирать сложные формы из десятков полей, создавать любые новые объекты, настраивать автоматические уведомления, автоматически создавать из системы договора, сканировать QR-коды.

Плюсы:

Дешевле, чем написать самим или использовать тяжёлые корпоративные решения.

Можно настроить систему под себя.





Минусы:

Дороже, чем готовая коробка, заточенная под ваш тип бизнеса.

Придётся заниматься внедрением. Вашему интегратору или ИТ-отделу надо будет настраивать процессы под ваш бизнес и учитывать требования каждого отдела.

Напишите свою систему с нуля

Если вы решите полностью написать свою систему, то вам придётся отчасти стать ИТ-компанией. Чаще всего, если ваш бизнес не про ИТ — вам это не нужно. Но есть исключения.

Примеры такого исключения — «Додо пицца» и X5 Retail Group. По сути они создали внутри себя полноценную ИТ-компанию, которая занимается только их внутренними задачами. Это тоже правильный, но очень затратный путь — посмотрите, сколько программистов они ищут и на какие зарплаты.

Возможно, это и ваш путь тоже. Но будьте аккуратны, здесь легко потратить деньги на специалистов и не получить в итоге нужный уровень софта и его возможностей.

Плюсы:

Получите именно ту систему, которая идеально подходит для вашего бизнеса.

Вы станете ИТ-компанией.

Минусы:

Один из самых дорогих вариантов в принципе.

Вам придётся управлять ИТ-командой. Убедитесь, что хотя бы у одного из владельцев или топ-менеджеров бизнеса есть компетенции в ИТ, чтобы контролировать это направление.

Даже идеальную систему нужно поддерживать и дорабатывать. Вы никогда не сможете остановиться в написании программы. Посмотрите, как выглядит Office 2007. Вряд ли вы хотите в нем работать. А прошло всего 13 лет.

Попробуйте титанов

Если ваши партнёры настаивают на самом дорогом софте для крупного бизнеса в мире и утверждают, что компании нужны SAP, MS CRM или Salesforse — изучите эти системы. Это действительно крутые инструменты с огромными возможностями.

Плюсы:

Вы получаете все возможности, которые только можно придумать в бизнесе.

Решения можно дорабатывать под вас с помощью официальных партнёров.

Минусы:

Самые дорогие лицензии и ежемесячные платежи из всех вариантов в этом тексте.

Кому бы вы ни заказали доработки системы, будьте готовы за это хорошо заплатить.

Всегда смотрите много вариантов

Вне зависимости от того, на каком классе систем остановитесь, всегда рассматривайте несколько разных вариантов. Один из способов узнать, какая система больше подходит — обратиться к интегратору, который уже внедрял разные системы в разных компаниях. Он сможет изучить ваши задачи и помочь с выбором.

Чек лист

Пройдите по нему по порядку сверху вниз. Как только найдёте подходящее решение, посмотрите, можно ли сделать то же самое, но с предыдущим решением — иногда оказывается, что да, и это может сэкономить деньги.