«Безвыходных ситуаций не бывает»: инструкция по решению любых проблем

С этим трудно поспорить, ведь сегодня, когда ситуация в мире ежедневно меняется, умение принимать взвешенные решения в условиях неопределенности, которые могут устранить возникающие трудности и проблемы, стало особенно актуальным. Как эффективно решать проблемы, рассказал Никита Непряхин, основатель «Школы критического мышления», руководитель научно-исследовательской лаборатории Business Speech Science Research, автор 9 книг-бестселлеров в издательстве «Альпина Паблишер».

Проблемы всегда были неотъемлемой частью нашей жизни, а умение их решать — важнейшей компетенцией грамотного специалиста. Это подтверждают исследования Всемирного экономического форума, согласно которым Complex Problem Solving и Decision making уже более 5 лет занимают лидерские позиции в ряду самых востребованных навыков современного профессионала.

Безвыходных ситуаций не бывает

Для начала определимся с понятием — что такое проблема? В моем представлении это некое препятствие, которое не позволяет получить желаемый результат.

Например, текущие дела находятся в неудовлетворительном состоянии, или вы не понимаете, как достигнуть поставленной цели, или не можете найти готовое решение для выполнения какой-либо задачи. Задумайтесь на секунду о том, сколько трудностей нас окружает на каждом шагу. Но не стоит впадать в меланхолию! Как говорится, нет положения, из которого не было бы выхода.

Это не просто слова. Для решения совершенно любой проблемы существует три пути.

Во-первых, как ни банально, проблему можно решить.

Во-вторых, вы можете поменять свое отношение к ней.

И в-третьих, всегда есть возможность проигнорировать проблему или выйти из нее.

Четко сформулированная проблема уже наполовину решена

Итак, как же найти наилучшее решение проблемы? Обратимся к критическому мышлению, в котором абсолютно все поддается систематизации и классификации. Предлагаю логичную поэтапную инструкцию.

На первом этапе необходимо четко сформулировать проблему. Что, слишком просто? Возможно, но на самом деле обычно люди игнорируют этот шаг, не желая тратить на формулировку драгоценное время. Все рвутся в бой — решать задачу. А зря! Ведь четко обозначенную проблему можно считать уже наполовину решенной.

Чем более точной и членораздельной будет формулировка, тем проще будет найти решение. Спросите себя, в чем сложность? И есть ли она? И все ли одинаково ее интерпретируют и объясняют? Иногда мы решаем черт-те что, а не проблему.

Кроме того, не пытайтесь решать все проблемы одним махом. Помните фундаментальное правило, которое очень метко сформулировал Михаил Жванецкий — «Давайте переживать неприятности по мере их поступления».

Хотя не стоит забывать, что обособленных и независимых проблем не существует. Обычно они связаны друг с другом невидимой нитью и имеют одинаковое происхождение. Поэтому в первую очередь внятно назовите причину исходной проблемы.

Не распыляемся на мелочи

На втором этапе после того, как проблема четко и ясно сформулирована и понятна, необходимо ее тщательно проанализировать.

Наведите справки об актуальной ситуации. Определите составляющие части проблемы. Какие события происходили до того, как она образовалась? По какой причине она возникла? Какими путями подобную проблему решали раньше? Она действительно имеет преобладающее значение? Нуждается ли она в сиюминутном решении?

Необходимо поднять на поверхность всю неизвестную информацию. Ведь зачастую критически важным является не то, что мы знаем о проблеме, а то, что не знаем. Без этих данных просто невозможно переходить к поиску путей решения.

Я часто вижу, как бизнесмены распыляют свое внимание на абсолютные мелочи, упуская из вида действительно существенные и срочные проблемы. Поэтому я советую применять матрицу Эйзенхауэра. Это система, помогающая вычленить из огромного потока дел наиболее актуальные и значимые элементы, а остальное распределить с учетом ценности и скорости реализации.

Такой метод отлично подойдет не только для дел, но и для проблем.

В основании матрицы Эйзенхауэра две оси: ось важности по вертикали и ось срочности по горизонтали. Внутри четыре квадранта, имеющих свои характеристики. Очевидно, что самыми приоритетными являются проблемы, оказавшиеся в квадранте «важно и срочно». Затем — «важные и не срочные», «не важные и срочные» и «не важные и не срочные». Хотя от последних лучше избавиться совсем — они не стоят ни времени, ни усилий.

Срочных идеальных решений не существует

В тот момент, когда вы определили, что ваша проблема приоритетна и требует незамедлительного решения, переходите к следующему этапу — разработке вариантов действий.

Важно проработать несколько альтернативных путей, даже если решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности. Простые решения нередко имеют подводные камни. А вот не самый очевидный путь иногда может сберечь ценные ресурсы, время и нервные клетки. Лучше всего, когда критерием выбора решения выступает не легкость выполнения, а его рациональность и разумность.

Не бывает срочных идеальных решений.

Посмотрите на проблему под разными углами, с разных сторон, максимально широко, непредвзято и незашорено. Копайте глубже! Генерируйте как можно больше вариантов! Не забывайте о когнитивных искажениях, которые моментально расставляют ловушки мозгу, когда мы идем простым путем, решая проблемы «на автомате».

Умные учатся на чужих ошибках

На следующем этапе необходимо сравнить все придуманные варианты, выбрав из них наиболее оптимальный, эффективный и безопасный.

Ответьте себе, к какому результату приведут ваши действия? Существуют ли риски? Какими могут быть угрозы? Естественно, это всего лишь прогнозы и ожидать стопроцентной точности от них не следует. Но зато по большей части они помогают избежать роковых ошибок.

Моя практика показывает, что умные люди учатся на чужих ошибках. Поэтому я всегда советую брать во внимание не только свой, но и чужой опыт.

Можете использовать одну простую, но действенную технологию — SWOT-анализ, согласно которой при оценке способов решения проблемы нужно задаваться четырьмя вопросами:

в чем сила этого решения,

в чем его слабость,

какие у вас есть возможности для его реализации,

какую опасность оно в себе таит.

Проанализировав все ответы, выбирайте лучший вариант. Будьте бдительны: не полагайтесь целиком на интуицию. Избегайте решений, которые вам просто нравятся без всякой логики и обоснования. Не полагайтесь на авось!

Систематизируйте и мысленно вообразите все возможные идеи. Рисуйте таблицы и графики, клейте стикеры на стену, используйте схемы, майнд-мепинг и прочие методы визуализации для оценки результативности решений. Это поможет вам разложить по полочкам большое количество информации и увидеть оптимальное решение.

Терпение и труд

А вот и финал! Как только вы отмели все лишнее и выбрали одно единственное решение, начинайте планировать, максимально скрупулезно и рационально.

Пропишите точный алгоритм действий, не забывая оставить место для маневрирования. Переходите к реализации плана.

На этом этапе вашими постоянными спутниками должны стать самодисциплина, терпеливость и настойчивость. Ведь в теории решение бизнес-задач всегда намного проще, чем на практике. Не поддавайтесь панике перед лицом острой проблемы и не суетитесь. Просто следуйте алгоритму и делайте свое дело.

Фото на обложке: Shutterstock / Sandro Donda

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