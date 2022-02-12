Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах

Первый российский глэмпинг построили в 2016 году на берегу Оки. На конец 2021 года в нашей стране работало 178 таких проектов. Рынок стремительно развивается, на нем низкий порог входа, но запустить здесь проект сложнее, чем построить обычный отель. Есть масса нюансов в вопросах выбора локации, земельного участка, соблюдения баланса между экологией и комфортом и даже найма персонала. Ильшат Газизов, инвестор и сооснователь круглогодичного глэмпинга Best Glamp «Лесная Поляна», рассказал, дорого ли строить и обслуживать парки и какие подводные камни есть в этом бизнесе.

Чем глэмпинг привлекает инвесторов и предпринимателей

Глэмпинг — это что-то среднее между кемпингом и базой отдыха, только с современным дизайнерским интерьером и сервисом дорогой гостиницы. Помимо жилых построек здесь могут присутствовать и общественные площадки вроде кинотеатра и SPA. Путешественники выбирают такой вид отдыха за сочетание комфорта и чувства единения с природой.

По оценкам Grand View Research, в 2020 году глобальный рынок глэмпингов оценивался в $1,88 млрд. До 2028 года он будет ежегодно увеличиваться на 14,1% и достигнет $5,41 млрд.

Небольшой парк на природе с качественным сервисом и комфортными условиями проживания — это выгодное вложение средств. Тем более что размеры российского рынка катастрофически малы в сравнении с глобальными. Если в мире Booking показывает 1,8 млн таких туристических объектов, то у нас их не насчитывается и 200.

Глэмпинги уже стали полноценной альтернативой кемпингам. За рубежом по результатам опросов Family Break Finder, более трети семей, которые останавливались раньше в лагерях, планируют в следующем году выбрать более комфортные условия проживания.

В России новый формат способен составить конкуренцию отелям и базам отдыха. Большую часть отечественного туристического рынка пока еще представляют апартаменты с советским ремонтом и не самыми лучшим сервисом.

По отчетам мониторингового центра «Безопасность 2.0» РФМ, 64% жалоб от россиян, которые проводят отпуск на родине, поступает на плохое обслуживание. При этом глэмпинг они смогут снять за такую же сумму, как номер в трехзвездочном отеле или в гостевом доме — от 2 000 рублей за ночь.

Сколько денег уходит на строительство глэмпинга

Первый пункт расходов — постройка домов. Объем затрат зависит от типа зданий: бюджетные палатки, сферические шатры, дома в скандинавском стиле. Стоимость одного жилого модуля стартует от 70 000 рублей:

Тенты обойдутся в 65 тыс. рублей;

Геокупол потребует около 125 тыс. рублей;

Небольшие дома стоят от 250 тыс. до 3 млн рублей.

Намного дороже обойдется реализация собственного архитектурного проекта, но это повышает шансы на узнаваемость глэмпинга и привлечение большего количества гостей.

Второй пункт расходов — наполнение домов: мебель, оборудование, электроника. Мы суммарно потратили около 25 млн рублей:

8,9 млн рублей на мебель;

4,5 млн рублей на кухонную технику и сантехнику в отдельных душевых и санузлах для каждого дома;

7 млн рублей на электронику.

В среднем получается чуть больше 1 млн рублей на каждый дом — у нас их 20. Но суммы могут быть и меньше: например, если брать простую мебель из IKEA, делать общий санузел для всех домов, строить объекты только для летнего проживания — наши доступны круглый год.

Также в расходы на глемпинг входит ФОТ. Для небольшого глэмпинга на несколько модулей достаточно четырех работников: управляющего, повара и двух горничных. Большим паркам приходится держать расширенный штат, который включает нескольких официантов, охранников, администраторов, менеджера и бухгалтера.

В нашем штате 40 сотрудников, на которых в месяц уходит 1,5 млн рублей. При масштабировании проекта мы будем оптимизировать некоторые процессы, чтобы уменьшить количество затрат на ФОТ.

Один из способов снижения расходов — это введение системы обслуживания A la carte. Предлагая туристам питание по меню, ресторан увеличивает средний чек и становится дополнительным источником дохода. Чтобы снизить затраты в автономном глэмпинге с самообслуживанием, можно поставить вендинговый аппарат с готовыми блюдами, которые нужно только разогреть. Это позволит сэкономить на стоимости продуктов и уменьшить штат сотрудников. Благодаря этому решению расходы на ФОТ сократятся на 500 тыс. в месяц.

По подсчетам «Глэмпинг.рф», комплекс из 15 модулей при 60% заполняемости принесет выручку в 5,8 млн рублей в год и вы сможете получить первую прибыль уже через 1,5 года. Если в проект было вложено около 20 млн рублей, а заполняемость глэмпинга составила 60%, коэффициент рентабельности инвестиций составит 47%. Это означает, что парк окупится за 2 года. При низкой заполняемости в 40% на это уйдет около 4 лет. Средний срок окупаемости отеля дольше — 5-6 лет.

В наш проект Best Glamp «Лесная Поляна» мы вложили 110 млн рублей. Это кратно больше порога входа: в среднем глэмпинг из условных 10 шатров требует 6-10 млн рублей. Для сравнения: покупка коттеджа обходится значительно дороже — средняя стоимость загородной недвижимости в России составляет 6,6 млн рублей. А чтобы открыть мини-отель на 5 номеров, понадобится бюджет от 12 млн рублей.

За первые восемь месяцев после открытия наш глэмпинг посетило около 5000 гостей. Выручка за этот период составила 32 млн рублей. По нашим расчетам, затраты на строительство окупятся за три-четыре года.

С какими трудностями придется столкнуться

При запуске глемпинга можно столкнуться с рядом сложностей, которые, в основном, касаются земли.

Выбор локации.

Для глэмпингов оптимальны места, рядом с которыми нет жилых построек: вокруг должна находиться только дикая природа. Или хотя бы отъехать на 50-150 км от города. В идеале расположить глэмпинг рядом с океаном или морем, в горах, в лесу. Можно стать соседями с загородным отелем — это упростит инфраструктурные вопросы.

Поиск земли для строительства.

Туристические объекты обычно располагают на землях рекреационного назначения, но они дороже других вариантов. И чтобы получить на них право, необходимо выиграть тендер через обращение в администрацию.

В среднем, земли для строительства объектов для отдыха и туризма стоят от 100 млн рублей, зависит от размера и расположения. Наша же земля взята в аренду на 49 лет за 200 тыс. в квартал.

Земля сельхозназначения или входящая в лесной фонд дешевле участков для рекреации, но оформление бумаг для смены типа пользования займет несколько лет. Чтобы ускорить процесс, обратитесь в администрацию региона с готовым проектом. Глэмпинг — это развитие местного туризма, поэтому есть шансы получить заветное разрешение быстрее.

Выбирая локацию и землю, убедитесь, что не придется вырубать леса или другими способами вредить природе. Глэмпинг требует экологичности на всех этапах: от размещения домов до отделочных материалов.

Ищите участки вдали от диких животных, чтобы не нанести им стресс звуками и вибрацией.

Оснащение.

Электричество, вода, септики — об этом необходимо позаботиться еще при выборе локации и оценить нагрузку на бюджет. Если тянуть коммуникации далеко, расходы существенно вырастут.

Также учитывайте базовые инфраструктурные моменты при разработке проекта: отдельный подъезд к каждой постройке и сохранение приватности всех домов. Но при этом гостям нужно обеспечить доступ к общим зонам отдыха, если они есть.

Важно предусмотреть проведение стабильного интернета для желающих отдыхать без отрыва от работы. Покрытие Wi-Fi должно быть по всей территории, а не только внутри построек.

Подбор персонала.

Глэмпинги обычно находятся в 30-50 км от населенных пунктов. Желательно искать сотрудников, которые согласны работать вахтовым методом.

5 важных правил для открытия глэмпинга:

Тщательно выбирайте местность и заранее продумывайте маршрут для ваших будущих гостей. Если они повредят машину, проезжая через заледеневшие сугробы, вряд ли вновь вернутся к вам. Не стройте десяток однотипных домов. В рамках одного глэмпинга можно предложить гостям совершенно разные условия проживания: сафари-тенты, Tiny house или прозрачные сферы. Продумайте удобства для гостей до мелочей — в глэмпинг едут за повышенным комфортом: от личного санузла и комфортного матраса до кондиционеров летом и камина зимой. Стройте парк, в котором можно жить круглый год. Согласно исследованиям, в глэмпингах чаще всего останавливаются туристы, которые путешествуют от 3 до 5 раз в год. Продумывайте досуг гостей. Предложите гостям прогулки на катерах, отдых в SPA-комплексе, аренду гидроциклов или sup-бордов летом. А в зимний период организуйте катания на лыжах, сноубордах или поездки на снегоходах.

Фото на обложке и в тексте: Предоставлены автором