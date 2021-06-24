«Это единственный способ побороть эпидемию»: мнения представителей крупного бизнеса о вакцинации

Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании Деньги Вперед

Отношение к вакцине в России, конечно, крайне своеобразное, и не в последнюю очередь на это повлияла политика по поддержке отечественной разработки со стороны властей. При всех силовых методах и откровенном навязывании обязательной вакцинации у нас доля привившихся не превышает 9-10%, в то время как в Европе и США этот показатель составляет от 30% до 70%.

Очевидно, что коллективный иммунитет такими темпами у россиян сформируется не скоро, а значит, кампания по поддержке вакцины привела к прямо противоположному эффекту.

Я лично полностью выступаю за вакцинацию и сам уже поставил обе дозы вакцины. Да, вокруг нее есть вопросы, еще требующие ответа, но глобально это наилучший выход из затянувшегося состояния спячки, в которую мы впали из-за пандемии.

Если сотрудники сферы услуг и общепита хотя бы на 60% вакцинируются, то большую часть ограничений и, главное, опасения за здоровье свое и близких можно будет ослабить.

К сожалению, в Москве сейчас даже элементарные меры безопасности соблюдаются не везде – только пару дней назад я оказался в торговом центре, где, прямо скажем, процент людей в масках с обеих сторон прилавка был очень мал. Хотелось бы, чтобы люди осознали важность вакцинации и ее преимущества, превалирующие над недостатками.

Андрей Илингин, директор «ЯКласс» в России

Наша компания к решению об обязательной вакцинации относится положительно. Несмотря на то, что мы с 2020 года работаем удаленно и на нашу сферу бизнеса это решение не оказывает значительного влияния, считаем вакцинацию необходимой. Прививаться следует, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих людей. Именно благодаря массовой вакцинации станет возможным окончание пандемии.



В нашей компании в российском офисе уже сейчас привиты вакциной многие руководители, в европейских офисах – весь топ-менеджмент, а в Индии – большая часть сотрудников. Сотрудникам, работающим на индийском рынке, мы оплатили вакцины.



Тех сотрудников, кто еще не вакцинировался, мы заставлять не будем. Будем прибегать к силе убеждения о пользе и необходимости этого шага. Привить 60% сотрудников до 15 июля для нас вполне реально, так как у нас небольшая команда. Привитым сотрудникам будет предоставлять несколько дней оплачиваемого отпуска после обеих фаз вакцинации и будем думать над другими бонусами. Наша компания к решению об обязательной вакцинации относится положительно. Несмотря на то, что мы с 2020 года работаем удаленно и на нашу сферу бизнеса это решение не оказывает значительного влияния, считаем вакцинацию необходимой. Прививаться следует, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих людей. Именно благодаря массовой вакцинации станет возможным окончание пандемии.В нашей компании в российском офисе уже сейчас привиты вакциной многие руководители, в европейских офисах – весь топ-менеджмент, а в Индии – большая часть сотрудников. Сотрудникам, работающим на индийском рынке, мы оплатили вакцины.Тех сотрудников, кто еще не вакцинировался, мы заставлять не будем. Будем прибегать к силе убеждения о пользе и необходимости этого шага. Привить 60% сотрудников до 15 июля для нас вполне реально, так как у нас небольшая команда. Привитым сотрудникам будет предоставлять несколько дней оплачиваемого отпуска после обеих фаз вакцинации и будем думать над другими бонусами.

Антон Кириллов, СЕО сервиcа Jump.Finance

Решение о вакцинации я поддерживаю и считаю это правильным шагом, совершать движение в сторону чего-то нового, а не в сторону категоричных запретов и штрафов. Думаю, что надо создавать систему, которая будет мотивировать делать правильные вещи, в частности, с вакцинацией. Так как вакцинация бесплатная, я не вижу ничего страшного в том, чтобы выделить ресурсы бизнеса только на контроль сотрудников.

Если говорить о вакцине «Спутник», насколько я знаю, в Европе к нему очень положительное отношение, например, мои знакомые из Германии заказывают именно эту вакцину из России.

Я планирую мягко поговорить со своими сотрудниками, которые еще не сделали прививку, разумеется, без директивного тона, и донести, почему это важно сделать. Не вижу проблем, чтобы уложиться до 15 июля, так как в нашей компании сотрудников не так много, думаю, в предприятиях с большим количеством сотрудников, например, общепита, трудностей с вакцинацией за месяц будет больше.

Марк Саневич, сооснователь и генеральный директор BestDoctor

BestDoctor и я лично поддерживаем решение об обязательной вакцинации и уже начали проводить ее для сотрудников. Я прошел первый этап вакцинации 21 июня. На мой взгляд, вакцинация – это единственный способ сформировать коллективный иммунитет и побороть эпидемию.

Иммунитет после вакцины более стабильный и качественный, чем иммунитет после болезни — особенно по сравнению с теми, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме.

В настоящее время в России существует всего три вакцины. Все три препарата – отечественного производства, но с разным механизмом действия. Самым большим количеством данных по эффективности и безопасности мы обладаем по вакцине «Спутник V» – и я рекомендовал бы прививаться исключительно этой вакциной.

На текущий момент она одобрена Минздравом: опубликованы результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах. По данным публикаций на основе проведённых клинических испытаний, вакцина в краткосрочной перспективе высокоэффективна и безопасна.

Тенденция к вакцинации прослеживается и за рубежом: согласно открытым данным, на текущий момент привито как минимум одной вакциной уже 22% населения по всему миру. При этом населения, воспользовавшегося хотя бы одной вакциной, в Англии составляет 63%, в США – 52%, а в Германии – 50% населения.