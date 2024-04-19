Бизнес в 2024: перспективные бизнес-идеи

В 2024 году растет интерес к развитию собственного дела в России: треть россиян в возрасте от 18 до 64 лет хотят открыть свой бизнес. Согласно последним опросам, число ИП и юридических лиц в России достигло максимального уровня с 2016 года — 6,35 млн человек.
В то же время для среднего и малого бизнеса главным вопросом остается экономия бюджета, особенно на первых порах, а также прибыльность дела и его долгосрочная перспектива.
В этой статье Игорь Сычев, CEO компании Revvy, расскажет про выгодные бизнес-идеи с минимальными вложениями и реальной прибылью, и какой бизнес открыть в 2024 году.
Содержание
- Какой бизнес можно открыть с минимальными вложениями
- Новые направления, которые стоит запустить в 2024-м
- Самые прибыльные направления в бизнесе в 2024 годуЧто учесть при открытии любого бизнеса
- На какую помощь от государства может рассчитывать предприниматель
Какой бизнес можно открыть с минимальными вложениями
Онлайн-консультации и обучениеРынок онлайн-образования в 2023 году вырос на 32%. На это есть причины: запуск онлайн-консультаций не требует аренды помещения и крупных начальных вложений. Такой бизнес основывается на коучинге с помощью вебинаров или онлайн-курсов. Маркетинг можно вести через социальные сети и email, что минимизирует расходы и позволяет строить клиентскую базу.
В список дел входит:
- репетиторство: иностранные языки, русский язык, математика, другие школьные предметы;
- курсы по профессиональному развитию;
- онлайн-фитнес;
- консультации по личностному росту;
- коучинг и наставничество.
Фриланс услугиРынок фрилансеров быстро растет — аудиторы из «PwC» отмечают положительную динамику роста на рынке фриланса в России. С такой статистикой связаны и тренды в бизнесе 2024. Для самих же профи фриланс остается бюджетным вариантом бизнеса — он не требует начальных инвестиций или постоянных расходов на аренду и содержание офиса. А еще фрилансер может зарегистрироваться как самозанятый и платить только 6% налога. Но помимо налога на профессиональный доход (НПД), для фрилансера есть опция стать ИП и выбрать другой налоговый режим.
Чем можно заниматься фрилансеру, рассмотрим топ бизнес-идей 2024 года:
- графическим дизайном;
- созданием сайтов;
- контент-маркетингом, SMM;
- фото- и видеосъемкой;
- переводом и локализацией.
Плюсы: низкий порог входа, гибкий график работы, самостоятельность.
Минусы: нестабильный доход, отсутствие социальных гарантий.
Аренда или обмен вещей
Основа такого бизнеса — создание платформы для обмена предметами между пользователями. Это может быть одежда, аксессуары, техника, спортивное оборудование или инструменты. К примеру, предприниматель начинает с инвентаризации собственных вещей или закупки недорогих товаров для аренды. Для шеринга организуйте сообщество или платформу, где участники будут предлагать свои товары в обмен на другие.
Продвижение такого бизнеса часто осуществляется через социальные сети и местные сообщества, что сокращает расходы на маркетинг. Что сдавать в аренду:
- транспортные средства;
- специализированное оборудование;
- праздничные аксессуары;
- одежда и аксессуары;
- книги и образовательные материалы;
- техника и электроника;
- жилье.
А среди минусов — затраты на логистику и обслуживание, высокие требования к качеству товара.
ДропшиппингЭто модель розничной торговли, где продавец предлагает товары без предварительной закупки или хранения их на складе. Заказы клиентов перенаправляются поставщику, который затем отправляет товары напрямую покупателю. Это снижает начальные вложения и риски, поскольку не требует крупных инвестиций в закупку товара и аренду складских помещений. Дропшиппинг часто встречается на маркетплейсах, к примеру, по такой схеме работает Aliexpress.
Факт: дропшиппинг увеличивает прибыльность интернет-магазина до 50%.
Можно выбрать сферу из тех, которые уже есть, например:
- одежда и аксессуары;
- техника и электроника;
- товары для дома;
- красота и здоровье;
- товары для детей;
- спортивные товары.
Минусы: низкий контроль качества продукции, зависимость от поставщиков.
Предоставление услуг по уходу за домашними животнымиВ 2023 году в России владельцы домашних животных начали уделять больше внимания питомцам — спрос на услуги вырос на 25%.Услуги по уходу за домашними животными — это доступная модель бизнеса с низким порогом входа. Основные услуги включают выгул собак, персональный уход, передержку и груминг. Для старта требуется минимальное оборудование, а большинство расходов приходится на транспорт и рекламу. Эффективный маркетинг достигается через социальные сети, рекомендации и локальные платформы. Какой бизнес можно открыть в 2024 году:
- выгул собак;
- догситтинг, кэтситтинг;
- передержка животных;
- мобильный груминг.
Минусы: эмоциональная и физическая нагрузка, требования к лицензированию, высокая ответственность.
Продажа рукоделия и самодельных товаровИдеальный вариант для бизнеса. Самодельную продукцию можно продавать через интернет-магазины, социальные сети или на местных рынках и ярмарках. Основные расходы коснутся материалов для изготовления товаров и рекламы. С помощью авторских изделий вы установите прямой контакт с покупателями, а также расширить ассортимент продукции.
Чем можно заниматься:
- ювелирными изделиями;
- вязаными товарами;
- декором для дома;
- изделиями из керамики;
- изготовлением свечей;
- мыловарением.
Минусы: трудоемкость производства, невозможность полной автоматизации.
Предоставление услуг по перевозкеЭтот бизнес можно начать с относительно небольших вложений, если уже есть подходящий транспорт. Например, нужно учесть расходы на регистрацию бизнеса, страховку транспорта и возможные модификации автомобиля для специализированных перевозок. Важно также уделить внимание созданию веб-сайта и заняться продвижением. Основа бизнеса — предоставление услуг по доставке товаров или перевозке людей. Бизнес требует наличия водительских прав, соответствующей лицензии, если это нужно, и страхования.
В список дел входят:
- грузоперевозки;
- перевозка мебели и переезды;
- курьерские услуги;
- перевозка животных;
- аренда транспортных средств с водителем.
А среди минусов: высокая конкуренция и такая же высокая ответственность — чрезвычайные ситуации на дороге никто не отменял.
Монетизация хоббиОколо 22% работающих россиян, у которых есть свободное время, активно монетизируют свое хобби. Главное преимущество такого подхода – использование уже наработанных навыков, что снижает стартовые расходы. Для продвижения продукции или услуг можно использовать социальные сети, блоги и тематические онлайн-платформы, что также минимизирует затраты на рекламу. С этим видом бизнеса вы сможете регулировать рабочее время по мере роста спроса. Вы сможете:
- продавать ручные изделия;
- проводить обучающие курсы и мастер-классы;
- вести подкасты и блоги;
- заниматься фотографией;
- развивать писательством;
- заняться рисованием;
- проводить спортивные тренировки.
Минусы: нестабильный доход, высокий уровень конкуренции.
Новые направления, которые стоит запустить в 2024-м
Внедрение ИИ в работу предприятий и систем
Нельзя не упомянуть искусственный интеллект в контексте бизнес-идеи 2024 в России — 20% отечественных компаний уже внедрили ИИ для решения разных задач. ИИ может оптимизировать операционные процессы, повысить эффективность управления информацией, автоматизировать клиентский сервис и улучшить принятие решений.
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ИИ в бизнес-идеях 2024 года включает создание и внедрение систем машинного обучения, обработки естественного языка и автоматизированных аналитических инструментов. Запуск такого бизнеса в 2024 требует компетенций в области ИИ, но потенциал роста в этой сфере высок за счет возрастающей потребности в технологиях.
Плюсы: снижение затрат на рабочую силу, оптимизация бизнес-процессов.
Минусы: высокие затраты на внедрение, доступность данных в ИИ.
Бизнес на блокчейне и криптовалютахНовые бизнес-идеи 2024 года, которые основаны на технологии блокчейн и криптовалютах, — перспективное направление, обеспечивающее безопасность и прозрачность операций.
Основные преимущества: усиленная безопасность данных, прозрачность транзакций и снижение операционных издержек за счет автоматизации. Недостатки: высокая техническая сложность, регуляторные риски и волатильность рынка криптовалют. Необходимы знания в области криптографии и программирования, а также понимание юридических аспектов работы с цифровыми активами.
Виртуальная и дополненная реальностьВиртуальная (VR) и дополненная реальность (AR) перспективны за счёт своих возможностей трансформировать различные отрасли. Например, в 2023 году Lamoda начала тестирование виртуальной примерочной, в которой можно подобрать подходящий размер, стиль и другие параметры одежды. Запуск бизнеса в 2024 году в этой области требует компетенций в программировании, дизайне и понимании потребностей конкретной отрасли, но потенциал для новшеств и роста делает его привлекательным вложением на ближайшие годы.
Плюсы: уменьшение числа возвратов, повышение конверсии, развитие digital-маркетинга.
Минусы: стоимость, потребность в специальных навыках.
Создание обучающих курсов и программ с поддержкой GPT вместо людейБизнес в 2024 году в России отличается своей направленностью в ИИ. Одно из перспективных направлений – создание обучающих курсов и программ, где в роли наставника выступает искусственный интеллект на базе GPT. Эта технология упростит обучение, делая его более доступным и персонализированным. Использование ИИ в обучении может существенно снизить затраты на преподавательский состав и одновременно увеличить эффективность обучения за счет адаптации курсов под индивидуальные потребности каждого ученика. Это направление подходит для широкого спектра образовательных услуг — от школьной программы до корпоративных тренингов. Здесь можно организовать курсы по:
- программированию;
- рисованию;
- музыке;
- писательскому мастерству.
Минусы: потенциальное снижение качества обучения, технические ограничения.
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Создание сервисов синхронного переводаСервисы синхронного перевода могут быть особенно полезны в видеотрансляциях или в звонках. Например, Skype внедрил синхронный перевод в звонки, а «Яндекс Браузер» умеет переводить стримы.
Плюсы: позволяет компаниям расширять международный рынок, улучшает коммуникации.
Минусы: высокая стоимость разработки, сложности с точностью перевода в некоторых языках.
Решения для продаж и обслуживания клиентовИнтегрированные системы для сбора и анализа отзывов клиентов позволяют компаниям оперативно получать обратную связь, анализировать ее и быстро реагировать на желания клиентов, что помогает поддерживать положительные отношения с клиентами. Развитие таких решений предполагает создание ПО, которое помогает автоматизировать эти процессы и интегрировать их в программу по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM).
Плюсы: автоматизация обслуживания улучшает пользовательский опыт и увеличивает лояльность.
Минусы: высокие затраты на внедрение и обучение персонала.
Самые прибыльные направления в бизнесе в 2024 году
Финансовые услугиВ 2024 году финансовые услуги остаются одним из самых прибыльных направлений в бизнесе. Эта отрасль включает следующий спектр услуг:
- управление активами;
- инвестиционный банкинг;
- страхование;
- консультационные услуги;
- кредитование.
Плюсы: высокий потенциал доходности, стабильный спрос.
Минусы: регуляторные требования, высокий уровень конкуренции.
Технологии, связанные с зеленой энергиейЗеленая энергетика как сектор разрабатывает и внедряет полезные решения для производства, хранения и распределения энергии:
- солнечные панели;
- ветрогенераторы;
- системы хранения энергии.
Плюсы: государственные субсидии, растущий спрос.
Минусы: необходимость больших начальных инвестиций.
Технологии блокчейн и криптовалютыЭто направление включает в себя:
- эксплуатацию цифровых валют;
- создание безопасных блокчейн-платформ для финансовых транзакций;
- смарт-контрактов и децентрализованных приложений.
Плюсы: инновационные решения для безопасности и прозрачности.
Минусы: волатильность рынка, правовая неопределенность.
Информационная безопасность и киберзащитаУсиление киберугроз и растущее количество данных требуют более совершенных методов защиты, что создает спрос на услуги в этой области.
Чем можно заниматься:
- разработкой антивирусного ПО;
- консалтингом по кибербезопасности;
- решениями для защиты облачных сервисов.
Минусы: деятельность связана с быстро развивающимися угрозами.
Технологии искусственного интеллектаИИ трансформирует отрасли и оптимизирует бизнес-процессы. Какой бизнес открыть в 2024 году в России в этой сфере:
- разработка интеллектуальных аналитических систем;
- автоматизация клиентского сервиса;
- персонализированный маркетинг.
Минусы: высокие затраты на разработку.
Умные города и технологии умного домаТоп бизнес-идей 2024 включает создание удобной, безопасной и энергоэффективной жизни. Примеры бизнеса:
- системы умного освещения;
- умные термостаты;
- умные счетчики воды и электричества.
Минусы: высокие начальные затраты, сложности с интеграцией в существующую инфраструктуру.
Технологии виртуальной и дополненной реальностиДля начинающих предпринимателей в VR и AR относительно низкий порог входа: здесь еще не появилась жесткая конкуренция, что дает возможность использовать доступные инструменты для привлечения клиентов.
Плюсы: легко вовлечь клиентов.
Минусы: стоимость технологий, возможные проблемы с пользовательским опытом при недостаточной разработке.
Что учесть при открытии любого бизнеса
- Проведите исследование рынка, чтобы понять потребности потенциальных клиентов и оценить конкурентоспособность вашей идеи.
- Разработайте детальный бизнес-план.
- Официально зарегистрируйте бизнес: ИП, самозанятый.
- Выберите режим налогообложения: НПД, упрощенный и общий режимы.
- Определите для себя лучшие бизнес-идеи 2024 года, вариантов может быть много.
На какую помощь от государства может рассчитывать предпринимательГосударственные программы поддержки малого и среднего бизнеса прежде всего направлены на отрасли, приоритетные для региона или конкретного населенного пункта. Например, сельское хозяйство, экотуризм, IT. Предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощь, если прежде не нарушали условия программ и соответствуют критериям малого и среднего бизнеса.
А в качестве поддержки есть:
- гранты на открытие бизнеса;
- поддержка по кредитам;
- субсидии;
- скидки на лизинг;
- займы и кредиты на особых условиях;
- льготы на аренду;
- обучение;
- консультирование.
Фото внутри текста: Freepik
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