Бизнес в Южной Африке

Международные планы российских инвесторов и бизнесменов пошатнул 2022 год. Западные рынки частично или полностью закрылись, зато открылись новые, по другим направлениям. Одно из таких направлений — Африка. Как российскому бизнесу осваивать материк рассказал Александр Беспалов, сооснователь инвестиционно-консалтинговой группы «Афроинвест» .

Экономическая ситуация на материке

Потенциал Африки, как ни странно, в ее отсталости. Здесь множество свободных ниш, возможностей для технологических рывков и огромные трудовые ресурсы. Норма прибыли на материке выше, чем в других регионах, а темпы экономического роста ускоряются с каждым годом.

Но есть и недостатки. Например, серьезные культурные различия большинства африканских стран, которые усложняют выход на материк. В такой ситуации лучше всего создать стартовый плацдарм в ЮАР — стране, которая занимает промежуточное положение между Африкой и Западом.

В ЮАР, с одной стороны, есть крупные города: Кейптаун и Йоханнесбург со всеми благами цивилизации, развитым средним классом и множеством миллионеров. С другой стороны, есть и типичные африканские трущобы, в которых проживает треть населения страны.

Особенности ведения бизнеса в ЮАР

Российскому бизнесу здесь не очень сложно адаптироваться. Бизнес в ЮАР неплохо защищен законодательно. Налоги нельзя назвать низкими, но можно их оптимизировать.

Например, для юрлиц установлен высокий налог на прибыль в 30%. Но это доходы минус расходы. Поэтому большинство бизнесменов в ЮАР не стремятся постоянно выкачивать деньги из бизнеса, а предпочитают покупать следующие активы или инвестировать в прибыль, наращивая активы и снижая налоговую нагрузку. Кроме того, можно резко снизить ставку до 12,5% при выплате дивидендов.

Для физлиц действует прогрессивная шкала НДФЛ от 18% до 41%. Поэтому при солидных доходах выгодно проводить деньги через компанию. Это касается в том числе владения недвижимостью.

Есть также нюансы, связанные с валютным законодательством и перечислением средств, но они решаемы. В целом валютное законодательство ЮАР считается либеральным: здесь нет ограничений для нерезидентов, в том числе по участию в совместных предприятиях или выводу средств. Но в последнее время сказываются санкционные ограничения.

Банки страны учитывают позиции западных регуляторов и пристально контролируют операции российских физических и юридических лиц. Интересно то, что никаких прямых запретов нет: существуют надежные каналы перевода средств, но в этих вопросах лучше прибегать к помощи профессионалов.

Большинство африканских стран можно сравнить в лучшем случае с российскими «девяностыми», а ЮАР — скорее, с «нулевыми». Многие компании здесь серьезно выстраивают бизнес-процессы, могут составить грамотную презентацию. С ними можно говорить на одном деловом языке.

Минусы, которые необходимо учитывать:

Невозможно вести бизнес удаленно. Местные предприниматели такой формат не воспринимают. Пока вы лично не приедете, не создадите команду, не проведете переговоры и не найдете местных партнеров, вы «цифровой аватар», а не бизнесмен. Заключенные дистанционно договоренности здесь ничего не значат. Необходимо становиться локальной компанией. Только тогда вас будут воспринимать серьезно. Это и минус, и плюс одновременно, так как в ЮАР закрепиться проще, чем в других странах Африки. Одно дело перевести часть команды в цивилизованный и комфортный для жизни Кейптаун, но совсем другое — в неблагоустроенные Конго или Зимбабве.

В ЮАР огромное значение имеют неформальные связи в деловых и политических кругах. Наша компания, например, во время последней бизнес-миссии организовала гала-ужин с участием крупных бизнесменов, чиновников и дипломатов. Это тоже инвестиции, которые со временем наверняка окупятся.

Обрастать связями в ЮАР можно из России. Помогают в этом официальные мероприятия: например, от Российского экспортного центра и Торгово-промышленной палаты. Еще помогают новые структуры: здесь выделю Африканский международный клуб, на заседаниях которого в Москве и Петербурге российские бизнесмены могут в неформальной обстановке пообщаться с дипломатами из различных африканских стран, в том числе и ЮАР. Более того, в различных регионах сейчас появляются Дома Африки, где также помогают с контактами.

Самые перспективные сферы для вложения средств

Найти свою нишу в ЮАР можно практически в любой сфере, но мы выделим несколько самых интересных.





Торговля

Говоря о торговле, нужно отметить особую логистическую роль ЮАР. Здесь расположены крупные порты, множество складов и оптовых компаний. Это фактически транспортный узел для оптовой торговли с соседними странами.

В ЮАР, например, можно наладить поставки южноафриканского вина, которое пока представлено на российском рынке гораздо более скромно, чем этого заслуживает.

Сама Южная Африка нуждается в поставках оборудования и технологий, а также помощи с инфраструктурой. Главные проблемы страны — это энергетика и водоснабжение. Любые проекты в этой сфере имеют большой потенциал.

Солнечные электрические панели, водоочистка, водоснабжение — все это должно сработать. Перспективами обладают поставки оборудования и технологий для добычи полезных ископаемых.

ЮАР отстает от России в плане качества сервиса, поэтому перенос наших стандартов на африканскую землю может оказаться успешным. Особо в этом плане я бы выделил Финтех. Наши банковские приложения — одни из лучших в мире, и российскому бизнесу есть что предложить.

При хороших связях можно зарабатывать на госконтрактах. Например, если есть местный партнер-оптовик. Он может отвечать за дистрибуцию, продажи и функционирование склада, а вы — за наполнение этого склада. По этой схеме можно работать не только с ЮАР, но и с соседними странами. Также через южноафриканских партнеров-оптовиков.





Недвижимость

Самым консервативный и перспективный инструмент для заработка в Южной Африке, на мой взгляд, — недвижимость. Рынок здесь не перегрет, а даже наоборот, стагнирует.

Но в отдельных локациях рынок недвижимости начал расти. Речь идет о Йоханнесбурге (деловая столица) и Кейптауне (туристическая). Эти два города лидируют по числу миллионеров на всем континенте.

Кейптаун с его комфортным климатом (+15 зимой и +25 летом) популярен у сезонных миллионеров, тех, кто приезжает на несколько месяцев из северной зимы в южное лето. Этот город нередко называют «новым Монако». Здесь покупают резиденции звезды шоу-бизнеса. Часто снимают голливудские фильмы.

Порог входа в Кейптауне не очень высок: квадратный метр здесь в среднем вдвое дешевле, чем в Москве. При этом ставки аренды почти такие же.

Долгосрочная аренда в среднем приносит 8–12% годовых. Но в прибрежных районах прибыльнее краткосрочная аренда. Если учитывать прирост стоимости самих объектов, то вполне можно рассчитывать на 20% годовых.

Перспективны вложения в отельную недвижимость и девелопмент. В этом случае необходим серьезный подход. Важно обладать информацией: как будет развиваться город, какие районы застраиваться, какие апартаменты сдаваться сотрудникам крупных компаний и так далее. При знании таких нюансов на девелопменте можно нарастить капитал.





Туризм

Рассчитывать на рост рынка туристической недвижимости позволяет развитие самого туризма. Здесь я также вижу потенциал, так как в стране много достопримечательностей.

На юге Кейптауна, где слияние двух океанов: Столовая гора, киты и пингвины, винодельни. В глубине материка — национальные парки со слонами, жирафами, львами, носорогами, которыми можно любоваться прямо из автомобиля. Также здесь кимберлитовая трубка, Драконовы горы, пещеры, музеи. Список можно продолжать.

Сейчас развитие туризма подстегивает появление более-менее доступных авиабилетов. Эфиопскими авиалиниями сюда можно добраться из Москвы за 50-80 тыс. руб. в оба конца. На мой взгляд, российским туркомпаниям стоит развивать это направление из-за трудностей с поездками в более традиционные страны, прежде всего в Европу.

Интересен и деловой туризм, который позволяет совместить осмотр достопримечательностей с изучением рынков и серьезными переговорами. Эту нишу старается занять наша компания.

Пожалуй, единственный сдерживающий туризм фактор — это безопасность. В большинстве районов Кейптауна и других туристических локациях безопасно, но в трущобы лучше не заходить.

Возможности для инвесторов

Напоследок о нескольких возможностях для инвестора, не связанных с ведением бизнеса. Если вы пока не готовы глубоко вникать в особенности новой страны и вкладываться в нее серьезно, можно начать с вложений через инвестиционные фонды, которые напрямую финансируют российский бизнес в ЮАР.

Например, в недвижимость можно вкладывать не напрямую, а через инвестфонд. При этом ваши вложения также будут защищены объектами недвижимости, как и при непосредственной покупке.

Через инвестфонды можно финансировать торговые проекты. Из-за санкций возникли проблемы со страхованием морских перевозок и банковскими гарантиями. Так что эта ниша финансовых услуг стала практически свободной. Риски здесь выше, чем в недвижимости, но и премия за риск также высока.

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