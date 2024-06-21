Бизнес-залы аэропортов: какие бывают и как в них попасть

Камила Велибекова, основатель и управляющий партнёр в компании по организации путешествий и мероприятий «Премьер Туризм», рассказала, как попасть в бизнес-зал. А ещё показала, как выглядят самые роскошные бизнес-залы мира.

Бизнес-залы, несмотря на своё название, могут посещать не только бизнесмены. Если вы летите на отдых эконом-классом, при желании, вы тоже можете попасть в бизнес-зал.

Содержание:

Что такое бизнес-зал и как в него попасть

Бизнес-зал в аэропорту или лаунж — специальное помещение в аэропорту, где можно с комфортом ожидать рейс. Попасть в бизнес-залы аэропортов можно несколькими способами.

Во-первых, доступ предоставляется пассажирам бизнес-класса большинства авиакомпаний.

Во-вторых, пользоваться такими залами зачастую могут держатели премиальных банковских карт.

В-третьих, существуют программы лояльности, например, Priority Pass, которые предоставляют возможность посещения бизнес-залов по всему миру за отдельную плату или в рамках тарифа банковской карты.

Интересно, что некоторые аэропорты предлагают купить разовый доступ в бизнес-зал всем желающим.

Бизнес-зал vs общая зона: в чём разница

Основное отличие бизнес-зала от общей зоны ожидания заключается в уровне комфорта и предоставляемых услуг. В общей зоне люди часто сталкиваются с дефицитом свободных мест, шумом и суетой. А в бизнес-залах можно спокойно отдохнуть перед полётом.

Широкие диваны вместо узких стульев

Бизнес-залы оборудованы удобной мебелью: можно почитать книгу или подключиться к интернету, чтобы поработать. В некоторых бизнес-залах можно полежать на широком диване. Если вы устали и хотите отдохнуть, можно надеть маску для сна.

Ресторанная еда, а не фастфуд

Одно из главных преимуществ бизнес-залов — разнообразный выбор блюд и напитков. Обычно здесь сервируют шведский стол с закусками, горячими блюдами и десертами и предоставляют напитки, включая алкоголь.

Услуги как в отеле

Некоторые залы предлагают спа-процедуры, там стоят массажные кресла и душевые кабины. Если понадобится, душевые принадлежности вам тоже выдадут. Например, шампунь и гель для душа в дорожном формате по 100 мл — всё как в отеле.

Персонализированный сервис

Сотрудники бизнес-залов готовы помочь с любыми вопросами: проинформируют об изменении статуса рейса или сопроводят до самолёта.

Как попасть в бизнес-зал аэропорта

Рассмотрим, как проходить в бизнес-залы аэропортов, чтобы пользоваться всеми преимуществами. Некоторые банки предлагают своим клиентам приоритетное обслуживание и различные привилегии. Для этого необходимо заранее узнать, какие условия предоставляют авиакомпания, банк или программа лояльности.



Проходы в бизнес-залы аэропортов часто предоставляются пассажирам первого и бизнес-классов авиакомпаний. Если у пассажира билет эконом-класса, переживать не стоит — проход в бизнес-зал аэропорта можно также получить по программе лояльности или при наличии определённых банковских карт.

Самый простой способ пройти в бизнес-зал аэропорта — приобрести билет на самолёт в бизнес-класс. Если вы летите эконом-классом, для вас есть другой вариант. Например, можно вступить в клуб Priority Pass, On Pass или Persona Aero. Эти системы привелегий дают возможность посещать бизнес-залы сотни аэропортов по всему миру.

Есть ещё ваириант. Например, карта в бизнес-залы аэропортов «Т-банка» Tinkoff Private даёт возможность пользоваться лаунжем безлимитно. Для клиентов «Тинькофф» бизнес-залы аэропортов бесплатны, если они участвуют в программе Tinkoff Premium или Tinkoff Private. А с пакетом услуг «СберПремьер» для клиентов Сбербанка бизнес-зал в аэропорту можно посещать бесплатно два раза в месяц.

Как попасть в бизнес-зал аэропорта, если у путешественника нет ни бизнес-билета, ни программы лояльности, ни премиальной карты? В некоторых аэропортах вы можете оплатить разовое посещение бизнес-зала. Например, чтобы попасть в бизнес-зал в аэропорту «Шереметьево» в любом из терминалов, нужно заплатить 3500 рублей.

Что делать в бизнес-зале

Вне зависимости от того, хотите ли вы отдохнуть, поработать, перекусить или развлечься, бизнес-зал предложит вам для этого всё необходимое. Пассажиры могут воспользоваться услугами спа, сауны, залом для йоги и медитации, кабинками для телефонных разговоров и переговорными комнатами для работы или проведения важных деловых встреч. При путешествии с детьми некоторые бизнес-залы предлагают детские комнаты, где малыши могут спокойно поиграть.

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Виды бизнес-залов

Бизнес-залы делятся на три категории:

лаунжи авиакомпаний;

сетевые лаунжи, такие как Priority Pass;

лаунжи аэропортов.

Бизнес-залы авиакомпаний принадлежат конкретным авиакомпаниям и обычно расположены в крупных международных хабах. Сетевые лаунжи, такие как Every Lounge, Lounge Key или Mile on air работают по принципу сетевых отелей. Воспользоваться ими может любой желающий, достаточно оплатить вход.

Однако при выполнении определенных условий, можно получить доступ к удобным местам для отдыха, зарядке гаджетов и даже к еде и напиткам бесплатно.

Самые роскошные бизнес-залы мира

The Pier First Class Lounge, Cathay Pacific, Гонконг, Китай

Зал ожидания в Гонконге славится дизайном: сочетанием минимализма и элегантности. Здесь есть зоны с комнатами для отдыха, массажа, круговой бар и ванные комнаты. Ниже я покажу несколько впечатляющих фото бизнес-зала, которые я нашла на сайте Business traveller.

В бизнес-зале Cathay Pacific играет хорошая музыка, а элегантно одетые сотрудники предлагают качественный алкоголь.

Даже туалеты в бизнес-зале Cathay Pacific выглядят роскошно.

The Pier предлагает разнообразное меню с блюдами азиатской и международной кухни от лучших шеф-поваров мира.

Al Mourjan Business Lounge, Qatar Airways, Доха, Катар

Al Mourjan поражает масштабом и дизайном. Хотя пространство кажется объёмным, каждое помещение и группа сидений спроектированы так, чтобы обеспечить приватность. Здесь есть бассейн и фонтаны, можно насладиться видом на фруктовый сад.



Вид на фруктовый сад. Источник: Turning left for less

Можно воспользоваться частными рабочими кабинетами или расслабиться в спа и зонах отдыха с мягкими креслами и кушетками, где строго соблюдается тишина.



Источник: Turning left for less

В Al Mourjan также есть несколько ресторанов, предлагающих разнообразные блюда бесплатно: от итальянской до японской кухонь.

Etihad First Class Lounge & Spa, Абу-Даби, ОАЭ

Ультра-роскошный лаунж Etihad в Абу-Даби предлагает пассажирам первого класса премиальные условия: спа-салон с сауной и парной, потрясающий бар Constellation на крыше, игровую, комнаты для омовения, массажные кабинеты и барбершоп.

Источник: Business traveller

Комната отдыха — произведение искусства. В ней установлено пять-шесть кресел Poltrona Frau, откидывающихся на 180 градусов. А по всей длине комнаты висит огромная видеостена с успокаивающей графикой.

Источник: Business traveller

Также в зале есть зона для медитации и йоги, а в ресторане подают блюда высокой кухни, приготовленные по индивидуальным заказам. Air France La Première Lounge, Париж Путешественников встречает уютное круглое помещение с диванами и креслами. У каждого обеденного стола есть электрические розетки и порты USB. Основная часть лаунжа разделена на два помещения: первое объединяет гостиную и ресторан, второе служит комнатой отдыха. Источник: One mile at a time Источник: One mile at a time Здесь также есть индивидуальные душевые с санузлом, где дают тапочки и базовые аксессуары. В ресторане можно выбрать напитки из разных стран. Меню включает закуски и основные блюда высокого уровня. Главное преимущество La Premiere Lounge — наземное обслуживание. Сотрудники сопровождают пассажиров от гейта до гейта в обход очередей на контроле.

Фото на обложке: Shutterstock